Bezpieczeństwo pracowników zdalnych. Kto będzie odpowiadał za warunki BHP?

Likwidacja telepracy i zastąpienie jej pracą zdalną, umożliwienie pracy zdalnej tylko za zgodą pracownika czy wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo pracowników zdalnych – to tylko kilka zmian zaproponowanych w pierwszym projekcie uregulowania pracy zdalnej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało wstępną wersję projektu zmian w Kodeksie pracy, która zawiera nowe regulacje, dotyczące pracy zdalnej. Wynika z niego, że praca zdalna miałaby zastąpić przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy.

Zgodnie z projektem praca zdalna będzie świadczona poza siedzibą firmy w całości lub w części, a szczegółowe rozwiązania jej wykonywania zostaną określone w porozumieniu pracowników z pracodawcami lub ze związkami zawodowymi. Propozycja zmiany prawa dopuszcza również określenie zasad wykonywania pracy zdalnej indywidualnie w umowie o pracę.

- Z reguły będzie ona możliwa wyłącznie za zgodą pracownika, za wyjątkiem takich sytuacji jak chociażby epidemia. Warunkiem są „warunki lokalowe i techniczne do jej wykonywania”. Czym są te warunki? Kto ma je oceniać? Na jakiej podstawie? Te i podobne pytania pozostają na razie bez odpowiedzi – komentuje Ewa Gawrysiak, sales and end user marketing manager w TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Nowelizacja określa natomiast obowiązek złożenia przez pracownika oświadczenia, gwarantującego, że jego stanowisko pracy zapewnia mu bezpieczne warunki pracy. Jak zauważa Ewa Gawrysiak, przeniesienie odpowiedzialności za warunki bhp miejsca pracy z pracodawcy - który zazwyczaj nie na nie faktycznego wpływu - na pracownika, jest dobrym kierunkiem zmian.

- Co ciekawe, pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę miejsca pracy – i tu uwaga – za uprzednią zgodą zatrudnionego. Taka kontrola będzie mogła odbyć się tylko w godzinach pracy i w miejscach wskazanych przez pracownika. Może więc zdarzyć się sytuacja, że pracownik oświadczy, że ma bezpieczne warunki do wykonywania pracy, choć takich mieć nie będzie, a pracodawca nie będzie miał możliwości tego sprawdzić i wyegzekwować. Jeśli jednak dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, pracodawca może nie uznać go za wypadek przy pracy, jeśli podwładny odmówi współpracy przy ustalaniu okoliczności, a więc oględzin miejsca wykonywania pracy – komentuje Gawrysiak.

Szkolenia BHP

Wspomniane już sformułowanie „warunki lokalowe i techniczne” nie jest jedynym określeniem zawartym w nowelizacji, które może wywołać konsternację. Ewa Gawrysiak podkreśla, że wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie o obowiązek szkolenia bhp pracownika zdalnego, jeśli przeszedł on już szkolenie w biurze.

- Mam nadzieję, że podczas konsultacji te i inne nie do końca jasne kwestie zostaną doprecyzowane. Trzeba tutaj jednak postępować ostrożnie, żebyśmy nie mieli do czynienia z podobnymi problemami, jak przy stosowaniu przepisów o przeregulowanej telepracy, a najnowsza nowelizacja nie wymagała kolejnej - ocenia ekspertka.

W podobnym tonie wypowiada się Marcin Frąckowiak, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, który mówi wprost, że za bezpieczeństwo i higienę pracy nie powinien odpowiadać pracodawca, który nie jest w stanie skontrolować stanowiska pracy. Jego obowiązki powinny ograniczać się do szkoleń BHP – ogólnych i stanowiskowych.

Czytaj więcej: Praca zdalna zamiast telepracy. Branża mówi, czego zabrakło w nowych przepisach

- Zwróćmy również uwagę, że artykuł 67 [17] Kodeksu pracy dot. telepracy zawiera wyłącznie wielu obowiązków z zakresu bhp wobec pracownika wykonującego telepracę, np. obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy – to rozsądne gdyż pracodawca nie ma nawet narzędzi kontrolnych aby sprawdzić w jakich warunkach pracownik świadczy pracę w domu. Dlaczego więc miałby być za odpowiedzialny za te kwestie w przypadku pracy zdalnej, skoro nie robi tego nawet w przypadku telepracy? - pyta Frąckowiak.