Chwalą ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Choć do ideału nadal brakuje

jk

• 3 paź 2022 15:08





Zdaniem pracodawców nowe zasady zatrudniania cudzoziemców usprawnią proces wydawania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców, ale nakładają też na pracodawców pewne ograniczenia i dodatkowe koszty. Dla wielu pracodawców problem z pozyskiwaniem pracowników staje się największym wyzwaniem w utrzymaniu i rozwoju firmy (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Dla wielu pracodawców problem z pozyskiwaniem pracowników staje się największym wyzwaniem w utrzymaniu i rozwoju firmy.

Zdaniem pracodawców proponowana ustawa przewiduje wprowadzenie wielu ciekawych ułatwień dla firm.

Niektóre propozycje zawarte w projekcie ustawy mogą jednak powodować dodatkowe wyzwania i koszty dla pracodawców.

Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej, ma zmniejszyć bariery administracyjne i formalności dotyczące zatrudniania cudzoziemców, jak również przeciwdziałać nadużyciom cudzoziemców oraz zaniżaniu standardów na rynku pracy.

Uproszczenie procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Dla wielu pracodawców problem z pozyskiwaniem pracowników staje się największym wyzwaniem w utrzymaniu i rozwoju firmy. Dlatego też każdy krok w kierunku uporządkowania, uproszczenia procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców jest niezwykle ważny z perspektywy sytuacji na rynku pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Proponowana ustawa przewiduje wprowadzenie wielu ciekawych ułatwień dla pracodawców. Ma zapewnić pełną elektronizację procedur dotyczących dostępu cudzoziemców do naszego rynku pracy. System teleinformatyczny ma umożliwić szybką komunikację między urzędem a pracodawcą. Nie będzie też potrzebne uzyskanie opinii starosty (tzw. test rynku pracy), co pozwoli skrócić czas oczekiwania na zezwolenie na pracę o co najmniej 14 dni - mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Czytaj też: Trend wzrostowy powraca. Ukraińcy już wydali w Polsce dwa razy więcej niż rok temu

- Pozytywnie oceniamy również usprawnienie procedur w przypadku kontynuacji pracy cudzoziemca u tego samego pracodawcy. Mimo rezygnacji z opcji przedłużenia zezwolenia na pracę, ustawodawca przewidział niemalże automatyczne wydanie kolejnego zezwolenia pod warunkiem spełnienia obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego - dodaje.

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców: pełna elektronizacja postępowań o uzyskanie zezwolenia na pracę;

brak konieczności uzyskania opinii starosty (tzw. test rynku pracy);

usprawnienie procedur w przypadku kontynuacji pracy cudzoziemca u tego samego pracodawcy;

wprowadzenie limitu zatrudniania cudzoziemców określonego przez Radę Ministrów w stosunku do podmiotu zatrudniającego;

obowiązek informowania starosty o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia;

wprowadzenie minimalnego wymiaru czasu pracy, który nie może być niższy niż 1/4 pełnego etatu w miesiącu czy też 10 godzin tygodniowo;

rozszerzenie przesłanek obligatoryjnej odmowy udzielenia zezwolenia na pracę. Została także utrzymana możliwość zatrudnienia obywateli wybranych państw na podstawie oświadczenia na okres do 24 miesiąca. Natomiast mając na uwadze szczególną sytuację obywateli Ukrainy, ich integrację z naszym rynkiem, zdaniem pracodawców, warto rozważyć systemowe uregulowanie i zachowanie uproszczonej instytucji powiadomienia powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy jako formy legalizacji pracy. Niektóre propozycje zawarte w projekcie ustawy mogą powodować dodatkowe wyzwania i koszty dla pracodawców (Fot. Shutterstock) Dodatkowe wyzwania i koszty dla pracodawców Niektóre propozycje zawarte w projekcie ustawy mogą jednak powodować dodatkowe wyzwania i koszty dla pracodawców. - Ma być wprowadzony doroczny limit zatrudniania cudzoziemców, określany przez Radę Ministrów. Kryteria oraz ramy czasowe ustalenia limitów w przypadku poszczególnych firm pozostają niejasne, natomiast skutkować będą odmowną decyzją urzędu - mówi Nadia Kurtieva. Kłopotliwe będzie dla pracodawców również informowanie starosty o zakończeniu pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia. - W aktualnie obowiązującej ustawie jest to czynność fakultatywna. Warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę będzie również odpowiedni wymiar czasu, który nie może być niższy niż 1/4 pełnego etatu w miesiącu czy też 10 godzin tygodniowo. W przypadku zamiaru powierzenia pracy na pół etatu zezwolenie na pracę może zostać wydane maksymalnie na jeden rok, a nie na trzy lata jak to było wcześniej. Wydanie zezwolenia na pracę na okres nie dłuższy niż rok przewidziano również dla nowopowstałych firm oraz cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – dodaje Kurtieva. Ostrzejsze kary dla firm łamiących zapisy ustawy o cudzoziemcach Zapisy w nowej ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców mają sprzyjać pracodawcom, którzy dotychczas uczciwie podchodzili do zatrudniania cudzoziemców, a eliminować nieuczciwych przedsiębiorców. Nowy projekt ustawy ma również na celu zmianę przepisów określających sposób wymiaru kary. Wymiar kary grzywny za powierzenie nielegalnej pracy cudzoziemcom będzie proporcjonalny do liczby cudzoziemców, którym została powierzona nielegalna praca. Zapowiedziane kwoty grzywny to widełki 500 zł – 30 000 zł. Informatyzacja pozwoli też na wprowadzenie skuteczniejszych narzędzi, które nie będą dopuszczały wydawania zezwoleń dla podmiotów ukaranych za nielegalne powierzenie pracy. Urząd pracy będzie mógł również odmówić wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca na podstawie informacji z ZUS-u. Jeżeli podmiot powierzający pracę będzie miał ponad 2-miesięczne zaległości w ZUS-ie, wtedy nie otrzyma zezwolenia na pracę. - Ustawa przewiduje konsekwencje dla firm działających niezgodnie z prawem i poza systemem, co zdecydowanie zdyscyplinuje rynek i przyniesie korzyści zarówno dla gospodarki, jak i samych pracowników. Firmy, które działają nieuczciwie i np. nie opłacają składek ZUS, muszą się liczyć z tym, że nie otrzymają zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Ustawa zakłada także kary za brak umów dla pracowników i żądanie korzyści majątkowych za pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę - podsumowuje Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU