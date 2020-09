Cięcia wynagrodzeń i przez kryzys gorsze umowy. Pracownicy nie muszą się godzić

Jesień może być czasem dużych zmian strukturalnych na rynku pracy. Wielu pracowników może spodziewać się zmiany umów o pracę, obniżek wynagrodzeń lub nawet zwolnień. - Co do zasady zmiana warunków pracy i płacy może zostać zmieniona przez porozumienie z pracownikiem - nie ma on obowiązku podpisania takiego porozumienia - mówi radca prawny mec. Mateusz Galikowski.

Autor:Anna Trojanowska

• 9 wrz 2020 20:00





Jesień na rynku pracy będzie czasem bardzo trudnym dla wielu branż. (fot. shutterstock)

REKLAMA

Statystyki bezrobocia, te oficjalne, są krzepiące. Obawiamy się jednak, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Wiele osób traci pracę i szuka następnej bez pośrednictwa urzędów. Statystyki nie obejmują także problemu "półbezrobocia" - mówi Małgorzata Marczulewska.

Pracodawcy zapowiadają, że nie jest wykluczone, iż w wyniku restrukturyzacji stanowiska będą redukowane, łączone z innymi lub pracownikom proponowane będą nowe umowy na gorszych warunkach.

Pracownik nie ma obowiązku podpisania porozumienia. Istnieje również możliwość złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy - tu pracownik może się odwołać od takiego wypowiedzenia - mówi mec. Mateusz Galikowski.

Wiele wskazuje, że jesień na rynku pracy będzie czasem bardzo trudnym dla wielu branż.

- Do naszego stowarzyszenia dociera dużo sygnałów od osób, które tracą pracę lub pracodawcy zapowiadają, że nie jest wykluczone, iż w wyniku restrukturyzacji ich stanowiska będą redukowane, łączone z innymi lub proponowane będą im nowe umowy na gorszych warunkach - mówi prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska. - Statystyki bezrobocia, te oficjalne, są krzepiące. Obawiamy się jednak, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Wiele osób traci pracę i szuka następnej bez pośrednictwa urzędów. Statystyki nie obejmują także problemy "półbezrobocia", a to ogromna liczba osób, którzy straciły pełne etaty.

Czytaj też: Praca zdalna w Kodeksie pracy? "Pierwszy projekt - w połowie września"

Zjawisko "półbezrobocia" to nowe pojęcie, które powoduje, że wszelkie dane dotyczące bezrobocia mogą okazać się nierzetelne. Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom informuje, że pojawia się wielu pracownikach, którzy nie stracili pracy, a np. część etatu lub zaproponowano im umowę cywilnoprawną. Największy odsetek pracowników półbezrobotnych to zatrudnieni w branży kreatywnej, ale też informatycy czy księgowi

Zjawisko "półbezrobocia" to problem poważny, bo ktoś, kto stracił cząstkę etatu, nie jest bezrobotny i nie przysługują mu świadczenia z tego tytułu, a jednocześnie wysokość wynagrodzenia nie jest wystarczająca, by pokryć wszelkie życiowe zobowiązania

Przybywa półbezrobotnych w Polsce

Problem "półbezrobocia" to komplikacja statystyk, które nie odpowiadają realnej sytuacji na rynku pracy. Wiele osób rzeczywiście formalnie nie zostało bezrobotnymi, ale ich warunki pogorszyły się tak mocno, że muszą szukać nowego zatrudnienia lub dorabiać w innych firmach - informuje stowarzyszenie. - Chodzi zatem o sytuacje, gdy pracownik miał kiedyś etat, a obecnie zaproponowano mu tylko jego cząstkę lub gdy umowę o pracę zmieniono na umowę cywilnoprawną. - Ciężko jest oszacować skalę problemu i sprawdzić, jakie faktyczne zmiany na rynku pracy wywołała pandemia - przyznaje Małgorzata Marczulewska. Wiele osób rzeczywiście formalnie nie zostało bezrobotnymi, ale ich warunki pogorszyły się tak mocno, że muszą szukać nowego zatrudnienia lub dorabiać w innych firmach. (fot. shutterstock) Jakie branże narażone są na największe tego rodzaju problemy? Okazuje się, że zjawisko półbezrobocia dominuje w branżach kreatywnych oraz takich, które umożliwiają mobilność pracowników. - Najczęstsze zgłoszenia dotyczą np. pracowników agencji reklamowych, firm zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych, nie brakuje też informatyków czy księgowych. Dominują osoby, którym łatwo jest regulować wymiar czasu pracy. Co ciekawe, nie brakuje też zgłoszeń od osób mających wyższe stanowiska menedżerskie - dodaje prezes stowarzyszenia. Więcej obniżek wynagrodzeń Prawnicy przyznają, że jesień może być czasem dużych zmian strukturalnych na rynku pracy. Wielu może spodziewać się zmiany umów o pracę, obniżek wynagrodzeń lub nawet zwolnień. Pracownicy mają prawo nie przyjąć propozycji pracodawcy lub oczekiwać uzasadnienia, dlaczego warunki pracy są zmieniane. - Co do zasady zmiana warunków pracy i płacy może zostać zmieniona przez porozumienie z pracownikiem - nie ma on jednak obowiązku jego podpisania. Istnieje również możliwość złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunku pracy - tu pracownik może się odwołać od takiego wypowiedzenia. Rozwiązania te funkcjonują od lat w ramach kształtowania stosunku pracy - mówi radca prawny mec. Mateusz Galikowski. Czytaj też: Test dla przedsiębiorców dopiero przed nimi. Jesienią usłyszą "sprawdzam" W ramach tarczy antykryzysowej przewidziano możliwość czasowego obniżenia wynagrodzenia pracownikom przy jednoczesnym obniżeniu czasu pracy (20 proc. mniejsza pensja i 20 proc. niższy wymiar czasu pracy). - W pierwszej fazie lockdownu trafiły do mnie sprawy dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia, zwłaszcza w branży IT. Były to czasowe ograniczenia, konsultowane z pracownikami i związane z przeniesieniem pracy do domu i wprowadzeniem na 2-3 miesięce pracy zdalnej. W przypadkach przeze mnie konsultowanych pracownicy wykazali się zrozumieniem - mówi Galikowski. - Z założenia obniżki pensji wynikające z tarczy antykryzysowej mogły obowiązywać przez pół roku. Czas ten mija z końcem września - wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.