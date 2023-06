Co setny ojciec korzysta z urlopu rodzicielskiego. Winne pieniądze czy mentalność?

Do tej pory niewielu ojców korzystało z przysługujących im przywilejów. Z raportu „Ojcostwo na świecie”, którego polskie tłumaczenie i kontekst przygotowała Fundacja Share the Care, wynika, że w 2021 roku tylko 1 proc. mężczyzn skorzystał z urlopu rodzicielskiego, a 55 proc. skorzystało z urlopu ojcowskiego . Panowie pobrali 31 proc. zasiłków opiekuńczych wypłaconych w Polsce w 2021 roku.

Do korzystania z urlopu rodzicielskiego mają mężczyzn zachęcić nowe przepisy. 26 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa wdrażająca dyrektywę work-life balance. Wydłużeniu uległ urlop rodzicielski z dotychczasowych 32 do 41 tygodni. Dodatkowe 9 tygodni urlopu przysługuje jednak wyłącznie drugiemu z rodziców.

- Wydaje mi się, że każdy ojciec powinien przynajmniej na kilka tygodni spróbować pójść na urlop rodzicielski. Jest to czas z jednej strony resetu od życia zawodowego, choć zupełnie inny od urlopu wypoczynkowego. Jest to czas ciężkiej pracy, która często uchodzi za tę niewidzialną, którą wykonują powszechnie kobiety. Takie doświadczenie pozwala zrozumieć wiele emocji i doświadczeń kobiet z którymi na co dzień się stykamy, a często nie do końca rozumiemy ich postawy. Jednocześnie, jest to czas przeznaczony dla rodziny i kręcący się wokół niej. To czas na poznanie wielu niewerbalnych sygnałów ze strony dzieci, próby zrozumienia ich perspektywy, a przy tym najlepsza szkoła multitaskingu czy zarządzania agile - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Kubisiak.

Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców – jest nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każde z rodziców będzie mogło skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu.

Zbyt niski zasiłek może zniechęcać ojców do urlopu rodzicielskiego

Problemem może być jednak odpłatność za ten okres – nowe przepisy zmieniły wysokość zasiłków związanych z rodzicielstwem.

Zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego jest na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednak w razie złożenia przez pracownicę stosownego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy w Pracodawcach RP kwota ta nie jest zbyt zachęcająca.

- W naszym kraju w większości przypadków to mężczyzna jest tą osobą, która zarabia więcej. Rezygnacja z 30 proc. dotychczasowych zarobków może okazać się zbyt dotkliwa dla wielu rodzin – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz.

- Na wysokość kwoty z tytułu zasiłku dla ojców należy spojrzeć z perspektywy rodziny oraz struktury płacowej w naszym kraju. Gdy przykładowo ojciec będzie przebywał na urlopie rodzicielskim i otrzyma 70 proc. swojego wynagrodzenia, a matka wróci do pracy i będzie zarabiała 100 proc., to i tak w większości przypadków ostateczny bilans okaże się ujemny - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care. Jej zdaniem, wysokość zasiłku na poziomie 70 proc. jest zdecydowanie za niska.

- Z doświadczeń krajów z długą historią urlopów dla ojców wiemy, że kwestia wysokości zasiłku ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia tej polityki. Kryzys finansowy w 2008 roku i konieczność oszczędności zmusił rząd Islandii do zmniejszenia wysokości zasiłku za urlop rodzicielski. Skutek był taki, że kobiety mimo obniżenia zasiłku wciąż korzystały z urlopu, natomiast liczba ojców na urlopach rodzicielskich spadła. Korzystanie przez ojców z prawa do urlopu jest silnie skorelowane z wysokością zasiłku. Wynika to z tego, że kulturowo mężczyźni są socjalizowani do roli osoby odpowiedzialnej za finansowe utrzymanie rodziny oraz najczęściej zarabiają w rodzinie więcej niż ich partnerki. Dlatego tak ważne jest zapewnienie regulacji, która zabezpiecza wysokość zasiłku. Obecny zapis na poziomie 70 proc. tego warunku nie spełnia – komentuje Andrian.

Z badania PIE wynika, że ż 60 proc. ojców spodziewa się nieprzyjaznej reakcji przełożonego na informację o planowanym urlopie rodzicielskim (fot. Mikael Stenberg/Unsplash)

Wysokość zasiłku nie jest największą barierą. Potrzebna jest zmiana mentalności

Warto jednak podkreślić, że nie tylko aspekt finansowy ma znaczenie. Istotne są także stereotypy wynikające z tradycyjnego modelu rodziny. Mężczyznom wciąż trudno się przyznać, że chcą partycypować w opiece nad dzieckiem. Obawiają się także reakcji otoczenia. Potwierdzają to wyniki badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego - aż 60 proc. ojców spodziewa się nieprzyjaznej reakcji przełożonego na informację o planowanym urlopie rodzicielskim.

- Panowie obawiają się nieprzyjemnych komentarzy ze strony kolegów czy deprecjonowania ich roli jako mężczyzn w społeczeństwie. Dlatego też czas najwyższy skończyć z tego rodzajem stereotypem, gdyż dla rozwoju dziecka bardzo ważny jest udział obojga rodziców. Zaangażowanie ojca to nie "pomoc" dla matki w opiece nad dzieckiem tylko wypełnianie jego roli rodzicielskiej, z tytułu której ponosi pełną odpowiedzialność – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.

