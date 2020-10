Cyfrowy tayloryzm w firmach. Maksymalny nadzór, wysoka efektywność

Niektóre firmy w zaawansowany sposób kontrolują pracowników. Jak? O tym dyskutowano podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. przyszłości pracy.

Podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. przyszłości pracy dyskutowano o nadzorze pracowników. Jak zauważył Jan Zygmuntowski z think tanku Instrat, w niektórych firmach mamy do czynienia z cyfrowym tayloryzmem, czyli maksymalnym nadzorem, wyciskaniem jak najwyższego poziomu efektywności.

- Cyfrowy tayloryzm to naukowe zarządzanie, które okazuje się być na krawędzi prawa i wyzysku – podkreśla Jan Zygmuntowski.

Blanka Wawrzyniak z think tanku Instrat zwraca uwagę na trzy wymiary inwigilacji. Pierwszy (najbardziej powszechny) dotyczy nadzoru w miejscu pracy. Przykładem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do "podkręcania" maksymalnej wydajności i efektywności pracowników.

- Tak działa firma Amazon, która ucieka się do monitorowania pracy w magazynie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zarazem nagrywa, a następnie emituje nagrania złapanych "na gorącym uczynku "osób - w celu odstraszenia innych pracowników – mówi Blanka Wawrzyniak.

Kolejnym przykładem, który eksponuje przedstawiclelka think tanku Instrat, jest śledzenie ruchów - np. mierzenie odległości między pracownikami.

- Inna praktyka to przeszukiwanie pracowników pod koniec dnia pracy. Następna forma inwigilacji? Mierzenie czasu działań - np. poprzez zaprogramowane skanery. Do tego dochodzi śledzenie współpracowników (dostawców paczek, niezależnych kontrahentów) poza pracą za pomocą specjalnych aplikacji. Amazon sugeruje zainstalowanie dwóch aplikacji - po to, by zweryfikować, a następnie zoptymalizować trasy kierowców. Tym samym wymusza efektywne działania – dodaje Wawrzyniak.

Ekspertka podkreśla, że skutków wzmożonej inwigilacji jest wiele. To m.in. prekaryzacja warunków pracy - pracownicy cały czas są niepewni zatrudnienia.

- Mamy też do czynienia z ograniczeniem zrzeszania się pracowników. Technologie zmniejszające dystans między pracownikami – w szczególności podczas pandemii - informują o tym, czy się oni gromadzą. Ponadto inwigilacja stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego. – mówi Blanka Wawrzyniak.

Przypomnijmy, niedawno po raz kolejny związkowcy poruszyli temat nadmiaru pracy. Po tym, jak w podpoznańskim centrum logistycznym Amazona w trakcie pracy zmarła kobieta, związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej napisali list do Jeffa Bezosa.

Apelują w nim do miliardera, aby jego firma przestała traktować ludzi jak roboty. Jak podkreślają, pracownicy dostają z automatu kary, jeśli nie wyrobią 100 procent normy. Przerwy w pracy są zbyt krótkie. W czasie pracy - podczas 10-godzinnej zmiany - trudno usiąść chociaż na chwilę...

Do niedawna w halach nie było krzeseł do odpoczynku. Dopiero interwencja związku zmusiła pracodawcę do ich umieszczenia, ale jest ich za mało, a większość pracowników wprost boi się z nich korzystać...

- Spółka traktuje nas, jak roboty. Automatyzuje nasze ruchy, organizuje pracę w sposób jak najbardziej rutynowy i monotonny, kontroluje i oblicza wszystkie nasze czynności, ustala z góry tempo pracy, nie uwzględnia tego, że pracownicy są w różnych stanie zdrowia, w różnym wieku, mają różną płeć, inne potrzeby i zmienia się ich kondycja psycho-fizyczna... - wylicza Krzysztof Jackowski z komisji Inicjatywy Pracowniczej przy Amazon.

O ustosunkowanie się do stawianych przez związek zarzutów poprosiliśmy polski oddział Amazona. Firma przekonuje, że przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości w użytkowaniu i wyposażeniu wież składowania towarów; dotyczy to również toalet, jak i oświetlenia.

