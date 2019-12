Ciemne chmury nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Zakończył się pierwszy etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, który objął duże firmy. 12 listopada upłynął termin, do którego firmy miały podpisać z instytucjami finansowymi umowę o prowadzenie PPK. Wówczas miało się okazać, ilu pracowników przystąpiło do programu.



Przedstawiciele rządu przedstawiając program PPK, mówili, że sukcesem może być przystąpienie 70 proc. uprawnionych pracowników, szef PFR (czyli instytucji wdrażającej PPK w praktyce) Paweł Borys studził nastroje, mówiąc, że sukcesem programu będzie przystąpienie ponad połowy pracowników.



Nie były to liczby wzięte z sufitu - taki stopień partycypacji uzyskiwały podobne programy (na których polskie PPK były w dużym stopniu wzorowane) w innych krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii rząd uznał za sukces przystąpienie do brytyjskiej wersji programu 45 proc. pracowników (trzeba jednak pamiętać, że w tym kraju jest wiele innych alternatywnych sposobów zabezpieczenia na starość, a i zamożność plus nawyk oszczędzania też nie są bez znaczenia). W Nowej Zelandii do programu KiwiSaver przystąpiło 78 proc. uprawnionych.

Po cichu rząd liczył zapewne na powtórzenie takich wskaźników w Polsce. Wiele wskazuje jednak na to, że będzie inaczej. Zanim PFR ogłosił oficjalne wskaźniki, swój raport zaprezentował Instytut Emerytalny, który ocenił, że do PPK przystąpiło 40 proc. uprawnionych. - W przypadku przytłaczającej większości pracodawców poziom partycypacji w PPK oscyluje między 20 proc. a 69 proc., z dominantą w przedziale od 30 proc. do 50 proc. Powyższe oznacza, że w zależności od sposobu liczenia, średni rzeczywisty poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy mieści się w przedziale między 39 proc. a 42 proc. - napisali eksperci Instytutu w raporcie.

Te dane potwierdził pośrednio w tym tygodniu Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. - Uczestnictwo na poziomie 40 proc. to będzie bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę obciążenia, jakie mamy jako naród - stwierdził, dodając, że jedną z przyczyn tej stosunkowo niskiej partycypacji jest nieufność do systemu emerytalnego po demontażu OFE.

Wskazówką, że rząd może czuć niedosyt w związku z uczestnictwem pracowników w PPK, może być apel premiera Mateusza Morawieckiego w expose, który prosił opozycję o pomoc we wpisaniu do konstytucji gwarancji prywatności środków z PPK. Słusznie zostało to odczytane jako próba zwiększenia zaufania do systemu emerytalnego. Mało prawdopodobne, by udana, bo po pierwsze to zbyt szczegółowy zapis jak na konstytucję, po drugie - jak wskazuje opozycja - obecna ekipa rządowa ma dość luźne podejście do ustawy zasadniczej.

Kwestia zaufania

Odbudowa zaufania może być też o tyle trudna, że mniej więcej w tym samym czasie trwają przymiarki do ostatecznej likwidacji OFE. Rząd reklamuje to jako oddanie oszczędności obywatelom. Ale nie całych, bo pobiera 15-proc. opłatę przekształceniową. Jakkolwiek rząd przedstawia mocne i racjonalnie brzmiące argumenty za pobraniem takowej „prowizji”, to w świadomości społecznej ugruntowuje się przekonanie, że kolejny rząd znów sięgnął po część naszych oszczędności.

Zaufania nie budzą również pojawiające się pomysły likwidacji limitu 30-krotności - zwłaszcza w wydaniu Lewicy, która chce też wprowadzenia emerytury maksymalnej. Po co zatem dziś oszczędzać na wyższe świadczenia, skoro politycy mogą jednym podpisem ograniczyć ich wysokość. Oczywiście, PPK to zupełnie coś innego niż ZUS (chociaż nie dla wielu jest to oczywiste, to wciąż kawałki tej samej emerytalnej układanki), ale kto dziś z czystym sumieniem może dać gwarancję, że za 10, 15 czy 20 lat nie pojawi się ekipa rządowa, dla której będzie to bez różnicy, a która będzie bardzo potrzebowała pieniędzy (każda zresztą potrzebuje).

Dlatego PFR wybrał nieco ryzykowną metodę - budzenia zaufania przez straszenie. - Pasy zapięte? Kto ma słabe nerwy, niech nie czyta. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przyszłości, jaki dostałem z @zus_pl. Teraz dostajemy 53,8 proc. ostatniej pensji (ok. 2,2 tys. zł). W 2045 r. będzie 32 proc., w 2060 - 24,9 proc., a w 2080 - 23,1 proc. To będzie ok. 1 tys. zł na mc (na dzisiejsze pieniądze) - napisał w niedzielę Bartosz Marczuk na Twitterze. Dodał, że jedynym ratunkiem jest oszczędzanie, a PPK to idealny produkt.

Można się zastanawiać, czy takie tweety wzbudzają zaufanie do systemu emerytalnego i czy będą stanowiły bodziec do oszczędzania, a jeśli tak, to czy właśnie w PPK. Zastanawia też dość alarmistyczny ton - nie kwestionując prawdziwości wyliczeń (bo też i nie są one niespodzianką), to straszenie wysokością emerytur w 2080 roku wydaje się nieco na wyrost. Większość czytających te słowa nie będzie miała okazji sprawdzić prawdziwości tej prognozy (a ci, którzy będą mieli, dopiero uczą się czytać).

Mniejsi będą liczyć koszty

Powody do niepokoju jednak są. Pierwszy etap wdrażania PPK - w największych firmach liczących powyżej 250 osób - był tym łatwiejszym etapem. W dużych korporacjach z rozbudowanymi działami księgowymi PPK stanowi mniejszy problem. A im mniejsza firma, tym entuzjazm dla PPK będzie mniejszy.

A i wzbudzenie go będzie znacznie trudniejsze. Łatwiej przeprowadzić kampanię informacyjno- promocyjną w kilku tysiącach firm (w pierwszym etapie wzięło w nich udział ok. 3,8 tys.) niż w kilkudziesięciu tysiącach.

Dochodzą do tego jeszcze względy finansowe. PPK to dla firmy zwiększenie kosztów działalności. W momencie, gdy wchodzimy w okres spowolnienia gospodarczego (co przyznaje także rząd) perspektywa wzrostu kosztów to jedna z ostatnich rzeczy, o jakich marzą menedżerowie. Oczywiście, dla firm PPK jest obowiązkowe, a za zniechęcanie pracowników do udziału w PPK grożą sankcje, ale - powiedzmy sobie szczerze - między zniechęcaniem a np. realistycznym przedstawieniem perspektyw finansowych firmy granica jest dość płynna.

Pamiętajmy też, że koszty PPK nie są jedynymi, które wzrosną. Zaplanowano również szybki wzrost płacy minimalnej (2600 zł w przyszłym roku), co oznacza również znacznie większe koszty płacowe, zwłaszcza właśnie w średnich i małych firmach, które będą przystępować do programu w przyszłym roku.

A najciekawsze jest to, że program PPK uznawany jest przez większość ekspertów i pracodawców za bardzo dobry instrument oszczędnościowy. Rządowe dopłaty czynią go naprawdę atrakcyjnym dla pracownika. Wygląda jednak na to, że trafił z wdrażaniem na zły czas. Oby nie.