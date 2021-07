Będzie trudniej o L4 czy zasiłek macierzyński. ZUS szykuje rewolucję

Szykuje się rewolucja w ZUS. Dużo trudniej będzie uzyskać zwolnienie lekarskie. Kobiety chcące skorzystać z zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego będą musiały dłużej pracować.

Powodem planowanych zmian są rosnące z roku na rok wydatki z funduszu chorobowego (Fot. Shutterstock)

Jedną ze zmian będzie wliczanie wszystkich zwolnień lekarskich do jednego okresu zasiłkowego.

To spowoduje, że zasiłek chorobowy będzie można podbierać przez 182 dni w roku. Potem konieczne będzie przynajmniej 60 dni przerwy, by móc skorzystać z kolejnego płatnego L4.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego ZUS chce wprowadzić tzw. okres wyczekiwania. W tym czasie kobieta otrzymywałaby 1000 zł zasiłku bez względu na wysokość zarobków.

Szczegóły planowanej przez Zakład reformy opisał dziennik "Fakt". Wynika z nich, że powodem planowanych zmian są rosnące z roku na rok wydatki z funduszu chorobowego. Niedawno w Sejmie wiceminister Stanisław Szwed wyliczał, że w 2016 r. na zasiłki chorobowe przeznaczono ponad 10 mld zł, w 2020 r. było to już 14 mld zł. Wiceminister tłumaczył, że te liczy pokazują, że w systemie trzeba dokonać zmian.

W kwestii korzystania z L4 ZUS chce wprowadzić sumowanie zwolnień chorobowych bez względu na chorobę, oznaczałoby to, że wszystkie zwolnienia lekarskie (niezależnie od choroby) sumowałaby się do jednego okresu zasiłkowego. Limit chorobowego wynosiłby 182 dni, zaś nowe naliczenie byłoby możliwe dopiero po 60 dniach od wykorzystanego limitu. Co to oznacza w praktyce? Po zmianach, po wykorzystaniu limitu 182 dni L4 musi minąć 60 dni, żeby dostać kolejne płatne zwolnienie chorobowe.

Co więcej, ZUS chce ukrócić dostęp do zasiłku chorobowego osobom zwolnionym. Obecnie pracownik po zwolnieniu z pracy ma prawo do zasiłku chorobowego, tak jak pracujący, czyli przez 182 dni. Po zmianach będzie to zaledwie 30 dni.

Będzie trudniej o macierzyński

Sporo zmian dotyczyłoby również kobiet korzystających z zasiłków macierzyńskich czy opiekuńczych. Jak podaje "Fakt", ZUS planuje wprowadzić okres wyczekiwania w przypadku zasiłków macierzyńskich. W praktyce oznaczałoby to, że gdyby ubezpieczona nie miała wymaganego okresu pracy (dopóki także nie minie okres wyczekiwania), dostawałaby jedynie 1000 złotych na rękę. Dopiero po tym czasie zyskałaby prawo do zasiłku macierzyńskiego. Takie rozwiązanie ma za cel ukrócenie procederu fikcyjnego zatrudniania kobiet w ciąży, tylko po to, by otrzymywały one świadczenia z ZUS. Dodatkowo okres wyczekiwania miałby zostać wprowadzony również w przypadku zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej: To warto wiedzieć o zwolnieniu L4. Kiedy kontrola, od kiedy płaci ZUS, co z wyjściem do sklepu? Co więcej, kobieta przechodząca na macierzyński straciłaby wybór, w jaki sposób chce otrzymywać wynagrodzenie. Dziś sama decyduje czy przez cały urlop macierzyński i rodzicielski będzie dostawać 80 proc. wynagrodzenia albo przez pierwsze pół roku 100 proc. i kolejne pół – 60 proc. Po zmianie matka miałaby dostawać przez pierwsze 6 miesięcy 100 proc. pensji, a przez kolejne miesiące 80 proc.