Ponadto - jak podaje Amazon - na każdym piętrze znajduje się wiele dystrybutorów wody pitnej, z których pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń. Liczba i rozstawienie krzeseł w każdym centrum logistycznym Amazon w Polsce są zawsze zatwierdzane na spotkaniach komisji BHP - wspólnie ze związkami zawodowymi. Całe stanowisko giganta e-handlu możesz przeczytać TUTAJ.

Wielki Brat patrzy

Rodzajem inwigilacji jest nadzór związany z pracą zdalną. Problemem pozostaje tu przede wszystkim fakt, że nie jest on (jeszcze) uregulowany w Kodeksie pracy. Praca zdalna nie jest też tożsama z telepracą.

- Oczywistym jest, że kiedy ludzie pracują z domu, pracodawca chce sprawdzać, czy wywiązują się z obowiązków. Zdarza się jednak, że dochodzi do skrajnych sytuacji, kiedy pracodawcy nakazują instalację aplikacji i oprogramowania, pozwalających na nie tylko wnikać w pocztę pracownika, ale nawet na "przejęcie komputera". Sądy i trybunały stają po stronie pracowników. Przykładem - wyrok w sprawie ETPC Barbulescu v. Rumunia, kiedy to trybunał orzekł, że również w przypadku wykorzystania poczty do własnej korespondencji - nawet jeśli to zakazane w regulaminie czy umowie o pracę - i tak pracodawca nie powinien ingerować w prywatność pracownika – komentuje Blanka Wawrzyniak.

Negatywne skutki nadmiernej kontroli pracownika zdalnego to zatarcie granicy między życiem prywatnym a zawodowym.

- Pracownicy skarżą się również, że pozostają całe dnie w pracy... Przekłada się to na koszty pracy w domu i wzmożoną inwigilację ze strony pracodawcy – ocenia Wawrzyniak.

Najczęstsze praktyki nadmiernej kontroli pracownika zdalnego, które wymieniają eksperci think tanku Instrat? Śledzenie historii przeglądarki lub aplikacji, obserwowanie e-maili i publikacji postów w mediach społecznościowych, a także rejestrowanie wskaźnika wydajności, czyli badanie częstotliwości, a nawet szybkości użytkowania klawiatury i myszki.

Bywa też, że pracodawcy robią pracownikom zdjęcia z kamerki internetowej albo transmitują wideo z ekranów. Zdarza się, ze stosują też keylogger, czyli rejestrowanie każdego naciśnięcia klawisza przez pracownika, czy przejęcie całego urządzenia.

Jak podkreślają eksperci, podstawą pracy zdalnej jest obopólne zaufanie.

- Nie wyobrażam sobie, że firmy, które zdecydują się na ten model, będą instalować kontrolujące oprogramowania, czy też wydzwaniać do pracownika, żeby sprawdzić, co w danej chwili robi... Nie tędy droga. Pamiętajmy, że każdy system można oszukać, a nadmierna kontrola zdemotywuje zespół. Takie działanie to najszybsza droga do budowy złych nawyków w modelu pracy zdalnej. A do tego zdecydowanie nie zachęcam. Pracodawcy, którzy chcą wyprzedzić konkurencję, muszą zaufać pracownikom i sprawić, by oni zaufali im. Potrzeba partnerskiego działania, bez tego nie będzie efektywności - mówi w rozmowie z PulsHR.pl psycholog Patryk Wójcik.

Nadzór pracy informacyjnej

Jak podaje Jan Zygmuntowski, nadzór pracy informacyjnej to najbardziej nierozpowszechniona forma wykorzystywania danych dotyczącej naszej aktywności. Firmy z pomocą aplikacji monitorują zadania wykonywane przez pracowników.

- Przykładem jest Uber. Konkretny kierowca jeździ po wytyczonych trasach, a firma zbiera dane na ten temat. Mamy też dane z maszyn przemysłowych... Za ich pomocą nie można namierzyć konkretnego człowieka, ale działania, które one rejestrują, wymagają pracy właściwego człowieka. Pracę informacyjną, której efektem jest wytworzenie strumienia danych, nadzorują narzędzia nowego cyfrowego tayloryzmu – mówi Jan Zygmuntowski.