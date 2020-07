Blisko 10 mln par rękawiczek, 940 tys. maseczek. Tak Poczta Polska dba o bezpieczeństwo pracowników

Poczta Polska podsumowała dotychczasowe działania, które mają wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników spółki w czasie pandemii koronawirusa.

Firma podaje, że wszyscy pracownicy PP na bieżąco otrzymują jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne oraz środki antybakteryjne.

Dodatkowo ci, którzy w ramach obsługi wyborów prezydenckich roznosili pakiety do osób przebywających na kwarantannie, wyposażeni byli w maseczki FFP2, przyłbice, fartuchy oraz płyny do dezynfekcji.

Od marca, czyli od pierwszego wykrycia w Polsce przypadku zachorowania na COVID-19, w spółce działa specjalny zespół, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich kluczowych pionów PP oraz przedstawiciele związków zawodowych. Jego zadaniem jest monitorowanie sytuacji i analizowanie każdego przypadku zakażenia koronawirusem.

- Działamy transparentnie, na bieżąco informujemy o sytuacji pracowników. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przekazujemy także informacje lokalnym społecznościom. Bezpieczeństwo pocztowców oraz klientów to dla nas priorytet. Nadal apelujemy do wszystkich, by zachowywać bezpieczny dystans i przestrzegać wszystkich rygorów sanitarnych. Klienci korzystający z usług w naszych placówkach powinni zachować nie tylko bezpieczną odległość, ale także powinni mieć zasłonięte nos i usta – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W sumie, do tej pory PP zakupiła dla swoich pracowników blisko ponad 714 tys. sztuk żeli do dezynfekcji rąk o pojemności 30 ml, 100 ml i 250 mln; ponad 60 tys. sztuk płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni w opakowaniach o większych pojemnościach. Dodatkowo pracownicy spółki dostali blisko 10 mln par rękawiczek jednorazowych, 940 tys. maseczek wielokrotnego użytku z możliwością prania, 590 tys. sztuk maseczek jednorazowych oraz ponad 81 tys. sztuk przyłbic plastikowych.

Oprócz zakupu środków ochrony osobistej Poczta Polska zainstalowała w swoich placówkach ponad 5,6 tys. przesłon, które są dodatkowym zabezpieczeniem. W sortowniach i wszędzie tam, gdzie pracuje dużo osób, wprowadzono codzienne mierzenie temperatury. W ramach działań prewencyjnych przeprowadzono także ponad 220 dezynfekcji we wszystkich sortowniach, kolejne dezynfekcje będą odbywały się na bieżąco.

- Oswoiliśmy się sytuacją pandemii, jednak nadal przykładamy dużą wagę do tego, aby pracownicy wyposażeni w środki ochrony i wiedzę, jak należy bezpiecznie obsługiwać klientów, stosowali się do zaleceń. Kampania informacyjna w tym zakresie jest w Sspółce prowadzona cały czas, bezpieczeństwo klientów i pracowników stawiamy na pierwszym miejscu – podkreśla Andrzej Bodziony. Zasady bezpieczeństwa Warto przypomnieć, że Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy, przygotował publikację "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19". To zebrane w jednym miejscu informacje na temat tego, jak pracodawcy mają zapewnić bezpieczeństwo swoim podwładnym. Z poradnika dowiemy się m.in., że eksperci zalecają indywidualne rozkłady czasu pracy, by ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w zakładzie pracy. W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i szatniach można organizować na przykład rotacyjne przerwy. Zalecane jest też umiejscowienie stanowisk pracy tak, aby zapewnić między nimi co najmniej 1,5-metrową odległość. Jeśli to niemożliwe, firma musi przekazać pracownikom rękawiczki oraz maseczki czy przyłbice. Przy czym pracodawcy nie powinni kierować do pracy wymagającej wysiłku fizycznego (przy jednoczesnym stosowaniu filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego - np. półmasek filtrujących) osób z chorobami układu krążenia i oddechowego oraz pracowników w wieku powyżej 65 lat. GIP rekomenduje również określenie zasad korzystania ze schodów, korytarzy czy wind - np. przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy ograniczenie liczby osób w tym samym momencie korzystających z windy. W przypadku pracy wiążącej się z bezpośrednimi kontaktami z innymi pracownikami czy klientami, należy pamiętać o organizacji pracy w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio z sobą pracowników (2-3 osoby), zastosowaniu przezroczystych ekranów, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego, oddzielających zatrudnionych od klientów, ograniczeniu czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut), zapewnieniu m.in. półmasek filtrujących, osłon oczu i twarzy, gogli, stosowaniu środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni roboczych.