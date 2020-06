Bezpieczna praca zdalna. Na to pracodawca musi zwrócić uwagę

W okresie pandemii praca zdalna stała się zjawiskiem, może nie powszechnym, ale dużo lepiej znanym wielu pracownikom. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc.

Wśród tych osób aż 71,8 proc. wskazało sytuację związaną z koronawirusem jako bezpośredni powód pracy z domu. Co ciekawe, w ostatnich dwóch tygodniach kwartału pracę z domu częściej wykonywały kobiety (16,5 proc.). Odsetek mężczyzn wynosił 12,3 proc..

Jednak, jak się okazuje, spora część tej grupy czynności zawodowe wykonywała w domu bez odpowiednich przepisów. Bowiem w polskim prawodawstwie nie istnieje pojęcie pracy zdalnej. Jest telepraca, ale z jej korzystaniem wiąże się szereg wymagań, jakie musi spełnić pracodawca i pracownik. Nie ma więc nic wspólnego ze zleceniem pracownikowi z dnia na dzień pracy z domu na służbowym (albo i nie) laptopie.

- Regulacji pracy zdalnej na próżno szukać w Kodeksie pracy pomimo, iż od lat zabiegają o to środowiska pracodawców. Brak przepisów dotyczących homeoffice stał się szczególnie widoczny w okresie wybuchu epidemii COVID-19. Okazało się, iż z dnia na dzień, wielu pracodawców musi umożliwić pracownikom wykonywanie pracy w domu, czego wynikiem jest obawa przed pracą w skupiskach ludzi - mówi Marcin Frąckowiak, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Na ten palący problem w rozmowie z PulsHR.pl zwracała uwagę również Małgorzata Kochańska, doradca prezesa SEKA, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

- Kwestia tak zwanego "home office" nie jest uregulowana w przepisach polskiego prawa. Ono nie nadąża za zmianami zachodzącymi w realnym świecie, w efekcie mamy lukę prawną - zaznaczała. Jako przykład takiego "zapóźnienia" prawnego podawała tzw. rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z 1998 roku, które nie uznaje laptopa za monitor ekranowy.

Praca zdalna w tarczy

Wraz z wybuchem pandemii i zatrzymaniem pracowników w domach "coś" w kwestii wytycznych do pracy zdalnej ruszyło.

Jak podaje BCC, pod koniec maja, na stronie internetowej Sejmu, opublikowany został rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W treści projektu znalazły się m.in. przepisy modyfikujące Tarczę Antykryzysową, także w zakresie pracy zdalnej. Ustawodawca doprecyzował w nich następujące elementy:

- wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe wyłącznie jeśli pracownik będzie posiadał umiejętności techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy a rodzaj pracy będzie na to pozwalał,

- środki pracy i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewnić pracodawca,

- praca zdalna może być wykonywana przy użyciu środków pracy niezapewnianych przez pracodawcę (np. prywatnego komputera pracownika), jeśli umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych oraz tajemnicy pracodawcy,

- na polecenie pracodawcy pracownik ma obowiązek prowadzić ewidencję czynności jakie wykonuje,

- pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej,

- pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy.

fot. pixabay

Niby wszystko dobrze (nie wnikając w szczegóły tych zapisów), ale ... trzeba pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy jej dotyczące utracą moc we wrześniu 2020 r. Co później?

Stały grunt

Jeśli mielibyśmy wierzyć politykom, później powinny obowiązywać przepisy wprowadzone już na stale. Bowiem wraz z wypłynięciem na powierzchnię ogromnych nieścisłości prawnych związanych z home office, ci zaczęli zapewniać o rozpoczęciu prac nad uregulowaniem tej formy pracy.

- Przepisy dotyczące pracy zdalnej wprowadziliśmy w tarczy antykryzysowej 4.0. Musimy je także przenieść na "stały grunt". Nie jest to jednak prosty zapis... Mamy wiele zagrożeń, m.in. związanych z ochroną danych osobowych czy prywatności - wskazuje Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. I podkreśla, że po okresie obowiązywania specustaw ta forma pracy zostanie włączona do prac nad Kodeksem. Ale ten projekt nie zostanie podjęty jeszcze podczas pandemii.

- Wspólnie z pracodawcami i związkami zawodowymi deklarowaliśmy, że będziemy szli w stronę etapowej zmiany Kodeksu pracy. Pierwszym krokiem stanie się zmiana rozdziału 6, czyli przepisów dotyczących czasu pracy, które powodują wiele problemów - wskazuje Szwed.

fot. elvtimemaster z Pixabay

Jeśli pracodawcy i związki zawodowe osiągną jakiś konsensus w kwestii sugerowanych zmian, resort pracy jest gotów włączyć się do dyskusji. A inna opcja? Rząd może przygotować propozycje rozwiązań, jednak strony społeczne niechętnie spoglądają na ten pomysł. - Niemniej jednak z naszego doświadczenia wynika, że być może byłaby to najkrótsza droga - dodaje Szwed.

