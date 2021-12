"Bigosowanie" i "mostkowanie". Pracownicy kombinują jak mogą

Co roku w czwartym kwartale wraca jak bumerang temat lewych zwolnień lekarskich wśród pracowników. Problem nadużywania L4 w okresie świątecznym staje się coraz bardziej uciążliwy dla pracodawców, ale także dla pozostałych współpracowników, obciążonych dodatkową pracą.

• 10 gru 2021 20:00





Okres przedświąteczny obfituje w wysyp absencji chorobowych (Fot. Shutterstock)

Pandemia spowodowana COVID-19 i łatwość w uzyskiwaniu zwolnień dzięki teleporadom w znaczącym stopniu pogorszyły sytuację, jeśli chodzi o "lewe" zwolnienia lekarskie.

Pod koniec roku obserwujemy wzmożone zjawisko - tzw. mostkowanie. Polega ono na udawaniu się na zwolnienie chorobowe w terminach umożliwiających połączenie ze sobą np. dni świątecznych po to, żeby mieć więcej wolnego.

W grudniu pracownicy idą też na tzw. bigosowanie, czyli lewe zwolnienia lekarskie, żeby mieć więcej czasu na przygotowanie Świąt i spędzenie czasu z bliskimi.

Listopad i grudzień to okres, kiedy przypada najwięcej dni świątecznych, a co za tym idzie - daje nieuczciwym pracownikom większe możliwości nadużywania procederu zwanego "mostkowaniem". Polega on na udawaniu się na zwolnienie chorobowe w terminach umożliwiających połączenie ze sobą np. dni świątecznych po to, żeby mieć więcej wolnego. Wszystkich Świętych w tym roku wypadło w poniedziałek, więc biorąc 4 dni lewego wolnego, można było wydłużyć sobie urlop nawet do 9 dni.

- Z roku na rok obserwujemy coraz większe nadużycia związane z tym zjawiskiem. Liczba nieprawidłowo wykorzystywanych zwolnień lekarskich wrasta również w okresie wakacyjnym, kiedy dzieci nie chodzą do szkół i trzeba zapewnić im opiekę. Jednak to właśnie okres przedświąteczny obfituje w wysyp absencji chorobowych. Warto zauważyć, że od 15 grudnia będziemy mieć zmiany w restrykcjach i zamknięte zostaną szkoły, więc zwolnień będzie więcej niż normalnie – zauważa Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy specjalizującej się w audycie, doradztwie i kompleksowym zarządzaniu problemem absencji chorobowej.

Teleporady, czyli L4 na życzenie

Z danych Conperio wynika, że wskaźnik absencji w listopadzie (dwa długie weekendy) wyniósł 8,6 proc. dla przedsiębiorstw produkcyjnych, co stanowi wzrost o 0,6 pkt proc. rok do roku. Dla porównania, przed pandemią w 2019 roku było to tylko 6 proc.

