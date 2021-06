Chcą, by COVID-19 był chorobą zawodową nie tylko medyków

Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową tylko w przypadku osób wykonujących zawody medyczne jest nieuzasadnione i nie powinno być wyłączną przesłanką - tak projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne komentuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Autor:KDS

1 cze 2021





Od początku pandemii COVID-19 w naszym kraju na koronawirusa zachorowało blisko 120 tys. lekarzy, pielęgniarek czy fizjoterapeutów (Fot. Pixabay)

Senat przygotował projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

Zakłada on m.in. uproszczenie postępowania w sprawie uznania COVID-19 za chorobę zawodową, ale tylko w przypadku osób związanych z zawodami medycznymi.

Zdaniem związkowców z OPZZ takie wydzielenie nie powinno mieć miejsca zaś COVID -19 jako choroba zawodowa powinna dotyczyć wszystkich grup zawodowych i branż.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że od początku pandemii COVID-19 w naszym kraju na koronawirusa zachorowało blisko 120 tys. lekarzy, pielęgniarek czy fizjoterapeutów. Nie wszystkich udało się uratować. Zmarło blisko 500 medyków. W związku z tym, że ryzyko zakażeń w tym sektorze jest zdecydowanie większe niż w innych branżach, przedstawiciele zawodów medycznych apelują o uproszczenie postępowania w sprawie uznania u nich COVID-19 za chorobę zawodową.

Sprawą zajęła się Senacka Komisja Zdrowia, która opracowała projekt ustawy na ten temat. Zakłada on, by w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii oraz w ciągu 90 dni po ich odwołaniu do stwierdzania choroby zawodowej wywołanej COVID-19 nie miały zastosowania przepisy rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. By uznać, że u pracownika medycznego występuje choroba zawodowa, wystarczyć by miało samo zdiagnozowanie u niego COVID-19 i wykonywanie przez niego pracy w warunkach sprzyjających zakażeniu.

źródło: senat.gov.pl

- COVID-19 jako choroba zawodowa powinien dotyczyć wszystkich grup zawodowych i branż, a kryterium uznania powinno wiązać się z wynikiem oceny warunków pracy danego pracownika i ze stwierdzeniem wysokiego prawdopodobieństwa, że choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Stąd najważniejszy jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstaniem choroby a narażeniem zawodowym i ustaleniem, bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, czy zarażenie nastąpiło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, czy też nie miało związku z pracą - czytamy w opinii przesłanej przez OPZZ w trakcie konsultacji projektu. Czytaj więcej: Trzeźwość w pracy po nowemu. Pracodawcy powinni być szczęśliwi, ale są haczyki Jak wyjaśnia OPZZ, przesłanka skutkowa to potwierdzenie zmian chorobowych stanowiących skutek przebytej choroby, które świadczą o trwałym pogorszeniu stanu zdrowia. Zatem spełnienie łącznie obu przesłanek umożliwia stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej. - Warto jednak zauważyć, że odnośnie wskazanych w projekcie osób wykonujących zawody medyczne, przy braku dowodów na pozazawodowe źródło zakażenia, rozpoznanie choroby zawodowej jest łatwe i możliwe po wykazaniu stałej pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentami jako tych bardziej narażonych, czego nie kwestionujemy - podkreśla związek. OPZZ uznało też za bezwzględnie konieczne uproszczenie postępowania w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych wywołanych przez COVID-19. W Polsce czasochłonność procedury uznania choroby zawodowej, od momentu zgłoszenia podejrzenia do oficjalnego uznania choroby zawodowej wynosi od pół do nawet jednego roku. Skrócenie tego czasu, zwłaszcza wtedy, gdy przesłanki przyczynowo-skutkowe takiego stwierdzenia są oczywiste,- jest w pełni uzasadnione.

