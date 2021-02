Były pracownik skopiował dane pacjentów. 85 tys. zł kary dla złamanie RODO

Ponad 85 tys. zł kary na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor:KDS

• 11 lut 2021 14:03





Do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w lipcu 2019 roku (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

UODO nakazał przedsiębiorcy zawiadomienie jego pacjentów o naruszeniu ich danych osobowych oraz przekazanie tym osobom zaleceń dotyczących zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków zaistniałego incydentu.

Administrator tego nie zrobił, co wykazało postępowanie, którego celem było sprawdzenie, czy nałożone w decyzji UODO obowiązki zostały zrealizowane.

W efekcie UODO zdecydował o nałożeniu na przedsiębiorcę 85 tys. zł kary.

Do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w lipcu 2019 roku. Dane z systemu informatycznego przychodni zostały skopiowane przez byłego pracownika, a następnie wykorzystane w celach marketingowych.

- Mamy tutaj klasyczny przypadek nieodpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przechowywanych w formie elektronicznej - komentuje Sylwia Miezio, koordynator sieci inspektorów ochrony danych RODONET.

Jak dodaje, należy pamiętać, że przychodnie nie są zobowiązane do zbierania pisemnych zgód pacjentów w celu świadczenia usług medycznych. Niezbędna jest jedynie zgoda ustna. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w którym czytamy, że dozwolone jest przetwarzanie, które jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (gdy danymi operuje osoba objęta tajemnicą zawodową, pozostałe osoby muszą posiadać upoważnienie do przetwarzania lub umowę powierzenia). Warto pamiętać, że aby móc wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych, należy mieć zgodę danej osoby.

UODO nakazał, przedsiębiorca nie wykonał

W zawiadomieniu, jakie miało trafić do poszkodowanych, miały znaleźć się takie dane jak opis charakteru naruszenia danych osobowych; imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych oraz opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu – w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych skutków.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Z racji tego, że przedsiębiorca nie zastosował się do tych wytycznych, osoby poszkodowane nic nie wiedziały o tym, że ich dane osobowe były niewystarczająco pilnowane. - Właściwe wywiązanie się z tego obowiązku pozwoliłoby zrozumieć osobom, których dane dotyczą, na czym polegało naruszenie ochrony ich danych osobowych, poznać możliwe konsekwencje takiego zdarzenia oraz jakie działania mogą podjąć w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków - czytamy w komunikacie UODO. Z kolei Miezio dodaje, że nałożonej kary można było uniknąć. Wystarczyło wywiązać się z zaleceń prezesa UODO. - Co więcej, jest to kolejny przykład na to, że nie można lekceważyć naruszeń ochrony danych osobowych, do których dochodzi niemalże każdego dnia. Warto jest współpracować z organem kontrolującym, przestrzegać otrzymanych wskazówek i zaleceń, a przede wszystkim podnosić wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, a tym samym ich bezpieczeństwo. Tylko świadomy pracownik jest w stanie podejmować odpowiednie decyzje. RODO, pomimo prawie 3-letniego okresu obowiązywania, wciąż jest nowością dla wielu praktyków medycznych - podsumowaniu ekspertka. Szybko napraw błąd Warto przypomnieć, że niedawno prezes UODO nałożył karę w wysokości ponad 1 mln zł na spółkę ID Finance Poland. Przyczyną była niezdolność do szybkiego stwierdzenia zagrożenia i jego usunięcia, która spowodowała utratę danych. Jak wyjaśnia UODO, ukarana spółka (właściciel portalu pożyczkowego MoneyMan.pl) nie zareagowała odpowiednio na sygnał o lukach w jej zabezpieczeniach. Nie sprawdziła odpowiednio szybko informacji o tym, że na jednym z jej serwerów dostępne są dane jej klientów. Takiego zawiadomienia nie potraktowała z odpowiednią powagą, przez co kilka dni po otrzymanym przez spółkę sygnale, osoba nieuprawniona skopiowała te dane, a następnie usunęła je z serwera. Za zwrot wykradzionych informacji zażądała okupu. Dopiero wtedy spółka rozpoczęła analizowanie zabezpieczeń na swoich serwerach i jednocześnie zgłosiła naruszenie ochrony danych organowi nadzoru. UODO ustalił, że do naruszenia doszło po tym, jak po restarcie jednego z serwerów obsługiwanego przez podmiot przetwarzający (firmę hostingową) nie przywrócono odpowiedniej konfiguracji zabezpieczeń.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.