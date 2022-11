Byli pracownicy SpaceX składają skargę dotyczącą prawa pracy

Byli pracownicy twierdzą, że SpaceX rozwiązała z nimi umowę o pracę za udział w „uzgodnionych działaniach chronionych”. Chronione działania obejmowały złożenie w czerwcu listu otwartego, w którym napisano, że „obecne systemy i kultura SpaceX nie spełniają deklarowanych wartości”. Zgodnie z kopią listu załączoną do jednej ze skarg, byli pracownicy twierdzą, że publiczne komentarze Muska były dla nich „częstym źródłem rozproszenia uwagi i zawstydzenia”.

SpaceX nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Jak informują media, list został podpisany przez co najmniej 400 innych pracowników. Jako pierwszy o sprawie napisał technologiczny portal informacyjny The Verge. New York Times poinformował, że ośmiu z dziewięciu pracowników, którzy twierdzą, że zostali zwolnieni za udział w opracowywaniu lub udostępnianiu pismo składało formalne skargi do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy.

