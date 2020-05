Czarne chmury nad McDonald's. Gigant oskarżony o "systemowe molestowanie" pracowników

Jak pisze brytyjski "The Guradian", w skardze złożonej w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Holandii wymieniono wiele przypadków nękania, w tym próbę gwałtu i nieprzyzwoitego zachowania, awans za seks, nagrywanie a pomocą ukrytego w niej telefonu komórkowego pracownic przebierających się w szatni. Do nieprawidłowości miało dochodzić w placówkach sieci zlokalizowanych na całym świecie.

Związki zaznaczają, że skarga trafiła do organów nadzoru w Holandii, bowiem działania podejmowane w Stanach Zjednoczonych nie przyniosłyby efektu. W ich opinii w centrali firmy, gdzie swoją siedzibę ma zarząd, dochodzi do przypadków molestowania i nikt z tym nic nie robi.

Autorzy skargi piszą, że jednym największych wyzwań do pokonania, jest to, że firma przekonuje, że nie odpowieda za pracowników swoich franczyzobiorców, którzy stanowią ponad 90 proc. restauracji McDonald's na całym świecie.

Warto zaznaczyć, że skarga nie dotyczy żadnych działań pieniężnych, ale ma na celu doprowadzenie McDonald's do stołu, aby wspólnie opracować plan zwalczania molestowania seksualnego w restauracjach McDonald's na całym świecie.

Jak czytamy w "The Guardian", McDonald's Corporation wydał oświadczenie, w którym deklaruje, że rozpatrzy skargę, kiedy ta do nich dotrze. Warto przypomnieć, że to nie pierwsze informacje o przypadkach molestowania w sieci fast foodowej. W maju ubiegłego roku McDonald's zalała fala skarg dotyczących molestowania seksualnego w Stanach Zjednoczonych, wniesionych przez fundusz obrony prawnej Time's Up.

