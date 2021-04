Co z bezpieczeństwem podczas pracy z domu? Posłanka pisze do ministra

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula pisze do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie narzędzi umożliwiających przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. zgłoszono do niej 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej (Fot. Shutterstock)

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. zgłoszono do niej 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. W trzech przypadkach osoby zmarły.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zgłaszających w dwóch wypadkach poszkodowani doznali ciężkich obrażeń ciała, trzy osoby zmarły, a jeden poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała.

- Trzy wypadki noszą charakter nagłych przypadków medycznych – doszło do zasłabnięcia pracowników, a następnie śmierci. Kolejny wypadek związany był z przygotowaniem posiłku (doszło do poważnego przecięcia palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów). Do pozostałych wypadków doszło podczas korzystania z toalety (w wyniku upadku i uderzenia doszło do pęknięcia gałki ocznej) oraz na drodze publicznej podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy - informował kilka tygodni temu PulsHR.pl PIP.

Dane te stały się dla posłanki Lewicy impulsem do złożenia w resorcie pracy interpelacji w sprawie bezpieczeństwa pracy zdalnej.

- Jak podkreśla PIP, inspekcja nie może prowadzić kontroli w prywatnych mieszkaniach, a to stanowi poważną barierę przy badaniu przyczyny wypadku oraz kwestii związanych z przestrzeganiem zasad BHP - pisze Katarzyna Kotula.

Jak dodaje, PIP jako instytucja kontrolna potrzebuje precyzyjnych przepisów w zakresie pracy zdalnej. A jej zdaniem obecnie nie ma właściwych w tym względzie przepisów, co skutkuje brakiem podstaw do tego, by prowadzić czynności kontrolne w prywatnych domach pracowników.

- To bardzo duża przeszkoda przy badaniu wypadków związanych z pracą zdalną, jak również przy ocenie przestrzegania warunków BHP - wskazuje autorka interpelacji, i pyta resort pracy o to, czy i jakie regulacje prawne przewiduje wprowadzić w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli praz PIP w miejscu wykonywania pracy zdalnej – w tym w miejscu zamieszkania pracownika oraz, czy i jakie regulacje prawne przewiduje wprowadzić ministerstwo w celu zapewnienia przestrzegania Kodeksu pracy podczas wykonywania pracy zdalnej.

