Będzie zakaz dyskryminacji niezaszczepionych? "Zmieniamy zapisy Kodeksu pracy"

Konfederacja przygotowała projekt ustawy "o powrocie do normalności"; jej celem jest zniesienie "bezprawnych obostrzeń, zniesienie antynaukowych i nieskutecznych rozporządzeń", które doprowadziły tysiące firm do upadłości oraz do zapaści systemu ochrony zdrowia - poinformował poseł Jakub Kulesza.

Autor: PAP/JP

• 9 lut 2022 16:31





Poseł Konfederacji Jakub Kulesza (fot. PAP/Mateusz Marek)

"Chcemy ogłosić powrót do normalności i zakończenie pandemii, ale żeby tak było, niezbędne są odpowiednie zmiany w prawie. Dlatego przedstawiamy projekt ustawy +o powrocie do normalności+" - oświadczył przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja Jakub Kulesza na środowej konferencji prasowej w Sejmie.

Kulesza zapowiedział też rozpoczęcie zbiórki wymaganych 15 podpisów pod projektem; koło Konfederacji liczy 11 posłów.

"Zmieniamy także zapisy Kodeksu pracy, ażeby do listy zakazu dyskryminacji dołączono także fakt zaszczepienia lub niezaszczepienia się przeciwko Covid-19" - powiedział autor projektu mec. Witold Stoch.

Odnosząc się do środowej konferencji prasowej szefa MZ Adama Niedzielskiego, poseł podkreślił, że minister wreszcie przyznał, że wchodzimy w początek końca pandemii. "Ale żeby zakończyć pandemię, musimy zakończyć ją na poziomie centralnym" - zaznaczył Kulesza. Według niego, na wzór Wielkiej Brytanii i Danii, należy także w Polsce "skończyć z testowaniem masowym, ze straszeniem społeczeństwa statystykami (zachorowań), z wszelkimi obostrzeniami, maseczkami itd.".

Kulesza poinformował, że taki jest podstawowy cel projektu ustawy "o powrocie do normalności". Jak dodał, chodzi o "zniesienie wszystkich bezprawnych obostrzeń, zniesienie antynaukowych i nieskutecznych rozporządzeń, które doprowadziły tysiące firm do bankructw i upadłości, które doprowadziły do zapaści systemu ochrony zdrowia, zamknięcia się na inne choroby, tym samym doprowadziły do 180 tys. ponadnormatywnych zgonów".

Polacy ubezwłasnowolnieni przez izolację i kwarantanny

"Obostrzenia doprowadziły także do tego, że w szczytowym momencie prawie dwa miliony obywateli było ubezwłasnowolnionych w ramach różnego rodzaju kwarantann oraz izolacji" - podkreślił Kulesza.

Autor projektu mec. Witold Stoch ocenił, że od początku pandemii obserwujemy "totalną chwiejność i zmianę zdań polityków i ekspertów". Zaznaczył, że Konfederacja chce "zagwarantować, że nigdy żadnemu politykowi nie przyjdzie już nigdy do głowy wprowadzanie paszportów covidowych, dyskryminacji sanitarnej, lockdownów, które niszczą gospodarkę, życie społeczno-gospodarcze, życie dzieci i młodzieży przez zamykanie szkół i totalnie dewastują nasze życie społeczne, nasze życie gospodarcze".

"Wprowadzamy bezwzględny zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na fakt zaszczepienia lub niezaszczepienia się przeciwko Covid-19" - mówił Stoch o zapisach projektu. Jak dodał, "także pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika testu, czy paszportu szczepionkowego". Zakaz dyskryminacji niezaszczepionych pracowników w Kodeksie pracy "Zmieniamy także zapisy Kodeksu pracy, ażeby do listy zakazu dyskryminacji dołączono także fakt zaszczepienia lub niezaszczepienia się przeciwko Covid-19" - powiedział Stoch. Dodał, że projekt zakłada też likwidację możliwości wprowadzenia lockdownów na mocy rozporządzenia. Wiceszef koła Konfederacja Krzysztof Bosak ocenił, że "kwestią pewnej mody" było przedstawianie społeczeństwu metod zapobiegania epidemii koronawirusa, jako "jedynie słusznych i naukowo uzasadnionych". "Zgodnie z tą modą, państwa przestawiają wajchę raz w jedną stronę, a teraz widzimy, że przedstawiają wajchę w drugą stronę. I to, co było niewyobrażalne jeszcze pół roku temu, teraz staje się standardem. Nawet organizacje międzynarodowe, które świadczą rzekomo eksperckie doradztwo, zmieniają swoje stanowisko. Widać, że mamy do czynienia z pewną sezonowością nie tyle pandemii, co z sezonowością polityki pandemicznej" - powiedział Bosak. "Czas na uchylenie tych wszystkich bezsensownych, szkodliwych, dezorganizujących życie i bezprawnych regulacji, czas na to, by ludzie mogli normalnie żyć, normalnie pracować, także ludzie, którzy dbają o nasze zdrowie w sektorze ochrony zdrowia, żeby nie zajmowali szukaniem kancelarii prawnych, żeby nie zajmowali się obmyślaniem strategii obrony przed głupotą rządzących, tylko żeby zajęli się wykonywaniem swoich obowiązków dla korzyści innych obywateli. Wracajmy do normalności" - podkreślił.