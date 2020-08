Co dalej z pracą zdalną? Resort pracy odpowiada

Praca zdalna stała się dużo bardziej powszechnym rozwiązaniem. Jej zapisy zostały tymczasowo uregulowane w tarczy antykryzysowej, która obowiązuje do 4 września 2020 r. Czy pracodawca będzie mógł dalej zlecać nam jej wykonywanie?

Od 5 września 2020 r. korzystanie z rozwiązania dotyczącego możliwości wykonywania pracy zdalnej zostanie wydłużone (Fot. Shutterstock)

Zgodnie z nową regulacją pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 5 września 2020 r.

Innych zmian w zakresie pracy zdalnej nie wprowadzono. Jak jednak zapewnia report pracy, prace nad zmianami w Kodeksie pracy trwają.



Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z przedłużającym się stanem epidemii oraz faktem, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej utracą moc 4 września 2020 r., wprowadzone zostały zmiany w ustawie, która te kwestie reguluje.

- Zgodnie z nową regulacją w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania – czyli pracy zdalnej − w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 5 września 2020 r. - czytamy w komunikacie resortu pracy.

Co to oznacza w praktyce? Od 5 września 2020 r. korzystanie z rozwiązania dotyczącego możliwości wykonywania pracy zdalnej zostanie wydłużone na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Innych zmian w zakresie pracy zdalnej nie wprowadzono.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Choć wrażania z home office pracownicy mają różne - jedni mówią o wzroście efektowności pracy, drudzy o poczuciu, że w pracy są non stop - to nie ulega wątpliwości, że ta forma pracy stanie się bardziej powszechna.

Wraz z nasileniem się tej formy coraz głośniej zaczęto mówić o konieczności uregulowania jej w prawie. Mówiła o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. W sierpniu 2020 r. poinformowała, że trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Zaznaczyła, że rozwiązanie to zostanie skierowane do konsultacji ze stroną społeczną.

Maląg podkreśliła, że resortowi zależy na wprowadzeniu zapisów, które będą korzystne dla pracowników jak i pracodawców. Zaznaczyła również, że praca zdalna ma ważny aspekt prorodzinny, gdyż umożliwia rodzicom łączenie rodzicielstwa z pracą. Konkretne zmiany mają zostać zaproponowane po wakacjach. Zmiany są konieczne Tematem zajęły się również rożne organizacje zrzeszające pracodawców. W trakcie prac nad projektem „Bezpieczny powrót do pracy” organizacje pracodawców: American Chamber of Commerce (AmCham), Business Centre Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polskie Forum HR, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP i Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), dokonały przeglądu obowiązujących regulacji, spośród których wyróżniły te, które wymagają stałych zmian w polskim prawie. Pracodawcy przyznają, że praca zdalna niesie ze sobą ogromne wyzwania natury legislacyjnej. Ich zdaniem narzędzia prawne, jakie wprowadziły ustawy w ramach tarczy antykryzysowej, są rozwiązaniami tymczasowymi. Zaś zapisy dotyczące telepracy są zbyt wąskie, aby objąć wszystkie przypadki, gdzie praca zdalna może mieć zastosowanie, a ich treść nie zawsze jest możliwa do zastosowania. - Praca zdalna może być wykonywana w dowolnym miejscu, ma charakter mniej lub bardziej nieregularny, a jej zastosowanie zależy głównie od dwóch czynników: charakteru wykonywanych prac oraz preferencji pracowników i pracodawców co do jej częstotliwości. Definicja tej formy organizacji pracy powinna wziąć pod uwagę szereg możliwości, które praca zdalna oferuje. Dodatkowo, w opinii organizacji pracodawców, większość elementów jej dotyczących powinna być przedmiotem indywidualnych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Dotyczy to przede wszystkim jej częstotliwości, miejsca wykonywania, bezpieczeństwa danych czy ewentualnych kosztów ponoszonych przez pracowników - uważają przedsiębiorcy.

