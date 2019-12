Co dalej z emerytami mundurowymi? Ważny głos RPO

Do RPO zwróciła się ze skargą 86-latka, której zmniejszono świadczenia po zmarłym mężu.

Chodzi o przepisy tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Postępowanie odwoławcze w tej sprawie toczy się już ponad dwa lata.

Przypomnijmy, że tzw. ustawa dezubekizacyjna obniżyła od 1 października 2017 r. emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura - 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,5 tys., renta rodzinna - 1,7 tys. zł.

Teraz 86-letnia wdowa, której zmniejszono świadczenia po zmarłym mężu na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej wniosła m. in. o wydanie merytorycznego orzeczenia w tej sprawie. W skardze do Rzecznika Praw Obywatelskich kobieta wskazała na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy "w rozsądnym terminie". Zwróciła także uwagę na swój zaawansowany wiek i stan zdrowia - choruje na chorobę nowotworową.

Odnosząc się szerzej do problemu ograniczenia emerytom i rencistom mundurowym prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że opisywana sprawa nie jest wyjątkiem – w podobnej sytuacji znajduje się wiele starszych osób.



"Przykładem wskazującym, jak znaczący jest problem, była sprawa pani Danuty Zabawy. Żołnierka AK i łączniczka w czasie Powstania Warszawskiego, pracowała po wojnie w resorcie spraw wewnętrznych. Wykonywała pracę o charakterze organizacyjnym i biurowym, prowadziła prace kancelaryjne i sekretariat naczelnika wydziału" - wskazuje RPO w wydanym stanowisku. Jego pełną treść publikujemy poniżej w dziale "Multimedia".



Z powodu pracy w ministerstwie kobiecie obniżono świadczenia, a kierownictwo MSWiA nie uznało jej argumentu, że nigdy nie zajmowała się działaniami, za które można by obniżyć emeryturę zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną. Jej sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. RPO do niej przystąpił. Jednak postępowanie zostało zawieszone do momentu zajęcia stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny. Pani Danuta Zabawa zmarła 29 lipca 2019 r. nie doczekawszy wyroku - informuje RPO.



W podobnej sytuacji nadal znajduje się wiele osób, które czekają na rozstrzygnięcie w sprawach zawieszonych do czasu zajęcia stanowiska w sprawie przez Trybunał Konstytucyjny. W ich przypadku, ze względu na wiek i chorobę, może okazać się, że sprawiedliwość nie zostanie wymierzona - podkreśla Rzecznik.



Ustawa dotyczy funkcjonariuszy m.in. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin.