O potrzebie korzystania z home office mówiła również Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. - Praca zdalna wraz z wybuchem pandemii stała się czymś powszechnym. Niektóre dane wskazują, że obecnie aż 60 proc. firm może zapewnić swoim pracownikom takie rozwiązanie (...) Chcielibyśmy, aby ten element na trwałe zakorzenił się w architekturze gospodarczej naszego kraju, aby był to kierunek zmian, z którego nie zejdziemy - zaznaczała.

Praca zdalna teraz i po epidemii

By rozwiać wątpliwości pracodawców, BCC przygotowało wytyczne doprecyzowujące korzystanie w firmie z tej formy pracy.

- Remedium dla niedoskonałej regulacji pracy zdalnej, stanowi dobrze przemyślany regulamin pracy zdalnej, który pracodawca powinien wprowadzić. Regulacja ustawowa nigdy nie będzie rozwiązaniem „skrojonym na miarę" indywidualnych potrzeb pracodawcy. Dużo lepiej sprawdzi się w tym zadaniu regulamin opisujący zasady pracy zdalnej u danego pracodawcy. W okresie obowiązywania regulacji zawartej w Tarczy regulamin powinien bezwzględnie zachowywać zgodność z jej postanowieniami, chociaż nawet po utracie mocy tych przepisów, można posiłkować się ich treścią przy jego tworzeniu - mówi Marcin Frąckowiak.

Jak dodaje, aby regulamin był dobry, każda firma powinna go sama stworzyć pod podstaw. Dobrze przygotowany regulamin będzie bowiem zabezpieczał interesy pracodawcy, a pracownikowi dawał pewność co do tego, jakie ma prawa i obowiązki związane z pracą zdalną.

- Obecnie, ustawodawca nie ograniczył pracodawcy w decydowaniu o tym, ile dni w tygodniu pracownik może pracować zdalnie, a ile stacjonarnie. Wydaje się to uzasadnione, ponieważ trudno przewidzieć aktualne potrzeby, związane chociażby z kwarantanną niektórych pracowników. Po okresie obowiązywania przepisów „specustawy", praca zdalna powinna być jednak planowana w taki sposób, aby nie stanowiła telepracy. Powinna być więc wykonywana okazyjnie, nieregularnie. W praktyce, najczęściej regulaminy pracy zdalnej określają możliwość pracy zdalnej 1 lub maksymalnie 2 dni tygodniowo, wówczas nie powinno to budzić kontrowersji. Nie należy definiować dokładnych dni tygodnia (np. zapisywać, iż zawsze jest to piątek), aby uniknąć regularności, która wiąże się z telepracą - podpowiada ekspert BCC.

fot. pixabay

Dodatkowo pracodawca powinien pamiętać o tym, by określić jasne zasady dotyczące kwestii technicznych wykonywania pracy zdalnej. Przede wszystkim tego, z jakich urządzeń pracownik powinien korzystać.

- Gdy mowa o komputerze i smartfonie to wydaje się, że powinien te narzędzia zapewnić pracodawca lub wypłacać ekwiwalent pieniężny za korzystanie z urządzeń prywatnych pracownika. Absolutnym standardem powinno być w dzisiejszych czasach określenie zasad bezpieczeństwa danych – z jakich punktów można łączyć się z Internetem, jakie oprogramowanie może instalować pracownik, jakie są zasady szyfrowania służbowych plików, jakie działania powinien stosować pracownik, aby nikt niepożądany nie odczytał firmowych dokumentów - wskazuje Frąckowiak.

Zwraca też uwagę, że w praktyce nierealnym jest, aby pracodawca ściśle określał warunki bhp w miejscu wykonywania pracy zdalnej, ale już pouczenie pracownika dotyczące ergonomii pracy nie wydaje się czymś niewykonalnym. Nic nie zwalnia także z obowiązku wykonywania badań profilaktycznych, które nadal powinny być pracownikom zapewniane.

- Pracodawca powinien odpowiedzieć sobie także na jedno bardzo istotne pytanie – czy pracownik może samodzielnie decydować o miejscu, z którego praca zdalna będzie wykonywana? Wbrew pozorom nie powinno się tego elementu zupełnie pomijać. Inaczej bowiem wygląda zabezpieczenie służbowego komputera w miejscu zamieszkania pracownika, a inaczej w kawiarni, gdzie przecież wiele osób lubi pracować. Regulamin powinien również jasno określać kiedy, w jakich warunkach i z jakim wyprzedzeniem, pracodawcy wolno wydać polecenie, aby pracownik zaprzestał wykonywania pracy zdalnej - precyzuje prawnik.

Na koniec kontrola. Zdaniem Frąckowiaka jest ważnym elementem wykonywania pracy, również tej zdalnej. Regulamin musi określać zasady kontroli w taki sposób, aby z jednej strony umożliwiły realny nadzór nad wykonywaną pracą, a z drugiej, nie ingerowały nadmiernie w prawo pracownika do prywatności.