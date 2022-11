Co oznacza stan podwyższonej gotowości dla służb mundurowych?

We wtorek po godz. 15 na terenie leżącego niedaleko od granicy z Ukrainą Przewodowa doszło do eksplozji (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z wydarzeniami w Przewodowie, gdzie z powodu wybuchu zginęły dwie osoby, zdecydowano o podniesieniu stanu gotowości bojowej jednostek wojskowych i służb mundurowych. Co to oznacza? Wyjaśniamy.

We wtorek w Przewodowie w woj. lubelskim doszło do eksplozji. Jej przyczyny badają obecnie służby. Nieoficjalnie mówi się, że spadły tam dwie "zabłąkane" rosyjskie rakiety.

Rząd zdecydował o podwyższeniu stanu gotowości bojowej dla wybranych oddziałów Polskich Sił Zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. Służby mundurowe postawione zostały w stanie podwyższonej gotowości.

W jednostkach wojskowych oznacza to konieczność zwiększenia obsady kadrowej. Dla policjantów czy strażaków oznacza to z kolei ograniczenia w urlopach czy podróżach służbowych.

Przewodów w woj. lubelskim to mała miejscowość znajdująca się niedaleko granicy z Ukrainą. We wtorek po południu doszło w niej do wybuchu. Zginęły w nim dwie osoby. Wysoki rangą funkcjonariusz amerykańskiego wywiadu poinformował w rozmowie z agencją Associated Press (AP), że na terytorium Polski spadły dwie rosyjskie rakiety, które uderzyły w suszarnie zboża. Miały zostać wystrzelone podczas wczorajszego zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. Polskie służby nie potwierdzają tych doniesień. Informują, że na miejscu pracują specjaliści.

Premier Mateusz Morawiecki po wtorkowym nadzwyczajnym posiedzeniu rządu ogłosił, że zdecydowano o podniesieniu gotowości bojowej dla wybranych oddziałów polskich sił zbrojnych. Premier poinformował również, że wszystkie służby mundurowe są w stanie podwyższonej gotowości.