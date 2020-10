Cyberbezpieczeństwo do poprawki, ale innej niż chce rząd

Wspieramy wysiłki rządu zmierzające do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Widzimy jednak luki w projekcie, w tym brak szerszego odniesienia do oceny skutków regulacji, oszacowania kosztów dostosowania się przedsiębiorców do nowych wymogów - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie wszystkie firmy powinny być objęte nowym prawem

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o cyberbezpieczeństwie.



Dla firm z branży telekomunikacyjnej, administracji, a także producentów sprzętu informatycznego i dostawców oprogramowania zmiana oznacza nowe obowiązki i kary.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie wszystkie firmy powinny być objęte nowym prawem.

Przedstawiony przez ministerstwo projekt przewiduje m.in., że operatorzy będą musieli usunąć z sieci urządzenia i sprzęt od dostawców uznanych przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa za firmy wysokiego ryzyka.

Według ministra cyfryzacji przepisy te nie wiążą się jednak z nadmiernymi obciążeniami dla operatorów. - Według opracowań i naszych analiz naturalny cykl wymiany sprzętu to około 3-5 lat. Ten przepis został zaprojektowany tak, by operacja eliminowania sprzętu od dostawców wysokiego ryzyka była jak najmniej dolegliwa dla operatorów, żeby to się nie wiązało z koniecznością pozbycia się sprzętu, który jest sprawny, a na który zostały poniesione jakieś nakłady - na początku września, gdy resort cyfryzacji podawał szczegóły projektu, mówił ówczesny minister cyfryzacji Marek Zagórski.

- Operatorzy chcieliby oczywiście, by ten czas był jak najdłuższy. Po to są konsultacje, żebyśmy poznali argumenty, które by za tym przemawiały. Jesteśmy przekonani, że te wymogi nie będą się wiązały z koniecznością nagłej rezygnacji ze sprzętu. Wymiana sprzętu od dostawcy, który zostanie uznany za dostawcę wysokiego ryzyka, nastąpi w normalnym procesie modernizacji sieci - podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że projekt zawiera kilka kategorii ryzyka: obok wysokiego także kategorię ryzyka umiarkowanego. - W takim przypadku obowiązywał będzie zakaz instalowania nowego sprzętu, ale starego można będzie używać do czasu kompletnego wyeksploatowania - powiedział.

Uwagi przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy ma usprawnić funkcjonowanie najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa, zwiększyć poziom bezpieczeństwa, m.in. spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem Lewiatana, przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej, np. firmy telekomunikacyjne, platformy internetowe, nie powinni być objęci nowymi obowiązkami.

- Wspieramy wysiłki rządu zmierzające do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Widzimy jednak luki w projekcie, w tym brak szerszego odniesienia do oceny skutków regulacji, oszacowania kosztów dostosowania się przedsiębiorców do nowych wymogów - mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Eksperci Lewiatana przedstawili postulaty, które powinny być uwzględnione w trakcie prac legislacyjnych. Proponują m.in. zwrócić większą uwagę na przyspieszenie prac w UE, aby przyjąć wspólne stanowisko dotyczące oceny bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania oraz wskazać zagrożenia dla klientów tych usług, w tym związanych z używanymi przez nich aplikacjami.

Projekt wzmacnia Pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, który zyska uprawienie do wydawania ostrzeżeń. Niepokoi ich, że już samo ostrzeżenie może skutkować wykluczeniem z rynku wskazanych w nim dostawców sprzętu i oprogramowania. Dodają też, że zaskakują przepisy związane z nowymi uprawnieniami Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. Ich zdaniem te dwie nowe instytucje powinny się bardziej skupić na ocenie technicznej urządzeń i oprogramowania. Taką ocenę należy przeprowadzać według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa przedsiębiorców. Musi być oparta o kryteria techniczne i zapewniać firmom prawo do odwołania od decyzji Kolegium, a także jej weryfikacji przez sądy administracyjne. - Naszym zdaniem należałoby zrezygnować z przepisów dotyczących objęcia przedsiębiorców komunikacji elektronicznej nowymi obowiązkami oraz wprowadzenia nowego reżimu raportowania w zakresie incydentów w sieciach telekomunikacyjnych - podsumowuje Aleksandra Musielak.

