Bez tych przepisów w branży taksówkowej zapanuje chaos

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wydał 3 stycznia komentarz dotyczący nowych przepisów o przewozie osób.

W swojej analizie tego wdrożonego właśnie prawa ZPP dopatruje się problemów, które odbiją się na rynku taksówkowym.

- Wyrażamy głębokie zdumienie, że po przeprowadzeniu bardzo rozsądnej reformy stanowiącej efekt wielomiesięcznych prac i dialogu między Ministerstwem Infrastruktury a stroną społeczną, prawodawca nie zdołał w odpowiednim czasie przygotować stosownych rozporządzeń. Rezultatem tych opóźnień jest niemożliwy do zaakceptowania brak pewności prawnej zarówno po stronie platform i kierowców, jak i pasażerów - czytamy w piśmie ZPP.

Związek przypomina, że trochę trwało, nim udało się wypracować zadowalające większość stron brzmienie przepisów.

Zmieniało się na poszczególnych etapach trwających dwa lata prac, jednak ostatecznie przyjęte podejście było bardzo rozsądnym kompromisem - zmniejszono poziom restrykcyjności regulacji dotyczących rynku taksówkarskiego (choćby poprzez zlikwidowanie egzaminów z topografii miasta), dostosowano przepisy do wymogów współczesności (wprowadzenie możliwości rozliczania opłat za przejazdy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, niekoniecznie taksometru) oraz uregulowano działalność platform świadczących usługi pośrednictwa przy przewozie osób - czytamy dalej w komentarzu.

ZPP stwierdza, że wiele kwestii technicznych, takich jak wzór licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie osób, a także standardy i wymagania dotyczące kas fiskalnych mających postać oprogramowania, czy aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób, nie zostało uregulowanych bezpośrednio w ustawie. Te zagadnienia wymagają odrębnych, dodatkowych przepisów, których teraz brakuje.

- O ile rezultat procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o transporcie drogowym możemy ocenić jak najbardziej pozytywnie, o tyle prawodawca nie zdał egzaminu, jeśli chodzi o wydanie do niej aktów wykonawczych - twierdzą Związek.

Jak obawia się ZPP, brak przepisów do ustawy z minionego roku "generuje chaos i ogromne poczucie niepewności co do sytuacji prawnej przedsiębiorców działających na rynku przewozu osób." ZPP więc apeluje do ministra cyfryzacji i ministra finansów o jak najpilniejsze opublikowanie stosownych rozporządzeń.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!