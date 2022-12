Będzie więcej dni wolnych już od 2023 roku. Przed nami duża zmiana przepisów

KDS

Jeśli resort pracy dotrzyma słowa, to od nowego roku pracownicy zyskają więcej wolnego. Dodatkowe urlopy wprowadza unijna dyrektywa work-life balance, którą nasz rząd musi wprowadzić do polskiego prawa. W sumie urlopowa pula powiększy się o co najmniej siedem dodatkowych dni wolnych. Jeśli wejdą w życie nowe przepisy, to pracownicy będą mogli korzystać z nowych typów urlopów (Fot. Shutterstock)

Unijna dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. Work-Life Balance Directive) miała wejść w życie w sierpniu 2022. Resort pracy, który zajmuje się wdrożeniem przepisów, nie wyrobił się w terminie. Zapewnia, że nowe przepisy będą obowiązywały od 2023 roku. Zgodnie z nimi pracownicy będą mogli korzystać z nowych typów urlopów. To m.in. urlop opiekuńczy czy urlop od siły wyższej. O jakie dni wolne chodzi? Urlop opiekuńczy na zapewnienie opieki bliskim osobom Urlop opiekuńczy będzie przysługiwał osobom, które będą musiały zapewnić opiekę lub wsparcie członkowi rodziny (córki, syna, matki, ojca lub małżonka) lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki albo wsparcia z poważnych względów medycznych. Czytaj więcej: Ostatnie miesiące mogą być złą wróżbą dla rynku pracy. Niepokojące dane Długość urlopu opiekuńczego to 5 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Urlop ten będzie bezpłatny. By z niego skorzystać pracownik, będzie musiał złożyć wniosek nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Siła wyższa w pilnych sprawach rodzinnych Kolejnym nowym rodzajem urlopu będzie tzw. urlop od siły wyższej. To zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Za czas przebywania na tym zwolnieniu pracownik będzie otrzymywał 50 proc. wynagrodzenia. Pracodawca będzie zobowiązany udzielić zwolnienia na wniosek pracownika najpóźniej w dniu korzystania z urlopu od siły wyższej. Dłuższy urlop rodzicielski Pracownicy rodzice zyskają prawo do dłuższego urlopu rodzicielskiego. Dziś to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Czytaj więcej: Mimo wysokich stanowisk nie różnią się wiele od bezdomnych. Jedni wytrzymają rok, inni 20 lat - Zmiany wychodzą dalej niż wymaga tego dyrektywa. Gdybyśmy chcieli wprost wdrożyć dyrektywę unijną, to wprowadzilibyśmy zmianę, że 9 tygodni z tych dzisiaj obowiązujących byłoby tylko do dyspozycji ojców. My wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dlatego proponujemy, żeby urlop rodzicielski wydłużyć o te 9 tygodni, które będą przysługiwały tylko ojcom - uważa wiceminister rodziny Barbara Socha. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

