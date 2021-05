Co tydzień 3 nowe przepisy. W takich warunkach działają polscy pracodawcy

Tylko w 2020 roku w formie nowych ustaw, aktualizacji czy nowelizacji wprowadzono 157 aktów prawnych regulujących obowiązki pracodawców w zakresie stosunku pracy i warunków pracy. To średnio 3 nowe przepisy tygodniowo, które należało obligatoryjnie wprowadzić w przewidzianym przez ustawodawcę terminie.

Tylko w 2020 roku wprowadzono 157 aktów prawnych regulujących obowiązki pracodawców (fot. Shutterstock)

Do nowych przepisów musieli przystosować się tylko pracodawcy. Zmiany dotknęły także działy HR czy ekspertów BHP odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów w firmie.

Skala i częstotliwość zmian dostarczała odpowiedzialnym za wprowadzenie nowych przepisów pracodawcom dodatkowych wyzwań. Przede wszystkim pod kątem merytoryki zapisów.

Kluczowe przy wprowadzaniu nowych przepisów powinno być konsultowanie ich zapisów ze specjalistami z zakresu BHP.

Tylko w 2020 roku wprowadzono 157 aktów prawnych, które regulują obowiązki pracodawców w zakresie stosunku pracy i warunków pracy. To średnio 3 nowe przepisy tygodniowo, które należało obligatoryjnie wprowadzić w przewidzianym przez ustawodawcę terminie.

Duża częstotliwość zmian, przysporzyła firmom sporych wyzwań. Do nowych przepisów musieli przystosować się tylko pracodawcy. Zmiany dotknęły także działy HR czy ekspertów BHP odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów w firmie. Tym bardziej, że znaczna część zmian związana była bezpośrednio z sytuacją covidową.

Sprzeczności, niejasne przepisy, dodatkowe wydatki

Skala i częstotliwość zmian dostarczała odpowiedzialny za wprowadzenie nowych przepisów pracodawcom dodatkowych wyzwań. przede wszystkim pod kątem merytoryki zapisów. Wprowadzane akty prawne - na co zwracają uwagę eksperci - niejednokrotnie były niejasne i zbyt ogólnikowe. Modyfikacja już istniejących powodowała, że często były one zaprzeczeniem nadal obowiązujących przepisów, co budziło wiele niejasności jeśli chodzi o zakres ich wprowadzania.

Duże pole do interpretacji, brak jasnych i centralnych wytycznych oraz szereg opinii na temat zapisów powodował, że spełnienie wymagań prawnych ustawodawcy wymagało wielu korekt, aby ich wykonanie i wprowadzenie w praktyce w przedsiębiorstwach było możliwe w praktyce.

- Co oczywiste, przedsiębiorcy nie uchylają się od wprowadzania zmian, chcą jedynie otrzymywać jasne i konkretne informacje na temat koniecznych modyfikacji. Tę kluczową rolę w merytorycznym przygotowaniu procesu wdrożeniowego w przedsiębiorstwach powinni odgrywać eksperci BHP. W praktyce przy wdrażaniu zmian to właśnie oni są dla przedsiębiorcy doradcą biznesowym w kwestiach sprawnego prowadzenia działalności i realizacji założonych celów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracy pracowników i braku kolizji z przepisami prawa - wyjaśnia Monika Grządziela, dyrektor rozwoju biznesu W&W Consulting. fot. Shutterstock Kluczowa rola BHP Wyzwań i zmian, jakie czekają firmy, będzie na pewno sporo. Firmy przywracają prace stacjonarną lub wprowadzają rozwiązania hybrydowe, nadal obowiązują środki ostrożności. Stąd kluczowe będą działania ekspertów ds. BHP w firmach. Zarządzenia, nakazy, ograniczenia, zakazy w trybie ogólnym muszą być na bieżąco korygowane, uzupełniane i wdrażane w firmach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Pomyłka czy błąd w takim przypadku może zbyt dużo kosztować. A jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, sytuacji związanych z niejasnością przepisów jest wiele. Monika Grządziela za jeden z przykładów podaje sytuację związaną z obowiązkiem noszenia na terenie zakładu pracy maseczek ochronnych. - Wprowadzony został nakaz noszenia maseczek ochronnych przez pracowników w zakładach pracy w każdym pomieszczeniu, gdzie przebywa więcej niż jedna osoba. Pominięto jednak stołówki pracownicze i możliwość spożywania posiłków w pomieszczeniach socjalnych. Natychmiastowa reakcja ekspertów BHP i przedsiębiorców spowodowana brakiem interpretacji ze strony ustawodawcy spowodowały, że w ciągu 3 dni przedstawiono dwie kolejne zmiany. Pierwsza odnosząca się do stołówek pracowniczych i zwolnienie pomieszczenia z tego wymogu oraz druga dająca wolną rękę pracodawcy w ustanowieniu zasad stosowania maseczek ochronnych w zakładzie pracy. Jak odniesie się do takiej interpretacji Państwowa Inspekcja Pracy, to pokażą najbliższe kontrole w przedsiębiorstwach – dodaje Monika Grządziela. I jak dodaje, kluczowe przy wprowadzaniu nowych przepisów powinno być konsultowanie ich zapisów ze specjalistami z zakresu BHP, którzy nie tylko są najlepiej zorientowani w możliwościach wdrażania nowych procedur, ale również mają pełną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania określonych branż.

