Chomikujesz urlop? Zobacz, czy się nie przedawnił

Niewykorzystany do końca roku urlop wypoczynkowy staje się urlopem zaległym. Ten należy wykorzystać najpóźniej do 30 września. Nie oznacza to jednak, że po tym terminie nieudzielony urlop zaległy przepada. Nie możemy go jednak kumulować w nieskończoność. Kiedy przedawnia się prawo do urlopu wypoczynkowego?

• 27 gru 2021 10:45





Niewykorzystany do końca roku urlop wypoczynkowy staje się urlopem zaległym (fot. Shutterstock)

Niewykorzystany w ustalonym terminie urlop powinien być odebrany do końca września kolejnego roku kalendarzowego.

Kodeks pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, "przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne".

W przypadku korzystania z urlopu wychowawczego odliczanie biegu przedawnienia dla urlopu wypoczynkowego ulega zawieszeniu, a termin przedawnienia przesuwa się.

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw pracownika. Przysługuje corocznie, w wymiarze uzależnionym od stażu pracy:

20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat;

26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat.

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Termin ustala się albo w drodze planowania, lub poprzez porozumienie pracodawcy z pracownikiem.

Niewykorzystany w ustalonym terminie urlop powinien być odebrany do końca września kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli jednak do tego czasu pracownik nie zrealizuje zaległego urlopu, pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop w dogodnym dla siebie terminie, nawet bez zgody zatrudnionego.

- Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop niewykorzystany do końca roku staje się urlopem zaległym, którego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy). Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika - informuje na swojej stronie internetowej Państwowa Inspekcja Pracy.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których zaległego urlopu nie uda się wykorzystać w całości w określonym prawnie terminie. Co w takiej sytuacji? Urlopu wypoczynkowego nie można gromadzić w nieskończoność. Art. 291 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, "przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne". Na przykład. Karolina w 2020 roku wykorzystała 15 dni urlopu z 26 które jej przysługują. Od 1 stycznia 2021 roku ma zatem 11 dni zaległego urlopu, które powinna wykorzystać do 30 września 2021 roku. Jeśli nie wykorzystała zaległego urlopu do końca września, od 1 października rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia, który trwa 3 lata (urlop przepadnie 1 października 2024 roku). Przedawnienie urlopu o urlopy rodzicielskie Prawo przewiduje sytuacje, w których następuje zawieszenie biegu przedawnienia. W praktyce oznacza to, że nawet gdy okres przedawnienia rozpocznie swój bieg, należy wstrzymać się z jego odliczaniem. Takie okoliczności zostały wymienione w Kodeksie pracy i są to: - okres trwania przeszkody wynikającej z powodu siły wyższej, w którym uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów (art. 293 K.p.);

- czas korzystania z urlopu wychowawczego - w zakresie urlopu wypoczynkowego (art. 2931 K.p.).

W przypadku korzystania z urlopu wychowawczego odliczanie biegu przedawnienia dla urlopu wypoczynkowego ulega zatem zawieszeniu, a termin przedawnienia przesuwa się.