Również wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha uważa, że wysokość zasiłku nie jest największą barierą, jeśli chodzi o korzystanie ojców z urlopów rodzicielskich. Zdecydowanie większy wpływ na podejmowane decyzje ma sytuacja zawodowa panów. Jest to widoczne w statystykach urlopów tacierzyńskich.

- Panowie nawet tych urlopów nie wykorzystują, chociaż są one 100-procentowo płatne. To też się bardzo zmienia. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ojcowie coraz chętniej korzystają z tego urlopu - mówi Barbara Socha w rozmowie z PulsHR.pl.

Zdaniem wiceminister rodziny większym problemem są oczekiwania wobec pracujących ojców.

- Od ojców oczekuje się, że będą w pracy. Musimy kulturowo i organizacyjnie się przyzwyczaić do zmiany; nauczyć tego, że ojcowie również mogą korzystać z urlopów - dodaje.

Również Andrzej Kubisiak przyznaje, że potrzeba głównie zmian kulturowych, by nowe przepisy prawa stały się skuteczniejsze niż wcześniejsze rozwiązania.

- Od wieku przyjmuje się, że opieka nad maluchami „to naturalne zadanie matek”, choć w rzeczywistości ojcowie mogą z powodzeniem w całości przejąć tę opiekę, szczególnie gdy dziecko ma już kilka miesięcy. Co więcej, szereg badań naukowych z Europy pokazuje, że większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi powoduje, że kobiety w mniejszym stopniu wypadają z rynku pracy, a także mniej dotyka je luka płacowa. Dlatego ważna jest tu współpraca rodziców i postawienie na ich obopólną korzyść, a nie patrzenie wyłącznie na tradycyjne i przetarte ścieżki - komentuje Andrzej Kubisiak.

Firmy oferują dodatkowy, pełnopłatny urlop dla ojców

Dobry przykład dają też firmy, które zdecydowały się zaoferować dodatkowy urlop dla ojców i to lepiej płatny niż ten, który pojawił się w Kodeksie pracy. W Ikei od ponad 3 lat ojcowie mają do dyspozycji dodatkowe 4 tygodnie pełnopłatnego urlopu, który mogą wykorzystać w całości lub w podziale dwa razy po 2 tygodnie. Do tej pory z urlopu skorzystało 319 pracowników. Jednym z nich był Tomasz Jachimczak.

- Wiosną zeszłego roku miałem okazję skorzystać z dodatkowego urlopu ojcowskiego oferowanego przez Ikea Polska – mówi Tomasz Jachimczak. - Urlop ojcowski nie tylko pozwolił mi jeszcze bardziej nacieszyć się pierwszymi wspólnymi chwilami z dzieckiem, ale również umożliwił mi i mojej partnerce równy podział obowiązków – dodaje.

Mężczyznom wciąż trudno się przyznać, że chcą partycypować w opiece nad dzieckiem (fot. Caroline Hernandez/Unsplash)

Kolejnym przykładem jest NatWest Group Polska. Bank od stycznia 2023 r. wprowadził dodatkowy urlop partnerski - 9 tygodni, które można wykorzystać w całości lub w częściach, do 8. roku życia dziecka.

- Naszym celem jest wyrównanie urlopu macierzyńskiego z urlopem dla drugiego rodzica, którym najczęściej jest ojciec. Chcemy, aby oboje rodziców mogło spędzić z dzieckiem tyle samo czasu, jednocześnie oferując 100 proc. wynagrodzenia podczas nieobecności. Rozwiązanie nie tylko wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn jako rodziców, ale też jest neutralne finansowo - tłumaczy Karol Bukala, szef działu HR w NatWest Group w Polsce.

- Przyświecającym nam celem jest zwiększenie zaangażowania w rodzicielstwo ojców. Dzisiejsza praktyka, a więc nikły odsetek mężczyzn korzystających z przysługujących im urlopów, pokazuje, że są oni mniej zaangażowani w opiekę nad potomstwem i budowanie więzi, przynajmniej w kontekście spędzonego z nimi czasu - dodaje.

Od 2021 roku również w Nestlé każdy drugi opiekun może skorzystać z 4 tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w czasie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. Również firma ubezpieczeniowa Aviva kilka wprowadziła tzw. urlop "bobasowy". To dodatkowe 6 tygodni wolnego dla ojców. Firma zdecydowała się na taki krok w 2019 roku.

Także Procter & Gamble (P&G) wprowadził nową politykę dotyczącą urlopów rodzicielskich i ojcowskich. W ten sposób chce walczyć ze stereotypami na rynku pracy. Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare umożliwia ojcom skorzystanie z ośmiu tygodni płatnego urlopu, dostępnego w ciągu dwóch lat od narodzin lub adopcji dziecka.

- Dzięki #ShareTheCare ojcowie już nie muszą nieśmiało prosić szefa o urlop, aby odciążyć swoje partnerki i być bliżej dziecka. Płatny urlop ojcowski oferowany przez P&G wręcz zachęca ich do przestawienia priorytetów tak, by móc oddać się w pełni radości bycia z rodziną w tym okresie - mówi Geraldine Huse, prezes Procter & Gamble w Europie Centralnej.

