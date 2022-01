Burza po obradach Sejmu. Co grozi za pijaństwo w pracy?

Po wczorajszych wieczornych obradach Sejmu w polskim internecie rozpętała się burza. Czy poseł Bartłomiej Sienkiewicz był pod wpływem alkoholu? Posłowie Koalicji Obywatelskiej zaprzeczają. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości pytają o powód dziwnego zachowania posła. My sprawdzamy, jakie konsekwencje grożą tym, którzy do pracy przychodzą "na podwójnym gazie".

Z sondażu przeprowadzonego przez HR Global Group w 2020 roku wynika, że aż 53 proc. ankietowanych przyznało, iż w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką. Z kolei 41 proc. przepytanych nie było świadkami takiej sytuacji, a 6 proc. uznało, że nie potrafi tego ocenić.

Tylko 2 proc. ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz wybrali się do pracy będąc pod wpływem alkoholu, ale 4 proc. zasłania się niepamięcią, czy taka sytuacja z ich udziałem miała miejsce. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz stawili się w miejscu pracy, będąc na tzw. "kacu".

Definicja stanu nietrzeźwości została określona w art. 46 ust 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stan nietrzeźwości zachodzi w momencie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

- stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu lub

- obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia w momencie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

- stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo

- obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Zgodnie z treścią art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości "kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy".

Podstawa decyzji powinna zostać przedstawiona do wiadomości pracownikowi.

Kolejnym krokiem jest zbadanie, czy pracownik faktycznie stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości. W tym przypadku mamy trzy możliwości: badanie wydychanego powietrza, badanie krwi, badanie moczu.

Badanie może odbyć się na żądanie kierownika, osoby upoważnionej bądź samego pracownika (podejrzanego o nietrzeźwość). Co istotne - przeprowadzić je może jedynie uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli np. policja. Jeśli badanie ma opierać się o próbkę krwi, wówczas takiego pobrania musi dokonać pracownik służby zdrowia. Takie badanie wykonuje się jedynie na żądanie pracownika.

Pracodawca sam badanie może przeprowadzić tylko, jeśli występuje "uzasadniony interes administratora", co oznacza, że potrzebuje dodatkowych dowodów.

Konsekwencje

Najłagodniejsze konsekwencje przyjścia do pracy pod wpływem alkoholu to upomnienie lub nagana. Bardziej dotkliwą może okazać się kara pieniężna. Zgodnie z art. 108 par. 3 Kodeksu pracy "za jedno przekroczenie kara ta nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń".

Najbardziej dotkliwą konsekwencją jest utrata pracy. Taką sytuację reguluje art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. Wynika z niego, że "pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych". Jednak by zwolnic pracownika z tego powodu, pracodawca musi mieć niezbite dowody świadczące o jego nietrzeźwości.

W przypadku nietrzeźwego posła o ewentualnych konsekwencjach decyduje Sejm (zasady określone w Ustawie o wykonywaniu mandatu posła lub senatora)

Będą zmiany

Zmiany dotyczące kontroli stanu trzeźwości pracowników przynieść ma nowelizacja Kodeksu Pracy.

Jak czytamy w uzasadnieniu, opracowana przez rząd zmiana ma stworzyć podstawy dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr – prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Również ma pomóc w rozwiązaniu problemu z brakiem przepisów umożliwiającym pracodawcom kontrolę badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach.

- W chwili obecnej w polskim porządku prawnym nie ma przepisów, które określałyby procedurę takiego badania, na żądanie pracodawcy lub samego pracownika. Powyższe jest konsekwencją również braku wyraźnej podstawy prawnej do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po użyciu takich środków lub zażywał je w czasie pracy - wskazywało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które obecnie prowadzi prace nad nowelizacją.

fot. Shutterstock

Po nowelizacji przepisów pracodawcy w 2022 r. mogą zyskać prawo do kontroli pracowników oraz współpracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków w organizmie. Zatrudniający będą mieli prawo do samodzielnego wykonania narkotestu lub badania alkomatem, jeżeli stanie się to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony firmowego mienia. Przy czym pracodawcy będą musieli pamiętać o zapewnieniu ochrony godności oraz dóbr osobistych osoby poddawanej badaniu trzeźwości.

Co istotne, zarówno etatowcy, osoby wykonujące zadania na podstawie umów cywilnoprawych, jak również prowadzący działalność gospodarczą, co do których wystąpi wątpliwość dotycząca ich trzeźwości, nie będą mieli prawa do odmowy poddania się badaniu w powyższym zakresie.

- Jeżeli alkomat lub narkotest wskaże, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, wówczas zostanie natychmiast odsunięty od swoich obowiązków służbowych. Sankcjami, jakimi może zostać w takiej sytuacji ukarany przez zatrudniającego, są m.in. upomnienie, nagana czy kara pieniężna - wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

Co istotne, pracodawcy będą mieli obowiązek działać zgodnie z przepisami RODO, stąd jeśli na etatowca zostanie nałożona sankcja z powodu wykrycia alkoholu czy innego środa odurzającego w jego organizmie, będą mogli przetwarzać tę wiadomość wyłącznie do celów, dla których została zebrana. Będą mogli ją przechowywać w aktach osobowych danego pracownika przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia powzięcia takiej informacji.

Jak podkreślają przedstawiciele Grant Thornton, firma w formie obwieszczenia, w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, będzie ustalała grupy lub grupę pracowników objętych kontrolą, częstotliwość jej przeprowadzania oraz metodę, za pomocą której będzie ona przeprowadzona. Dodatkowo, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kontroli pracodawca będzie musiał poinformować zatrudnionych i współpracowników w sposób zwyczajowo u siebie przyjęty o tym fakcie.