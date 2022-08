Chorzy na COVID-19 nie mogą już pracować z domu, bo złamią prawo. Nieoczekiwany problem

KDS

• 31 sie 2022 16:28





Liczba zachorowań na COVID-19 rośnie, a tymczasem firmy mogą mieć duży problem, z pracownikami, u których wykryto wirusa. Od 28 lutego nie ma już kwarantanny ani izolacji, takie osoby kierowane są więc na zwolnienie lekarskie. A na L4 nie można pracować. Wiele osób testy na COVID-19 robi na własną rękę (Fot. Shutterstock)

O problemie napisał portal Prawo.pl. Wraz z rosnącą liczbą zakażeń rośnie też liczba firm, które mają problem z tym, co zrobić z pracownikami, u których stwierdzono zakażenie COVID-19. Jednak od 28 lutego 2022 zniesiona została kwarantanna czy izolacja, więc chorzy nie są na nią kierowani.

Wiele osób testy robi na własną rękę. O ile nie zgłoszą się z wynikiem do lekarza i nie pójdą na zwolnienie lekarskie, to pracodawca może skierować ich do pracy z domu. Problem zaczyna się, kiedy na takie zwolnienie pójdą i wtedy wnioskują o umożliwienie pracy z domu, bo czują się na tyle dobrze, że mogą pracować i nie chcą tracić na wynagrodzeniu.

Jak tłumaczy w rozmowie z Prawo.pl radca prawny, partner zarządzający w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek Przemysław Ciszek, osoby, które podejmą pracę podczas zwolnienia co do zasady tracą prawo do zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego za całe to zwolnienie. Wystarczy, że przepracują na L4 tylko jeden dzień.

Grafika: MZ

Jednocześnie cały czas obowiązują zapisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w której zapisano, że pracownicy skierowani na kwarantannę lub izolację mogą wnioskować o wykonywanie obowiązków zawodowych z domu.

Problem polega na tym - jak tłumaczy Prawo.pl - że przepisy ustawy w sprawie COVID-19 nadal obowiązują, ale nie ma rozporządzenia, które by wprowadziło kwarantannę i izolację oraz określało zasady kierowania na nie. Nie ma też przepisów, które określałyby zasady umożliwiające pracę z domu osobom z pozytywnym wynikiem. W efekcie jest luka w prawie, która dla pracodawców i pracowników może okazać się pułapką i sporym problemem w organizacji pracy.

