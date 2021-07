Biedronka przesunęła lesbijkę do innego sklepu. "Standardowa procedura"

Według posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic pracownica jednej z Biedronek została przymusowo przeniesiona do innego sklepu z powodu jej orientacji seksualnej. Sieć potwierdza, że pracownica została oddelegowana do innej placówki. Dodaje jednak, że w zatrudniającej ponad 70 tysięcy pracowników firmie przesunięcia kadrowe to standardowa procedura.

Jak poinformowała na Facebooku posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, pracownica Biedronki w województwie lubuskim została przymusowo przeniesiona do innego sklepu z powodu jej orientacji seksualnej.

- W Lubsku pani Kamila żyje w związku z kobietą. Razem pracują w jednej z Biedronek. Koleżanki z pracy znają ich sytuację i nie wpływa ona na ich relacje towarzyskie i zawodowe. Sytuacja się jednak zmienia, kiedy pojawia się w sklepie nowa kierowniczka rejonu. Najpierw insynuuje, że pani Kamila nie powinna pracować razem z partnerką, później planuje jej przenosiny do innego sklepu i w końcu każe jej napisać wypowiedzenie - czytamy na Facebooku posłanki.

Anita Kucharska-Dziedzic interweniowała w sprawie i zwróciła się do zarządu właściciela Biedronki o wyjaśnienie tej sytuacji. Poprosiła też Państwową Inspekcję Pracy o kontrolę. O pomoc zwróciła się również do związkowców.

- O sytuacji zostają powiadomione związki zawodowe Biedronki, które przyznają, że "mają wiele sygnałów o przypadkach dyskryminacji, również na tle orientacji seksualnej" - czytamy na Facebooku.

Jak sytuację komentuje Biedronka? W komentarzu podesłanym do redakcji PulsHR.pl sieć podkreśla, że od 2007 roku prowadzi politykę przeciwdziałania dyskryminacji, a każdy nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z uchwałą tego dotyczącą na początku zatrudnienia w firmie.

- Nasza sieć jest otwarta na wszystkich pracowników, bez względu na ich wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną, płeć czy narodowość. Przed wszystkim podkreślamy, że obie panie wciąż są pracownicami naszej sieci, a jedna z nich została przeniesiona do innego sklepu naszej sieci, ale znajdującego się w tej samej miejscowości i zajęła to samo stanowisko - komentuje Katarzyna Strugalska, dyrektor do spraw relacji pracowniczych w sieci Biedronka.

- W tak dużej firmie jak nasza, zatrudniającej ponad 70 tysięcy pracowników, tego typu przesunięcia kadrowe to standardowa procedura. Dzieje się tak np. w celu zapewnienia pełnej obsady personelu w sklepach czy też uniknięcia stosunku podległości służbowej osób sobie bliskich - dodaje.

