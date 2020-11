BHP w firmie to nie tylko jednorazowe szkolenie

Z wyliczeń GUS wynika, że w 2019 roku w Polsce w wyniku wypadków przy pracy ucierpiało 83 205 osób. To kolejno o 1,3 proc. i 5,8 proc. mniej w porównaniu z danymi z 2018 i 2017 roku. Choć tendencja spadkowa cieszy, to w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy jest jeszcze wiele do zrobienia. Przed tym wyzwaniem stoją szczególnie duże przedsiębiorstwa, na których spoczywa odpowiedzialność za zdrowie, a nawet życie setek pracowników.

W I półroczu 2020 roku zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich oraz w wypadkach z innym skutkiem (fot. Pixabay)

Wypadki śmiertelne w 2019 r. stanowiły (podobnie jak w roku 2018) 0,2 proc. wszystkich wypadków. Zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 24,6 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 1,1 proc.).

Najczęstszą przyczyną wypadków w 2019 roku było nieprawidłowe zachowanie się pracownika – ponad 60,8 proc. wszystkich zdarzeń.

W I półroczu 2020 roku osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2 proc. wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w I półroczu 2019 r.), zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 14 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 30 proc.).

Specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy od lat alarmują, że do tematu bezpieczeństwa w miejscu pracy należy podejść kompleksowo. Co to znaczy w praktyce? Właściwa organizacja i oznakowanie miejsca pracy są bardzo ważne, tak samo jak wprowadzenie środków ochronny zbiorowej i indywidualnej, jednak to nie wystarczy. Pracodawcy muszą zatroszczyć się także, a może przede wszystkim, o przekazanie osobom zatrudnionym gruntownej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i tego, jakie konsekwencje mogą nieść za sobą ryzykowne zachowania, budując ich samoświadomość.

– Nawet najlepszy kask na głowie czy ochronny strój nie zabezpieczy nas przed sytuacją ryzykowną, jeśli nie zachowamy dostatecznej ostrożności i nie będziemy mieli świadomości zagrożenia. Chcielibyśmy, aby przestrzeganie zasad BHP nie było narzuconym obowiązkiem, ale stało się czymś naturalnym dla pracowników, dlatego stale pracujemy nad edukacją i zachęcaniem do dobrych praktyk - komentuje Anna Połchowska, specjalista ds. BHP w Cedo.

Budowanie świadomości to priorytet

Choć dbałość o własne bezpieczeństwo w miejscu pracy wydaje się naturalną kwestią, a szkoleń z zakresu BHP nie brakuje, to ciągle poziom samoświadomości pracowników jest niewystarczający. Potwierdzają to dane statystyczne GUS-u: najczęstszą przyczyną wypadków w 2019 roku było nieprawidłowe zachowanie się pracownika – ponad 60,8 proc. wszystkich zdarzeń. Pośpiech, nieuwaga czy nieskoordynowanie działanie może prowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia.

– W Cedo zatrudniamy ponad 700 pracowników, dlatego do kwestii bezpiecznego środowiska pracy podchodzimy priorytetowo. Stale monitorujemy niebezpieczne zachowania w celu ich wyeliminowania. Nasze działania wynikają z przyjętej polityki bezpieczeństwa Cedo. Dbamy zarówno o bezpieczeństwo techniczne – odpowiednie oznakowanie hal i magazynów, zabezpieczenie urządzeń i maszyn, monitoring parametrów i regularne przeglądy techniczne – jak i systemowe – szkolimy pracowników z bezpiecznej obsługi maszyn, wdrażamy instrukcje BHP, wprowadzamy szereg wizualizacji, czy udoskonalamy system zarządzania. Mamy świadomość, że budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie to długofalowy proces, który wymaga zaangażowania wszystkich pracowników – zarówno osób pracujących na produkcji, jak i kadry menadżerskiej i pracowników administracyjnych, dlatego działamy na wielu polach – dodaje Połchowska. Firma stawia nie tylko na cykliczne szkolenia. - Oprócz szkoleń i cyklicznych spotkań z pracownikami postawiliśmy na komunikację wizualną – plakaty informacyjne, instrukcje w formie One Point Lesson, infografiki o tematyce BHP znajdujące się w ważnych punktach zakładu, tak aby wszyscy mieli do nich dostęp czy prezentacje wyświetlane na stołówce pracowniczej - dodaje Połchowska. Lepiej zapobiegać niż leczyć Jak podaje GUS w raporcie: „Wypadki przy pracy w 2019 r. – dane wstępne”, najwyższy wskaźnik wypadkowości w ubiegłym roku odnotowano w sektorze górnictwa, dostawie wody i gospodarowania ściekami i odpadami, opiece zdrowotnej oraz w przetwórstwie przemysłowym. Najwyższy wskaźnik wypadkowości (to liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących) w 2019 roku odnotowano w województwach dolnośląskim (7,55), wielkopolskim (7,26) i śląskim (7,21). Najniższy wskaźnik dotyczy województw mazowieckiego (4,53) i małopolskiego (4,64). Przeczytaj: W 2019 roku mniej wypadków przy pracy Jak wyjaśnia Anna Połchowska w zmniejszeniu ilości wypadków pomóc może prewencja i wychwytanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. - W Cedo kładziemy bardzo duży nacisk na prewencję, wychwytywanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i wdrażanie zmian naprawczych. Poranne przejścia po obszarze produkcji czy cykliczne audyty BHP to podstawa. Działamy na różnych polach – przede wszystkim korzystamy z systemu zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych „near miss”. Dzięki temu pracownicy mają realny wpływ na poprawę warunków pracy i własnego bezpieczeństwa, sami zauważają nieprawidłowości i niebezpieczne zachowani – wyjaśnia. Istotna jest także komunikacja z pracownikami. - Ważnym elementem jest aktywna komunikacja z pracownikami, którzy często wiedzą, jak poprawić bezpieczeństwo na swoim stanowisku pracy – chętnie korzystają z systemu zgłaszania pomysłów w wersji tradycyjnej lub internetowej. Ostatnim punktem jest wyciąganie wniosków i dzielenie się wiedzą. Zrozumienie sytuacji wypadkowej może uwrażliwić i uchronić resztę pracowników przed zagrożeniem – tłumaczy specjalista ds. BHP w Cedo. W 2020 wskaźnik wypadkowości w dół GUS poinformował, że w I półroczu osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2 proc. wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w I półroczu 2019 r.), zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 14 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 30 proc.). Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim i opolskim, a najniższy w mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Jeśli chodzi o rodzaje działalności gospodarczej, najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna, natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie lub uderzenie w nieruchomy obiekt (31 proc.), w dalszej kolejności uderzenie przez obiekt w ruchu i kontakt z przedmiotem ostrym. Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (było tak w 61 proc. zgłoszonych przypadków). Większość poszkodowanych (79,5 proc.) doznało urazu kończyn. GUS podał, że dane obejmujące okres całego 2020 r. będą opublikowane w listopadzie 2021 r.

