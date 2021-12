Chorobowe za kwarantannę w dni wolne od pracy. Posłanka zwraca uwagę na problem

Czwarta fala pandemii COVID-19 trwa w pełni. Tymczasem pojawiają się wątpliwości, co do zasad wypłacania zasiłku chorobowego podczas przebywania na kwarantannie w dni wolne od pracy.

Autor: KDS

20 gru 2021





Z danych Ministerstwa Zdrowia (stan na 20 grudnia 2021) wynika, że obecnie na kwarantannie przebywa 445 032 osób. (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Niebawem miną dwa lata odkąd Polacy żyją w cieniu pandemii koronawirusa. To wiąże się z wieloma utrudnieniami. Jednym z nich jest przebywanie na kwarantannie, kiedy miało się kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Z danych Ministerstwa Zdrowia (stan na 20 grudnia 2021) wynika, że obecnie na kwarantannie przebywa 445 032 osób. Najwięcej w woj. mazowieckim – 66 858, wielkopolskim – 53 302 i śląskim – 53 060.

Posłanka Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050, zwróciła uwagę na nieścisłości, jakie pojawiają się w sytuacji wypłacania zasiłku chorobowego podczas przebywania na kwarantannie w dni wolne od pracy.

Jak wyjaśnia w zgłoszonej do Ministerstw Rodziny i Polityki Społecznej interpelacji, w momencie skierowania pracownika na test lub nałożenia na niego kwarantanny przez sanepid fakt ten automatycznie pojawia się na koncie pracodawcy w PUE. Za okres kwarantanny pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 proc. pensji.

- Przepisy pozwalają co prawda na pracę podczas kwarantanny, ale w uzgodnieniu z pracodawcą. W praktyce oznacza to, że gdy na pracownika zostaje nałożona kwarantanna w dzień wolny od pracy - np. sobotę lub niedzielę, nie ma on możliwości złożyć u pracodawcy stosownego oświadczenia i dokonać uzgodnienia, że będzie wykonywał pracę podczas przebywania na kwarantannie. W związku z czym za te dni - przecież wolne od pracy - nie otrzymuje on pełnego wynagrodzenia, a jest mu wypłacany zasiłek chorobowy - opisuje problem, z jakim zgłaszają się do jej biura poselskiego pracownicy.

Wskazuje też, że sytuacja jest jeszcze bardziej absurdalna, gdy na osobę nakładana jest kwarantanna w momencie skierowania jej na test na przykład w sobotę, a po otrzymaniu wyniku negatywnego w niedzielę kwarantanna się kończy.

- W takiej sytuacji pracownik, który nie świadczy pracy w weekend, otrzyma za ten okres zasiłek chorobowy, mimo że były to dni wolne od pracy - wyjaśnia, i pyta ministerstwo, czy dostrzega absurd tych przepisów oraz czy planuje je zmienić.

