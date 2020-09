Co dalej z przepisami o pracy zdalnej. Pracodawcy apelują o stałe rozwiązania

Zamieszanie z przepisami dotyczącymi pracy zdalnej trwa. Dziś (piątek, 4 września) miały wygasnąć związane z nią przepisy ustawy covidowej. Jednak za sprawą jej nowelizacji pozostały w mocy. Będą obowiązywać aż do 3 miesięcy po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pracodawcy podkreślają, że praca zdalna powinna doczekać się stałych zapisów w prawie.

Zdaniem Pracodawców RP, przedłużenie czasu obowiązywania podstawy prawnej zlecenia pracy zdalnej to jednocześnie dobra i zła wiadomość. Dobra, bo pracodawcy mogą oprzeć swoje decyzje o wprowadzeniu pracy zdalnej w firmie na regulacji prawnej, a zła, bo ta regulacja nadal ma charakter tymczasowy. Co więcej, przepisy dotyczące pracy zdalnej wciąż budzą wątpliwości interpretacyjne.

Przez bliżej nieokreślony czas pracodawcy będą w dalszym ciągu musieli się zastanawiać co oznacza, że pracownik ma posiadać „umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe" do wykonywania takiej pracy, a pracodawca powinien zapewnić „obsługę logistyczną pracy zdalnej".

Przedsiębiorcy będą zastanawiać się również, czy warto dalej inwestować w sprzęt i zabezpieczenie techniczne w celu umożliwienia ochrony oraz przepływu wszelkich tajemnic i informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Takie decyzje w dobie kryzysu musi poprzedzać pewność co do zapisu tych regulacji w prawie na stałe.

– Inwestycje w sprzęt i ochronę danych z pewnością ożywią gospodarkę, jednak nie będą one efektywne, gdy okaże się, że praca zdalna będzie tylko tymczasowym rozwiązaniem – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Ustawodawca nie doprecyzował także przepisów dotyczących BHP i ekwiwalentu przy pracy zdalnej. Tymczasem taki zamysł pojawił się na etapie prac nad Tarczą 4.0.

– Te kwestie wciąż będą budziły wątpliwości i mogą skutkować w przyszłości roszczeniami ze strony pracowników. Dlatego będą wymagały odpowiednich rozstrzygnięć również na gruncie prawnym – dodaje Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. regulacji Pracodawców RP.

Uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy jako nowej formy organizacji pracy domagają się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Wykonywanie pracy zdalnej na stałe zagościło w naszej rzeczywistości. To, co kiedyś było mało popularną alternatywą, stało się wręcz koniecznością.

– Pracodawcy liczą, że zapowiedź opracowania projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej przez ministerstwo nie pozostanie wyłącznie prognostykiem – zaznacza Katarzyna Siemienkiewicz.

– Nowe rozwiązania w przeciwieństwie do przepisów dotyczących telepracy usprawnią stosowanie tej formy i przyczynią się do jej rozwoju – dodaje Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy doczekają się zmiany na stałe. Marlena Maląg, szefowa resortu pracy poinformowała, że pracują nad zapisami związanymi z home office, które trafią do Kodeksu pracy. Zaznaczyła, że rozwiązanie to zostanie skierowane do konsultacji ze stroną społeczną.

Maląg podkreśliła, że resortowi zależy na wprowadzeniu zapisów, które będą korzystne dla pracowników jak i pracodawców. Zaznaczyła również, że praca zdalna ma ważny aspekt prorodzinny, gdyż umożliwia rodzicom łączenie rodzicielstwa z pracą. Konkretne zmiany mają zostać zaproponowane po wakacjach.