Cyfrowy tachograf - pomoc czy kłopot dla kierowców zawodowych?

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje, że licząc od lipca 2019 r. w Polsce odnotowywany jest spadek rejestracji nowych aut ciężarowych. Od początku roku polskie firmy transportowe zasiliło 26 908 pojazdów o DMC (dopuszczalnej macie ciężarowej) pow. 3,5 t. To mniej o ponad 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Czy powodem obniżenia zainteresowania przewoźników może być zmiana przepisów, która wprowadziła do obiegu inteligentne tachografy?

- Choć wyglądem smart rejestratory czasu jazdy w żaden sposób nie odbiegają od poprzedniej wersji, to ich funkcjonalności zostały wzbogacone między innymi o dodatkowe zabezpieczenia, chroniące przed ingerencją w pracę urządzenia, możliwość przeprowadzania tzw. zdalnej preselekcji, czy też rejestrację poszczególnych punktów trasy pokonywanej przez pojazd - sugeruje Piotr Żółty, ekspert Grupy Inelo.

Czytaj też: Praca kierowcy nie do pozazdroszczenia. Kto się na nią decyduje?

- Wiemy, że część przewoźników sceptycznie podchodzi do zmian w zakresie tachografów, więc możliwe, że jedną z przyczyn mniejszego zainteresowania nowymi ciężarówkami w ostatnim okresie jest zmiana legislacyjna dotycząca urządzeń rejestrujących czas jazdy. Jednak z naszych szacunków wynika, że w ciągu miesiąca na europejskich drogach pojawia się około 1-2 proc. nowych pojazdów ciężarowych, co jednocześnie wskazuje tempo rozpowszechniania się smart tachografów - dodaje.

CZYTAJ DALEJ »

Zgodnie z przyjętymi przepisami do 2034 roku wszystkie samochody w ruchu międzynarodowym muszą dostosować rejestratory czasu jazdy do wytycznych smart. Jednak UE już pracuje nad unowocześnieniem tych urządzeń, czyli nad cyfrowymi tachografami nowej generacji. Funkcje obecnego tacho miałyby zostać uzupełnione m.in. o automatyczne zapisywanie przekroczeń granic oraz momentów załadunku i rozładunku, co ułatwi kontrole w zakresie kabotażu czy rozliczanie minimalnego wynagrodzenia kierowców.

Ograniczenie ilości lub całkowite wyeliminowanie manualnych wpisów w tachografach cyfrowych znacznie zmniejszy częstotliwość popełniania niezamierzonych błędów, które mogą skutkować karą finansową lub innymi konsekwencjami przewidzianymi w ustawie. Najnowsze wersje tacho miałyby być wprowadzone wcześniej, bo do 2024 r. Spotkania Tachograf Forum, na których odbywają się konsultacje na temat rejestratorów, odbywają się regularnie i napędzają działania w tym zakresie.

Problemy ze smart tacho?

Obawy przed opóźnieniami dotyczącymi wprowadzenia inteligentnych rejestratorów wynikały z konieczności wyprodukowania nowych kart - przede wszystkim warsztatowych, ale także kart kierowców, przedsiębiorstw i kontrolnych. Przewoźnicy obawiali się także nieprzygotowania warsztatów kalibrujących tachografy, jednak w rzeczywistości te kwestie w żaden sposób nie przeszkodziły, by wdrożyć aktualne przepisy.

Ponad 230 tys. ciężarówek poruszających się po drogach Europy pochodzi z Polski (fot. shutterstock)

Większym problemem dla producentów pojazdów ciężarowych okazały się niewystarczające zasoby do produkcji nowych czujników ruchu, które stanowią element składowy smart tacho.

Służby kontrolne chcą być na bieżąco

Rozporządzenie wprowadzające inteligentne tachografy nakłada na europejskie służby kontrolne obowiązek dostosowania się do wczesnego wykrywania manipulacji (zdalnej preselekcji) w okresie 15 lat od momentu wejścia urządzeń na rynek.

Zatem obecnie służby nie muszą dysponować sprzętem, który umożliwi prowadzenie zdalnych kontroli, a jedynie podczas tradycyjnych zatrzymań inspekcje zobowiązane są wykonywać standardowe czynności kontrolne w sposób, który jest wykorzystywany także w starszych wersjach tachografów.

- Warto zauważyć, że mimo iż inspekcje mają 15 lat na wyposażenie swoich funkcjonariuszy w sprzęt do zdalnej preselekcji, to już teraz poszczególne służby żywo interesują się takimi narzędziami, prowadzą testy i poszukiwania najbardziej odpowiednich systemów, które takie kontrole umożliwią. Wskazuje to na fakt, że inspektorzy odczuwają konieczność doposażenia się w takie narzędzia najszybciej jak to możliwe, by móc dokonywać kontroli sprawniej niż dotychczas - zauważa Piotr Żółty z Inelo.

- Inspekcje, dzięki inteligentnym tachografom, wykryły pierwsze przypadki manipulacji czasem jazdy - niezwykle pomocna była ewidencja punktów pokonywanej trasy, która nie pokrywała się z zapisami tacho - podkreśla.

Rewolucja na drogach

Przypomnijmy, że 3 września weszły w życie dwie nowelizacje ustaw - o transporcie drogowym oraz o tachografach, które wprowadziły obostrzenia w działalności firm transportu drogowego i w pracy kierowców. Niektórzy mówią o małej rewolucji, choć zmiany mają służyć m.in. poprawie bezpieczeństwa na drogach i ograniczeniu nieuczciwej konkurencji.

Czytaj też: Przerwa w pracy, a kontrola drogowa. Czyli dylemat kierowcy zawodowego po zmianie przepisów

Pierwsza grupa zmian wynika z ustawy o transporcie drogowym. To jej celem jest właśnie lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce i lepsza ochrona rynku wewnętrznego przed konkurencją przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Inną zmianą jest wymóg sporządzenia przez wysyłającego ładunek w transporcie intermodalnym (w części dotyczącej transportu drogowego) deklarację, w której prawidłowo poda masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Ma to zapobiegać ich przeładowaniu.

Natomiast ustawa o tachografach ma umożliwić wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (w miejsce obecnie istniejących, cyfrowych) oraz ograniczy ryzyko ich „niewłaściwego wykorzystania”, czyli manipulacji. Mają to zapewnić nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania.