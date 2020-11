Bezpłatne porady i konsultacje. Śląskie firmy mogą liczyć na wsparcie

Konsultacje w zakresie prawa, finansów, podatków, księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a nawet marketingu czy reklamy - tak działa Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Śląsku. Stworzone przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach narzędzie najpierw pomagało wyłącznie przedsiębiorcom z Katowic, później - firmom z całego województwa.

Autor:jk

• 16 lis 2020 14:15





Początkowo poradnictwo i konsultacje były kierowane wyłącznie do firm z Katowic (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w kwietniu wyszła z inicjatywą, która umożliwiła lokalnym przedsiębiorcom pozyskiwanie bezpłatnych porad związanych z wieloma obszarami prowadzonej działalności.

Początkowo poradnictwo i konsultacje były kierowane wyłącznie do firm z Katowic, jednak w porozumieniu z marszałkiem województwa śląskiego utworzono bezpłatne pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla kolejnych firm z całego regionu.

Od kwietnia z takiej pomocy skorzystało już ponad 320 firm z całego Śląska.

Z uwagi na sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią i marcowo-kwietniowym lockdownem, wielu polskich przedsiębiorców musiało zmierzyć się z problemami, których nikt się nie spodziewał. Wraz z ogłoszeniem rządowych programów pomocowych pojawiły się nowe wyzwania, m.in. jak i gdzie ubiegać się o wsparcie finansowe, jak rozstrzygać kwestie prawne z kontrahentami, jak rozmawiać z pracownikami o zmianach w organizacji.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w kwietniu wyszła z inicjatywą, która umożliwiła lokalnym przedsiębiorcom pozyskiwanie bezpłatnych porad związanych y wieloma obszarami prowadzonej działalności. Tym rozwiązaniem było Centrum Wsparcia MŚP.

- Działanie centrum jest bardzo intuicyjne i to przekonało wiele osób do skorzystania z naszej pomocy. Każdy lokalny przedsiębiorca, który miał określony problem, mógł – i nadal może - zadzwonić do Centrum Wsparcia MŚP pod specjalny numer infolinii Punktu Doradztwa Kryzysowego lub zgłosić się na stronie internetowej. Wówczas precyzuje swoje wątpliwości i pytania, a my kierujemy go niezwłocznie do odpowiednich ekspertów, którzy udzielą mu szczegółowych porad lub pomogą zrealizować konkretne zadanie- tłumaczy Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Do grona eksperckiego Centrum Wsparcia MŚP należą pracownicy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także zrzeszone w ramach Izby kancelarie, biura księgowe, agencje marketingowe i consultingowe, które wyraziły chęć współpracy z RIG Katowice przy tym projekcie.

- Dzięki temu, każdy lokalny przedsiębiorca może uzyskać wsparcie z tego obszaru, w którym najbardziej go potrzebuje. W ramach bezpłatnych konsultacji z ekspertami, wiele firm skorzystało np. z możliwości przygotowania pisma przez kancelarię prawną, doradztwa księgowego czy porad w zakresie możliwości przebranżowienia swojej działalności - wymienia Marcin Krupa, prezydent Katowic. Początkowo poradnictwo i konsultacje były kierowane wyłącznie do firm z Katowic, jednak w porozumieniu z marszałkiem województwa śląskiego, w ramach IV filaru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki utworzono bezpłatne pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla kolejnych firm z całego regionu. Od kwietnia z takiej pomocy skorzystało już ponad 320 firm z całego Śląska. - To, co ważne i zwróciło moją uwagę, to poczucie, iż osoby po drugiej stronie słuchawki telefonicznej były zainteresowane tym, żeby mi pomóc w sposób bardzo rzeczowy i zrozumiały. Centrum Wsparcia MŚP dało mi wiedzę, także o nowych narzędziach wsparcia finansowego, poza tzw. Tarczą Antykryzysową, np. propozycjach BGK, inwestycjach rozwojowych, o których nie wiedziałam i to uważam za wartość dodaną tego kontaktu. Na bazie otrzymanych informacji, zaangażowania osób, z którymi rozmawiałam, z pełną odpowiedzialnością poleciłabym innym firmom kontakt z infolinią - mówi Agnieszka Handor, właściciel Centrum Der-Med, jedna z osób, które skorzystały z oferty Centrum Wsparcia MŚP. Inną inicjatywą, która wystartowała 30 marca tego roku była akcja #RatujBiznes. Przedsięwzięcie od razu spotkała się z szerokim odzewem środowisk prawniczych. Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi, chcą pomagać pro publico bono mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W działania zachęcające do udziału w akcji zaangażowały się także samorządy zawodowe - m.in. Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Do kancelarii biorących udział w akcji, już od pierwszego dnia #RatujBiznes, zaczęli zgłaszać się przedsiębiorcy z sektora MŚP szukający fachowego wsparcia w uzyskaniu pomocy. O szczegółach akcji możecie przeczytać tutaj.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.