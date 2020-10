Czas pracy maszynisty po nowemu. Nowe przepisy mogą utrudnić dostęp do pracowników

Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów, wbrew celowi określonemu w ustawie, nie podniesie poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - twierdzą Pracodawcy RP. Podkreślają, że może wręcz skutkować ograniczeniem dostępności maszynistów na rynku pracy i podniesieniem kosztów funkcjonowania przewoźników kolejowych.

Z powodu niewielkiej liczby maszynistów, pracujących na polskim rynku oraz luki pokoleniowej w tym zawodzie, dotychczasowe problemy zostaną jeszcze bardziej uwidocznione. Jak zauważają Pracodawcy RP, regulacje dotyczące definicji czasu pracy maszynistów - ze względu na szeroki jej zakres oraz jedynie 2-miesięczny okres rozliczeniowy - wygenerują duże koszty pracy tej grupy zawodowej.

Na tym jednak nie koniec. Największe zastrzeżenia Pracodawców RP budzi różnicowanie przez projektodawcę czasu pracy maszynistów w zależności od podstawy zatrudnienia. Tygodniowy czas pracy maszynistów zatrudnionych u kilku podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę będzie dłuższy niż w przypadku wykonywania pracy na podstawie jednej lub kilku umów o pracę.

- Projekt ustawy budzi szereg naszych wątpliwości zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i w kontekście bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W projekcie znalazły się definicje, które w naszej ocenie wprowadzają swego rodzaju rewolucję w dotychczasowym systemie prawa pracy w tym zakresie, jak np. definicja dotycząca czasu pracy maszynisty oraz idące za tym konsekwencje związane z obliczaniem tego czasu - mówi Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.

W ocenie Pracodawców RP nowe regulacje promują zawieranie stosunków cywilnoprawnych (wobec wyższego tygodniowego wymiaru czasu pracy). W efekcie różnicują sytuację podmiotów, których kwalifikacje do wykonywania zawodu maszynisty są jednakowe. W praktyce przepis ten może również spowodować brak kontroli nad wymaganymi dobowymi i tygodniowymi normami czasu pracy.

- Trudno nam zaakceptować wskazany w ustawie obowiązek ujmowania stacji macierzystej jako obligatoryjnego elementu umowy o pracę. Pracodawca powinien mieć możliwość wskazania co najmniej czterech stacji macierzystych, a określenie w umowie o pracę do 2 stacji macierzystych spowoduje konieczność zmiany organizacji pracy drużyn pociągowych, w tym również pracowników drużyn konduktorskich. Wpłynie to bezpośrednio na zwiększenie zapotrzebowania w tych grupach zawodowych i spowoduje znaczące zwiększenie kosztów pracy. Obligatoryjne elementy umowy o pracę wskazuje Kodeks Pracy, jest to wyliczenie wyczerpujące i brak jest uzasadnienia prawnego dla różnicowania sytuacji prawnej maszynistów w tym zakresie - dodaje prezes Kolei Mazowieckich.

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że wiele zaproponowanych w projekcie rozwiązań spowoduje wzrost kosztów po stronie pracodawcy z uwagi na konieczność zwiększenia zatrudnienia, a dodatkowo utrudni sytuację na rynku w zakresie dostępności maszynistów.

Maszynistów przybywa, ale wciąż ich za mało

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego na koniec drugiego kwartału 2019 r. ponad 18 tys. osób miało w Polsce uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego (maszyniści i prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe) i było to o 150 osób więcej w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku.

Za sterami pociągów zasiadają głównie mężczyźni. Z danych UTK wynika, że obecnie 42 kobiety (w wieku do 30 lat jest 19, między 30 a 40 lat - 15, a powyżej 40 lat - 8) posiadają licencję maszynisty i ważne badanie na świadectwo maszynisty. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pracują w zawodzie. Maszynista, aby prowadzić pociąg, potrzebuje uzyskać licencję maszynisty, którą wydaje prezes UTK oraz świadectwo maszynisty, które uzyskuje u pracodawcy - przewoźnika kolejowego, posiadającego certyfikat bezpieczeństwa lub zarządcy infrastruktury, który posiada autoryzację bezpieczeństwa.

Luka pokoleniowa wśród maszynistów

Dla rynku kolejowego dużym wyzwaniem jest luka pokoleniowa. Najliczniejszą grupę stanowią maszyniści, którzy mają ukończone 55 lat - jest ich 4401, co stanowi 26,2 proc. całej grupy zawodowej. Maszyniści w przedziale wiekowym 50-55 lat to grupa 2575 osób, co stanowi 15,3 proc. wszystkich maszynistów.

- Przeprowadzona przez UTK analiza wskazuje, że w 2031 r. w podmiotach kolejowych powinno być zatrudnionych około 22 tys. maszynistów. Biorąc pod uwagę odejścia z zawodu (emerytura, wymogi zdrowotne itd.) oraz wzrost pracy przewozowej oznacza to konieczność zatrudnienia minimum 16,7 tys. nowych maszynistów. Przy takich założeniach średniorocznie należy przeszkolić prawie 1,3 tys. kandydatów na maszynistów - mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.

- Należy jednak pamiętać, że szkolenie na licencję i świadectwo trwa około 2966 godzin, czyli 371 dni roboczych (1 rok i 6 miesięcy). Czas ten jest krótszy dla absolwentów niektórych kierunków kolejowych. Mogą oni od razu przestąpić do egzaminu na licencję bez odbywania prawie 300 godzin szkolenia. Długość szkolenia na świadectwo maszynisty jest zmienna i zależy od zakresu nabywanych uprawnień (rodzaju taboru i infrastruktury oraz charakterystyki pracy na stanowisku np. w ruchu towarowym) - dodaje.