Co z urlopem przy zmianie pracodawcy? Przepisy są jednoznaczne

Po zmianie pracy nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego do nowego pracodawcy - wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiana miejsca pracy oznacza konieczność wykorzystania urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu odpowiednio w dotychczasowej, a następnie nowej pracy. (fot. PAP/Rafał Guz)

PIP opublikowała informacje na temat przepisów o urlopach wypoczynkowych. Poruszyła w niej kwestię możliwości przeniesienia urlopu przy zmianie pracodawcy.

- Co do zasady zmiana miejsca pracy oznacza konieczność wykorzystania urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu odpowiednio w dotychczasowej, a następnie nowej pracy. Przeniesienie urlopu do innego pracodawcy jest zatem niemożliwe - podkreśliła Inspekcja.

Przypomniała również, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ani też przekazać go innej osobie.

- W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny - wyjaśnia PIP.

Przypomnijmy, każdy pracownik etatowy ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Wynosi 20 dni w przypadku, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracuje co najmniej 10 lat.

