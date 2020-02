Brexit. Wielka Brytania kreśli nowe, bardziej restrykcyjne zasady migracji

Punkty w systemie będą przyznawane w oparciu o kwalifikacje i umiejętności ubiegającego się o wizę.

Firmy w Wielkie Brytanii już widzą jego mankamenty. Ograniczy bowiem dostępność pracowników mało wykwalifikowanych. Brytyjski rynek pracy natomiast potrzebuje każdej pary rąk.

Wprowadzany system będzie obejmował także studentów, którzy będą musieli udowodnić, że mówią po angielsku i mają miejsce na brytyjskiej uczelni.

Nowy system wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r. Jego głównym celem będzie selekcja osób starających się o wjazd za pracą do Wielkiej Brytanii. Migranci będą musieli udowodnić, że potrafią płynnie mówić po angielsku. Dodatkowo będą musieli przedstawić dokumenty o zatrudnieniu. W myśl szczegółów, które przedstawił rząd, płaca minimalna w takiej ofercie zatrudnienia będzie musiała wynosić 25 600 funtów rocznie. To mniej niż wcześniejsze prognozy tej wartości. Mówiło się, że Londyn postawi przed migrującymi wymóg zarabiania w nowej pracy 30 000 funtów.

Jak zauważa agencja Bloomberg, wizy pozwalające na pracę będą też zależne od systemu punktowego, który oszacuje umiejętności, kwalifikacje i płacę dla starającego się o pracę w Wielkiej Brytanii.

Jak zauważyła w wypowiedzi dla mediów Priti Patel z brytyjskiego rządu, system zmniejszy liczbę migrujących do kraju. Równolegle będzie premiował osoby wykwalifikowane, które będą się starały o przyjazd.

Nie wszystkim podoba się zarysowany nowy system. W Wielkiej Brytanii pojawiają się głosy biznesmenów, że brakuje w punktowym pomyśle rozwiązania dla mało wykwalifikowanych pracowników, których także potrzeba. Bloomberg przytacza ocenę Adama Marshalla, który kieruje Brytyjską Izbą Handlową (ang.British Chambers of Commerce). Mówił on, że skala i szybkość wprowadzania zmian w systemie migracji wymusi na firmach szybkie działania. Zauważył on, że w Wielkiej Brytanii trwa zażarta walka o pracownika i pozyskiwanie ludzi do pracy spoza UE nie może być ograniczane tylko do wysoce wyspecjalizowanych fachowców.

Największą zmianą, jaką wniesie nowy system jest traktowanie obywateli państw Unii Europejskiej. Będą oni musieli starać się o wizę tak samo, jak wszyscy inni migrujący do Wielkiej Brytanii. Dużą zmianą będą też wymagania stawiane studentom. W myśl nowego systemu będą musieli także aplikować o pozwolenie na pobyt. Będą ich obowiązywać wymogi, czyli sprawdzenie znajomości języka angielskiego i udokumentowanie miejsca na brytyjskiej uczelni. Dodatkowo będą musieli przedstawić poświadczenie, że mogą się utrzymać w Wielkiej Brytanii. Od kiedy brexit stał się tematem debaty społeczno-politycznej, ilość migrantów do Wielkiej Brytanii spadła. (fot. unsplash.com/domena publiczna) System będzie miał wyjątki. Mają dotyczyć naukowców i badaczy. Takie osoby będą mogły przybyć do Wielkiej Brytanii bez konkretnej oferty pracy. Więcej szczegółów dotyczących wjazdu do kraju takich osób ma być podanych w najbliższej przyszłości. Właśnie przedstawiony system migracyjny jest wypadkową prac brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Był przygotowywany przez większość 2019 r. Celem, jaki postawił przed resortem rząd było ograniczenie o ok. 80 proc. napływu Europejczyków do Wielkiej Brytanii. Dane o migracji do Wielkiej Brytanii podane latem 2019 r. mówią, że od kiedy brexit stał się tematem debaty społeczno-politycznej, ilość migrantów do Wielkiej Brytanii spadła. W ciągu 12 miesięcy (od końca marca 2018 do końca marca 2019) do Wielkiej Brytanii przybyło 612 tys. osób, podczas gdy kraj opuściło 385 tys. ludzi. Tym samym imigracja netto wyniosła 227 tys.