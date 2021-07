Coś niedobrego dzieje się w firmach. Tak źle nie było od 8 lat

Według rocznego Globalnego Indeksu Praw Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) w czasie pandemii poziom łamania praw pracowników był najwyższy od ośmiu lat.

16 lip 2021





W Polsce również dochodzi do łamania praw pracowników (fot. PTWP)

Pandemia stała się dla wielu firm okazją do większego łamania praw pracowników.

Globalny Indeks Praw ITUC jest na najwyższym poziomie od 8 lat, czyli od początku prowadzenia badania.

Polska w najnowszej odsłonie indeksu w 5-stopniowej skali (1 najlepsza sytuacja, 5 najgorsza sytuacja) otrzymała 3 punkty. To taki sam wynik jak przed rokiem. Oznacza to, że prawa pracowników są w naszym kraju regularnie łamane.

Globalny Indeks Praw 2021 ITUC dokumentuje, w jaki sposób rządy i pracodawcy wykorzystali pandemię do zwalniania pracowników, którzy ujawnili ważne informacje na temat rozprzestrzeniania się wirusa w miejscach pracy, naruszali prawa do rokowań zbiorowych, prowadzili wzmożony nadzór nad pracownikami i podważali prawa do ich prywatności czy ograniczali wolność słowa i zgromadzeń. W tej edycji oceniono 149 krajów pod względem stopnia poszanowania praw pracowniczych.

- Kiedy uderzył COVID-19, dowiedzieliśmy się, kim są bohaterowie. Robotnicy na całym świecie opiekowali się chorymi, dostarczali jedzenie na nasze stoły i utrzymywali gospodarkę w ruchu. Ale mimo wszystko pracownicy są atakowani jak nigdy dotąd. Rządy i pracodawcy wykorzystali pandemię, aby wyzyskiwać ludzi, od których zależy świat, zwiększając nadzór, łamiąc porozumienia, zwalniając pracowników, blokując i zastraszając związki oraz uciekając się do przemocy i morderstw - komentowała wyniki indeksu sekretarz generalny ITUC Sharan Burrow.

fot. Pixabay

Organizacja nie ma wątpliwości, że 2021 to rok, w którym poważnie ucierpiały prawa pracowników. Liczba krajów, które utrudniały rejestrację związków zawodowych wzrosła z 89 w 2020 roku do 109, a liczba krajów, w których odmawiano lub ograniczano wolność słowa i zgromadzeń wzrosła z 56 w 2020 roku do 64 w tym roku.

Z raportu wynika też, że 87 proc. krajów naruszyło prawo do strajku, 79 proc. państw naruszyło prawo do rokowań zbiorowych a 74 proc. wykluczyło pracowników z prawa do zakładania i przystępowania do związków zawodowych. W 30 proc. krajów pracownicy doświadczyli ataków przemocy. W 65 proc. krajów pracownicy nie mieli dostępu do wymiaru sprawiedliwości lub mieli do niego ograniczony dostęp. W sześciu krajach doszło do zabójstw członków związków zawodowych - w Brazylii, Kolumbii, Gwatemali, Birmie, Nigerii i na Filipinach. Polska w rankingu ITUC Polska w najnowszej odsłonie indeksu w 5-stopniowej skali (1 najlepsza sytuacja, 5 najgorsza sytuacja) otrzymała 3 punkty. To taki sam wynik jak przed rokiem. Oznacza to, że prawa pracowników są w naszym kraju regularnie łamane. ITUC podaje przykłady takich działań. W Summit Autotech Poland w Skoczowie w pomieszczeniu, gdzie przebywali związkowcy z Solidarności pracodawca zamontował kamerę rejestrującą obraz i dźwięk, która imitowała czujnik ruchu. Urządzenie było podłączone do głównego systemu monitoringu firmy. Kiedy sprawa wyszła na jaw, kamera została natychmiast usunięta, a związek w październiku 2020 r. wniósł do prokuratury zarzuty o nielegalne podsłuchiwanie. ITUC mówi też o Amazonie, który w Polsce ma swoje magazyny. Firma prowadziła skrupulatne analizy podczas protestów, jakie w ostatnich miesiącach miały miejsce na jej terenie. Monitorowała liczbę uczestników każdego protestu, stopień realizacji strajków, a nawet rozdawanie ulotek. Inne działania obejmowały, według ITUC, tworzenie fałszywych profili w mediach społecznościowych, by za ich pomocą inwigilować pracowników prowadzących protesty i dowiadywać się, o czym dyskutuje się na grupach społecznościowych zrzeszających pracowników firmy. 10 najgorszych krajów do pracy Organizacja podała też listę dziesięciu najgorszych krajów dla pracowników 2021 r. Znalazły się na nim takie państwa jak to Bangladesz, Białoruś, Brazylia, Kolumbia, Egipt, Honduras, Birma (Myanmar), Filipiny, Turcja i Zimbabwe. W tym Białoruś i Birma znalazły się na liście po raz pierwszy. W Zimbabwe przywódcy związkowi zostali oskarżeni po tym, jak robotnicy podjęli akcję strajkową, która miała zabezpieczyć zaległe zasiłki na wypadek pandemii. Miało to miejsce po tym, jak międzynarodowa sieć sprzedaży domów Falabella zwolniła 22 pracowników magazynów w Peru, którzy zwrócili się o ochronę zdrowia i bezpieczeństwa przed koronawirusem. Z kolei niedawno świat obiegła informacja o tragicznych zdarzeniach, do jakich doszło w fabryce napojów i żywności w Rupganj w Bangladeszu. Podczas pożaru zginęło tam co najmniej 52 pracowników, w tym nieletnich. Kilka dni po pożarze zatrzymany został właściciel fabryki. Postawiono mu zarzut morderstwa. Służby zatrzymały też czterech jego synów i trzech urzędników pracujących w firmie. Czytaj więcej: Bangladesz: Co najmniej 10 osób zginęło w pożarze fabryki Jednak do najgłośniejszej tragedii doszło w Bangladeszu w 2013 roku. Zawaliła się wtedy fabryka tekstylna Rana Plaza. Zginęło ponad 1100 osób, głównie kobiet i dzieci, a około 2500 odniosło obrażenia. - Chociaż nastąpiły pewne pozytywne zmiany legislacyjne – od ustawy PRO w USA po procesy dotyczące ustawodawstwa dotyczącego należytej staranności w Unii Europejskiej, które pociągałoby firmy do odpowiedzialności – należy zrobić znacznie więcej. Odbudowa zaufania, które zostało zburzone przez represyjne rządy i nadużycia firm, będzie wymagała nowej umowy społecznej z miejscami pracy, prawami, ochroną socjalną, równością i integracją - podsumowuje Sharan Burrow.

