Będzie wyższe dofinansowanie dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

W związku z koronawirusem orzeczenia o niepełnosprawności zachowują ważność aż do możliwości wydania nowego orzeczenia.

Udział niepełnosprawnych w rynku pracy wynosi ok. 10 proc.

Tarcza antykryzysowa zakłada nowelizację specustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, a także nowelizację niektórych innych ustaw, w tym kluczowej dla funkcjonowania PFRON ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przypomina portal next.gazeta.pl.

Specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z 1,8 tysiąca zł do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł (z 1125 zł) w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym. Nie zmieni się natomiast kwota (450 zł) dofinansowania w przypadku osób ze zdiagnozowanym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jak pisze next.gazeta.pl., przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidome otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1,2 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Z powodów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

PFRON podaje także, że za okresy od miesiąca marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego pomoc publiczna w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okresy od marca do grudnia 2020 r. może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Niepełnosprawni na rynku pracy

Udział niepełnosprawnych w rynku pracy wynosi ok. 10 proc. - W ostatnich czterech latach jest wzrost, ale nie na tyle duży, abyśmy mogli mówić, że jest przełom – mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Minister podkreślił, że rynek osób niepełnosprawnych jest trudny. - Ten rynek się poprawia w ostatnich latach, ale tych potrzeb jest wciąż dużo. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy powoduje, że jest większa chęć pracodawców zatrudnienia osób niepełnosprawnych - stwierdził. Zdaniem wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej rząd oferuje coraz więcej programów, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Wymienił m.in. fundusz "Za życiem", Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i program Dostępność Plus. - Za tymi programami idzie też coraz więcej pieniędzy. Dlatego zależy nam, aby docierać do osób niepełnosprawnych, aby korzystali z tych środków - mówił. Wiceminister podkreślił, że rząd "będzie się cieszył" z każdego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przyznał, że w kraju mamy duże zaległości, jeśli chodzi o aktywizację tej grupy społecznej. - Ta sytuacja się zmienia, bo mamy zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, są programy i jest więcej pieniędzy. Osoby niepełnosprawne mają łatwiej teraz na rynku pracy, choć nam jeszcze daleko do standardów, na których by nam zależało, że większość osób niepełnosprawnych ma zatrudnienie czy korzysta z innych form wsparcia - zaznaczył.