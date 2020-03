Coraz mniej zgłoszeń o mobbingu i molestowaniu. Ludzie się boją

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że od stycznia do września 2019 roku w sądach rejonowych rozpoznawanych było 425 spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

Do sądów rejonowych wpłynęło 18 spraw (kobiety – 14, mężczyźni – 4) związanych z molestowaniem seksualnym. W sądach okręgowych były 4 takie sprawy, a w okresie od stycznia do września 2018 roku – jedna. Wszystkie dotyczyły kobiet.

Z raportu "Bezpieczeństwo pracy w Polsce" wynika, że 46 proc. pracowników było mobbingowanych w miejscu pracy. Jeszcze większa jest grupa, która doświadczyła nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że od stycznia do września 2019 roku w sądach rejonowych rozpoznawanych było 425 spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

Zdecydowanie częściej takie sprawy zgłaszają kobiety. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku spraw zgłoszonych przez kobiety było 272, tych zgłoszonych przez mężczyzn było 153.

To jednak, jak zaznaczają prawnicy, kropla w morzu.

- Do sądu trafia tylko ułamek spraw, w których dochodzi do nieodpowiednego traktowania pracownika. Powodów jest kilka. Po pierwsze jeśli pojawia się rzeczywisty mobbing, to firmy są chętne zapłacić odszkodowanie w ramach ugody. Po drugie ludzie często akceptują trudne warunki, wychodząc z założenia, że praca to nie przedszkole i czasem musi być ciężej. Są skłonni tolerować nieprawidłowości dla świętego spokoju. Po trzecie przepisy są źle napisane. Mobbing jest bardzo trudno udowodnić w sądzie - komentuje adwokat Bartłomiej Raczkowski, partner zarządzający w Kancelarii Raczkowski.

Jak tłumaczą prawnicy, zdecydowanie prostsze do udowodnienia są sprawy o zadośćuczynienie.

– W mojej ocenie łatwiejsze do udowodnienia są sprawy o zadośćuczynienie niż o odszkodowanie. To pierwsze jest przyznawane w oparciu o tzw. uznanie sędziowskie. Tu właściwie nie jesteśmy ograniczeni kwotą żądania. Inaczej jest w przypadku odszkodowania. Trzeba wykazać konkretny uszczerbek, a więc koszty, jakie pracownik poniósł w związku z działałem mobbera. Przykładowo są to wydatki na leczenie, również prywatne. Dla poszkodowanego bardziej opłacalne jest dochodzenie o zadośćuczynienie. Być może dlatego tego rodzaju sprawy aktualnie dominują w statystykach – mówi Michał Dziedzic, adwokat z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

CZYTAJ DALEJ »

Przeczytaj: Procedura antymobbingowa w firmie - 3 kwestie, które powinien uwzględnić pracodawca Sprawy związane z mobbingiem trafiają także do sądów okręgowych. W 2019 roku rozpatrzono ich 95 (kobiety – 60, mężczyźni 35). – Sąd okręgowy jest rzeczowo właściwy w sprawach o mobbing, jeżeli wartość roszczenia przekracza 75 tys. złotych. Mała ilość spraw związana jest zapewne z praktyką orzeczniczą. Przyznawane kwoty zadośćuczynienia zazwyczaj nie przekraczają 30 tys. zł. Większość roszczeń nie przekracza 75 tys. zł i procedowana jest przed sądami rejonowymi – dodaje mecenas Dziedzic. Nie tylko mobbing W okresie od stycznia do września 2019 r. w sądach rejonowych do rozpatrzenia było 510 spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu. – Jestem zaskoczony, że tych spraw jest tak mało. Myślę, że powodem tego jest właśnie społeczna akceptacja dla nierównego traktowania słabszych grup. Do tego dochodzi brak świadomości albo wiary pokrzywdzonych w to, że mogą szukać w sądach sprawiedliwości. Nasze przepisy równościowe są szersze, tzn. przewidują większą ochronę dla pracowników niż w wielu innych krajach – tłumaczy mecenas Raczkowski. Do sądów rejonowych wpłynęło 18 spraw (kobiety – 14, mężczyźni – 4) związanych z molestowaniem seksualnym. W sądach okręgowych były 4 takie sprawy, a w okresie od stycznia do września 2018 roku – jedna. Wszystkie dotyczyły kobiet. – Tych spraw jest naprawdę bardzo mało. Wpływ na takie statystyki z pewnością ma lęk przed kolejną traumą związaną z koniecznością wyjaśnienia przed sądem wszystkich okoliczności sprawy oraz zmierzenia się z człowiekiem, który dopuszczał się molestowania. Ponadto pokrzywdzeni boją się niesprawiedliwych ocen z zewnątrz w stylu, najpierw kariera przez łóżko, a teraz molestowanie seksualne – podkreśla Marcin Kozłowski, adwokat z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują też, że do sądów II instancji trafia nieliczny odsetek spraw związanych z mobbingiem oraz molestowaniem seksualnym. Jak wyjaśnia mecenas Kozłowski, dane te są trudne do interpretacji bez znajomości treści rozstrzygnięć. Jednak wyłącznie na tej podstawie można przyjąć, że albo zapadłe wyroki są oceniane jako słuszne albo strony po prostu rezygnują z dalszej wycieńczającej walki w sądzie. – Sprawy mobbingowe zawsze były długotrwałe. Ostatnio trzy do pięciu lat to norma. Postępowania znacznie się wydłużyły, od kiedy rząd zaczął reformy wymiaru sprawiedliwości. Często jest do wezwania kilkudziesięciu świadków, a przesłuchanie nawet 10 osób w ciągu roku to wciąż wyzwanie dla naszych sądów. Potem jeszcze jest postępowanie apelacyjne, które też może trwać rok – podsumowuje adwokat Bartłomiej Raczkowski. Mobbing dużym problem Szokuje zderzenie statystyk związanych z ilością spraw z wynikami badań prowadzonych wśród pracowników. Z raportu "Bezpieczeństwo pracy w Polsce" wynika, że 46 proc. pracowników było mobbingowanych w miejscu pracy. Jeszcze większa jest grupa, która doświadczyła nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego. – Pracownicy biurowi i pracownicy umysłowo-fizyczni spotkali się w swojej działalności zawodowej z oznakami przemocy ze strony przełożonych. Aż 63 proc. respondentów wskazało, że ich osobiście dotknęło takie zachowanie. Mieli też do czynienia z przemocą słowną – wskazuje Jan Obojski, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” Koalicji Bezpieczni w Pracy 87 proc. podkreśla, że jeśli miałoby wybór, zdecydowałoby się na pracę w miejscu oferującym niższą płacę, ale lepsze warunki psychospołeczne. To właśnie atmosfera pracy i stres są według Polaków głównymi czynnikami, które wpływają na efektywność pracy. Przeczytaj: Blisko połowa pracowników padła ofiarą mobbingu. Większość firm nic z tym nie robi