Wybuch pandemii, ze względu na sytuację, wymusił niejako zmiany w polskiej służbie zdrowia, którą trzeba było odciążyć. Na szeroką skalę zostały wprowadzone teleporady. Sytuację tę wykorzystały również prężnie działające w internecie firmy specjalizujące się w wydawaniu „L4” na życzenie. Wpisane w wyszukiwarce internetowej hasło „zwolnienie lekarskie” pokazuje, jak kwitnie ten biznes. „Lewe zwolnienie” można kupić już za niecałe 60 zł, w 5 minut, i nie wychodząc z domu. - Ze względu na pandemię i łatwość otrzymania L4 dzięki teleporadom obserwujemy znaczny wzrost wyłudzeń zwolnień lekarskich. Wystarczy zadzwonić, żeby po chwili otrzymać na swój telefon komórkowy czy aplikację e-zwolnienie. Lekarz przez telefon nie ma najmniejszych szans na sprawdzenie, czy rozmawia z nim rzeczywiście chory czy naciągacz. Handel zwolnieniami na taką skalę w internecie i to bez wychodzenia z domu to nowy precedens, któremu oczywiście przyglądamy się na bieżąco i pomagamy firmom unikać dodatkowych strat z tym związanych – mówi Mikołaj Zając. Pracownicy idą na tzw.” bigosowanie” czyli „lewe” zwolnienia lekarskie, żeby mieć więcej czasu na przygotowania potraw (Fot. Pixabay) Świąteczne „bigosowanie” Grudzień dla wyłudzających L4 już nie będzie tak łaskawy. Wigilia i sylwester wypadają w piątek, więc wolny zostaje tylko weekend. Czasu na przygotowanie suto zastawionego stołu czy na wyjazd sylwestrowo-noworoczny będzie niezwykle mało. Dlatego pracownicy idą na tzw. bigosowanie, czyli lewe zwolnienia lekarskie, żeby mieć więcej czasu na przygotowanie potraw i spędzenie czasu z bliskimi. - Obserwujemy to zjawisko każdego roku. Liczba absencji rośnie tuż przed samymi Świętami. Czas ten zamiast na chorowanie bardzo często wykorzystywany jest na przygotowanie wigilijnych potraw i generalne porządki w domu. Okres przedświąteczny to dla wielu firm czas wzmożonej pracy; część zakładów i fabryk działa nieprzerwanie 365 dni w roku, dlatego dla niektórych pracowników jedynym rozwiązaniem na spędzenie wspólnego czasu z bliskimi jest zwolnienie chorobowe - podkreśla Mikołaj Zając. Najczęściej wyłudzającymi zwolnienia w okresie świąt są pracownicy dużych przedsiębiorstw i fabryk, które pracują nieprzerwanie cały rok i nie mogą sobie pozwolić na zwolnienie pracowników od wykonywania ich obowiązków lub właśnie w okresie okołoświątecznym potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Z danych Conperio wynika, że absencja chorobowa w okresie świąt Bożego Narodzenia jest różna w zależności od tego, jak wypadają święta w kalendarzu. Lewe zwolnienia pojawiają się najczęściej kilka dni przed wigilią oraz między Świętami a Nowym Rokiem. Trwają kilka dni. Oczywiście trudno sprawdzić, czy pracownik symuluje, czy naprawdę jest chory. Pomocne są kontrole ZUS, ale niestety wciąż jest ich za mało. Osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono w ubiegłym roku 22,7 mln zaświadczeń lekarskich, przeprowadzone 275 tys. kontroli - to niecałe 2 proc. Przedsiębiorcy ponoszą realne straty finansowe z powodu nieuczciwości pracowników, dlatego coraz częściej sięgają po pomoc wyspecjalizowanych w temacie absencji chorobowych firm. - Pracodawcy powinno zależeć na prowadzeniu profesjonalnej polityki absencyjnej. Pracownicy, którzy będą wiedzieć o przeprowadzanych kontrolach, niechętnie będą korzystać z nieuczciwych zwolnień - dodaje Mikołaj Zając. Od 1 stycznia 2022 roku będzie można otrzymać zwolnienie chorobowe z powodu wypalenia zawodowego (Fot. Shutterstock) Problem może narastać Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 roku będzie można otrzymać zwolnienie chorobowe z powodu wypalenia zawodowego. I choć eksperci rynku pracy uważają, ze to krok w dobrym kierunku, to jednak nie wykluczają, że może dojść do nadużyć ze strony pracowników. - Od nowego roku osoby dotknięte tą chorobą będą mogły otrzymać zwolnienie lekarskie. Objawy wypalenia zawodowego mogą być tak silne, że nie pozwalają na codzienne wykonywanie zawodowych obowiązków, a brak jakichkolwiek działań i reakcji może spowodować, że pracownik popełnia błędy, skutkujące dotkliwymi konsekwencjami dla firmy. Zaburzenia nie wolno bagatelizować, natomiast istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż zapis ten będzie wykorzystywany jako pretekst do korzystania z nieuprawnionych zwolnień lekarskich – tłumaczy Mikołaj Zając. Prezes Conperio zaznacza, że diagnozowanie wypalenia zawodowego jest bardzo trudne, dlatego też jego zdaniem lekarze orzecznicy muszą liczyć się z tym, że choroba ta będzie stanowiła ogromne pole do nadużyć dla osób niezainteresowanych podejmowaniem czynności zawodowych. Również Dorota Jankowska, business unit manager w HRK Pharma mówi, że podobnie jak w przypadku każdej innej choroby, tak i przy wypaleniu zawodowym istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy mogą nadużywać zwolnień lekarskich. - Wszystko zależy od uczciwości lekarza, pracownika i trafnie postawionej diagnozy. Należy pamiętać, że prawidłowe zdiagnozowanie wypalenia zawodowego nie jest łatwe i może dawać różne symptomy, podobne do innych chorób. Wypalenie zawodowe dotyka wielu osób, choć nie u wszystkich jest zdiagnozowane i właściwe nazwane. W mojej opinii jest to właściwe, aby pracownicy mieli szansę skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, gdy czują, że dopada ich wypalenie zawodowe. Pozwoli im to na podreperowanie swojego stanu zdrowia, gdy jeszcze jest to możliwe. Dla firmy również daje to szansę odzyskania motywacji i pełnego zaangażowania pracownika – zaznacza Jankowska. Do tej kwestii wykorzystywania przez pracowników L4 (nie tylko w przypadku wypalenia) odnosi się także Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. Jak mówi, w Polsce wciąż odnotowujemy dość wysoki udział zwolnień chorobowych, które zostały wydane bez uzasadnienia bądź są niewłaściwe wykorzystywane przez pracowników. - To uderza w nas wszystkich, ponieważ koszty tego ponoszą pracodawcy bądź pokrywane są one z systemu ubezpieczeń społecznych, na który wszyscy się składamy – podkreśla Lisicki. Odrębnej uwagi zdaniem Roberta Lisickiego wymagają zwolnienia od lekarzy psychiatrów. - Przez długi czas tego rodzaju schorzenia były niestety tematem tabu. Stanowią one pewne wyzwanie dla pracodawców, szczególnie tych większych, którzy - pamiętajmy - są zobowiązani do kontroli wykorzystywania zwolnienia, ale także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie na pewno potrzebna jest nam szersza dyskusja pomiędzy środowiskiem medycznym a pracodawcami – dodaje Lisicki.

