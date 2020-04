Biznes proponuje. Plan powrotu do pracy - kołem ratunkowym

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podkreśla, że integralną częścią zapisów składających się na programy pomocowe powinien być program powrotów do pracy. Jak podkreśla ZPP, bez wsparcia tego procesu realizacja programów może okazać się niepotrzebna...

„Państwo nie ma żadnych własnych pieniędzy i długo nie wytrzyma odcięte od wpływów podatkowych. Podatki same się nie płacą. Podatki płacą pracujący ludzie i firmy. Musimy wrócić do pracy. Inaczej zbankrutujemy - niezależnie od podatków, jakie zostaną wymyślone i nałożone oraz od deklarowanych programów pomocowych dla firm i pracowników” - argumentuje związek.

Stworzony i zaproponowany przez organizację plan składa się z trzech części, dotyczących:

- przywracania działalności gospodarczej;

- działania w zakresie zapobiegania i ograniczenia pandemii;

- stworzenia Rządowego Centrum Zarządzania Sytuacją Kryzysową.

ZPP podkreśla, że jedną z najistotniejszych i pierwszych decyzji powinno być przyjęcie harmonogramu powrotów do pracy (powinno się tu oczywiście brać jednakże pod uwagę ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa). Istotne jest także skoordynowanie uruchamiania konkretnych dziedzin gospodarki z podobnymi planami w innych państwach.

ZPP rekomenduje 4 obszary działań.

Pierwszy miałby wiązać się z wyznaczeniem koordynatorów wojewódzkich, którzy na terenie danego województwa lub jego części w ciągu 48 godzin określają regionalne standardy zachowania w wariantach: dużego, średniego oraz niskiego zagrożenia. Ewentualny lockdown lokalny mógłby być wprowadzany w zależności od stopnia niebezpieczeństwa.

Zdaniem związku należy też przyjąć kalendarz "restartu gospodarki" i odchodzenia od ograniczeń. Oto szczegółowe propozycje tej organizacji pracodawców:

źródło: zpp.net.pl

Trzeci element propozycji to przywrócenie nauki i zajęć szkolno-przedszkolnych. "Z kwestią przywracania działalności gospodarczej, powiązana jest również konieczność powrotu dzieci do szkół i przeszkoli. Pozostaje oczywistym, że rodzice nie będą mogli w pełnym stopniu powrócić do pracy w momencie, gdy pod swoją opieką posiadają potomstwo. Rekomenduje się zatem działania mające na celu przywrócenie działania placówek oświatowych i wychowawczych" czytamy w propozycjach ZPP.

Organizacja podkreśla, że jednocześnie powinno się znosić centralne ograniczenia w kwestii swobód obywatelskich i funkcjonowania społecznego obywateli.

Ograniczenie epidemii

Obecna analiza modelu przebiegu epidemii w Polsce, przygotowanego przez ExMetrix, wskazuje, że szczyt epidemii przypadnie w Polsce na 25 kwietnia. Do tej pory sprawdzalność tego modelu wynosiła 94,3 proc. Szczyt zachorowań to jednakże jedynie pewien sygnał i nie oznacza, rzecz jasna, że z dnia na dzień wirus zniknie z naszego kraju.

W oświadczeniu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców mocno podkreśla, że "ożywiając" gospodarkę, należy pamiętać o zapobieganiu i ograniczaniu rozwoju epidemii. Organizacja proponuje równoległe działania w kilku obszarach: wsparcie, usprawnienia i doposażenia służby zdrowia (m.in. testy dla obywateli, nowe standardy sanitarne, środki ochrony i dezynfekcji); wypracowanie standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego w miejscu pracy; działania prewencyjne w zakresie dopuszczenia do pracy; promocja zawodowej pracy zdalnej; ścisłe kontrolowanie osób chorych; izolacja osób 70 plus; działania edukacyjne.

Rządowe Centrum Zarządzania Sytuacją Kryzysową

W dokumencie ZPP czytamy: "Centrum takie, zbudowane ponad istniejącymi urzędami i instytucjami państwowymi, będące swego rodzaju sztabem przygotowującym i przekazującym zadania do realizacji całemu aparatowi administracyjnemu państwa, powinno podlegać bezpośrednio pod naczelny organ władzy wykonawczej w państwie, tj. pod Premiera Rządu RP. Finałem pracy Centrum, poza wypracowaniem i wdrożeniem rozwiązań służących przejściu przez kryzys i niwelujących jego skutki, powinno być opracowanie – na podstawie zdobytych doświadczeń (na wzór pragmatyki amerykańskiej) – Master planu (mega instrukcji) postępowania na czas kryzysu".

ZPP ostrzega przed brakiem planu

Zrzeszeni w organizacji pracodawcy ostrzegają, że brak konkretnych działań i pomysłów na wsparcie w wychodzeniu z gospodarczych skutków epidemii może zaprzepaścić „30 lat odbudowy Polski”.

„Przedsiębiorcy potrzebują przybliżonych ram czasowych, a jeżeli nie ram czasowych, to warunków, w których mogą na powrót wybudzać swoje firmy z letargu. Tak jak planujemy krzywe zachorowań i zgonów, tak też powinniśmy planować krzywą powrotu do pracy. Przy jakich zmiennych możemy rozważać otwarcie firmy. W ten sposób stworzymy mapę, która nie tylko powie nam, ile osób zmarło i jak bardzo się z dnia nadzień pogrążamy, ale da nam też jakieś perspektywy wyjścia z zapaści. Dla przedsiębiorców stojących dziś przed decyzją zwalniać pracowników czy walczyć o przetrwanie, to mogą być informacje ratujące setki tysięcy miejsc pracy i nadzieję na normalność - najbardziej dziś deficytowy produkt na mieście” - czytamy w apelu organizacji.

Za przykład państwa, które w podobny sposób jak Polska postanowiło walczyć z powstrzymaniem zachorowań ZPP podaje Danię. „Duński program antykryzysowy był dogłębnie przemyślany i skoncentrowany na ochronie krytycznej tkanki społecznej, jaką są relacje pracownika z pracodawcą. Duńczycy działali szybciej od polskiego rządu, agresywniej i na nieporównanie większą skalę, jeżeli chodzi za równo o skale wsparcia finansowego jak i wprowadzanie zakazów. Udało się. Pracownicy utrzymali miejsca pracy, wirus słabnie. Teraz najważniejsze, żeby z powrotem firmy zaczęły na siebie zarabiać. W innym razie cała pomoc pójdzie na marne” - twierdzi ZPP.