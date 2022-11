Będzie nowy, długi urlop, którego nie opłaci się wziąć. Wszystko przez jeden przepis

Unijna dyrektywa dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów zakłada wprowadzenie dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojców. Zdaniem ekspertów ds. rynku pracy to dobry pomysł. Problemem może być jednak wysokość zasiłku, która może nie zachęcać do korzystania z tego przywileju.

Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców – będzie nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każde z rodziców będzie mogło skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego.

Niebawem w polskim prawie zmienią się przepisy - zostanie wdrożona unijna dyrektywa work-life balance. Po zmianach łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Prawo do urlopu rodzicielskiego uzależnione będzie od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy w Pracodawcach RP zaproponowana w projekcie kwota nie jest zbyt zachęcająca.

- W naszym kraju w większości przypadków to mężczyzna jest tą osobą, która zarabia więcej. Rezygnacja z 30 proc. dotychczasowych zarobków może okazać się zbyt dotkliwa dla wielu rodzin – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz. - Na wysokość kwoty z tytułu zasiłku dla ojców należy spojrzeć z perspektywy rodziny oraz struktury płacowej w naszym kraju. Gdy przykładowo ojciec będzie przebywał na urlopie rodzicielskim i otrzyma 70 proc. swojego wynagrodzenia, a matka wróci do pracy i będzie zarabiała 100 proc., to i tak w większości przypadków ostateczny bilans okaże się ujemny - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care. Jej zdaniem, wysokość zasiłku na poziomie 70 proc. jest zdecydowanie za niska. Jak dodaje, obecnie tata na urlopie rodzicielskim może otrzymać 80 proc. (wniosek z góry), a po wdrożeniu dyrektywy otrzyma 70 proc. za 9 nieprzenaszalnych tygodni.

- Zgodnie z art. 8 pkt 3 dyrektywy work-life balance wyraźnie wskazane jest zaplanowanie takiej wysokości zasiłku macierzyńskiego, aby zachęcić ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego – mówi Karolina Andrian.

- Z doświadczeń krajów z długą historią urlopów dla ojców wiemy, że kwestia wysokości zasiłku ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia tej polityki. Kryzys finansowy w 2008 roku i konieczność oszczędności zmusił rząd Islandii do zmniejszenia wysokości zasiłku za urlop rodzicielski. Skutek był taki, że kobiety mimo obniżenia zasiłku wciąż korzystały z urlopu, natomiast liczba ojców na urlopach rodzicielskich spadła. Korzystanie przez ojców z prawa do urlopu jest silnie skorelowane z wysokością zasiłku. Wynika to z tego, że kulturowo mężczyźni są socjalizowani do roli osoby odpowiedzialnej za finansowe utrzymanie rodziny oraz najczęściej zarabiają w rodzinie więcej niż ich partnerki. Dlatego tak ważne jest zapewnienie regulacji, która zabezpiecza wysokość zasiłku. Obecny zapis na poziomie 70 proc. tego warunku nie spełnia – komentuje Andrian.

Aby zaradzić tej sytuacji Fundacja Share the Care przygotowała dwie propozycje poprawek do projektu ustawy wdrażającej dyrektywę work-life balance, które pozwolą ojcom skorzystać z nietransferowalnej części urlopu.

Pierwsza propozycja dotyczy wysokości zasiłku. Fundacja Share the Care proponuje, aby za 9 tygodni nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego, ojcowie otrzymywali 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku, a nie 70 proc.

Druga propozycja dotyczy wprowadzenia „bonusu dla rodziny". Jeśli zarówno ojciec, jak i matka wzięliby co najmniej 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, wówczas za nietransferowalną część 9 tygodni urlopu każdemu z rodziców przysługiwałby bonus w wysokości wyrównania zasiłku macierzyńskiego do 100 proc.

- Podobne do „bonusu dla rodziny" rozwiązanie jest stosowane w Portugalii czy w Austrii. W Portugalii „premia za dzielenie się" jest przyznawana, jeśli każde z rodziców weźmie co najmniej 30 kolejnych dni urlopu lub dwa okresy po 15 dni, gdy drugie z rodziców wróci do pracy: wówczas przez 150 dni jest wypłacany zasiłek w wysokości 100 procent zarobków lub przez 180 dni w wysokości 83 procent zarobków (bez premii zasiłek jest niższy). Natomiast w Austrii jeśli rodzice dzielą się urlopem w stosunku 40:60, to każdy rodzic ma prawo do "premii partnerskiej" w wysokości 500 euro. Tym samym, razem jako rodzina otrzymują łącznie 1 tys. euro – wyjaśnia Karolina Andrian.

Ojcu dziecka za okres nieprzenaszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (Fot. Kelly Sikkema/Unsplash)

Inaczej wysokość zasiłku ocenia Łukasz Staszel, adwokat, pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, który projektowane zmiany ocenia pozytywnie.

- Uważam, że wskazana wysokość zasiłku może zmotywować większą liczbę mężczyzn do korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Sądzę, że nie będzie to jednak sytuacja, w której projektowane zmiany całkowicie odmienią naszą rzeczywistość w zakresie korzystania z tych uprawnień. Myślę, że uwarunkowania społeczne, przyzwyczajenia oraz schemat funkcjonowania wielu tradycyjnych rodzin, będą wiązały się z tym, że to jednak kobieta będzie wciąż przeważnie korzystającą z tych urlopów, podczas gdy ojcowie pozostaną skoncentrowani na pracy zarobkowej – mówi Łukasz Staszel.

- Pochwalić trzeba kierunek zmian, bowiem sytuacja poszczególnych rodzin pod względem chociażby dochodu z pracy, może być bardzo różna, łącznie z sytuacją, w której to kobieta otrzymuje zdecydowanie wyższe wynagrodzenie niż mężczyzna, co może zachęcić mężczyzn do korzystania z tych rozwiązań. Mam nadzieję, że projektowane przepisy zachęcą mężczyzn do korzystania z rzeczonych uprawnień. Wprowadzane zmiany zmierzają w szerszym niż dotąd zakresie do wyrównania uprawnień rodziców. Przy tym pozostaje naturalną koleją rzeczy, uzasadnioną potrzebami nowo narodzonego dziecka, że większą część uprawnienia w praktyce wykorzystywać będzie matka, zwłaszcza w początkowym okresie życia dziecka – dodaje Staszel.

Ojcowie na urlopie będą sami lub z matką dziecka

Według nowych przepisów ojcowie będą mogli przebywać na nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego sami lub razem z matką dziecka. Według Katarzyny Siemienkiewicz jest to dobre rozwiązanie, szczególnie w przypadku, gdy kobieta doznaje powikłań po porodzie i nie jest w stanie w pełni przejąć opieki nad dzieckiem. Jak zauważą, zaangażowanie ojca jest wtedy bezcenne. Jej zdaniem pozostawienie rodzicom wyboru to dobry pomysł.

Innego zdania jest Karolina Andrian, która uważa, że nie jest to korzystne rozwiązanie. Przypomina, że obecnie w Kodeksie pracy jest zapis, który mówi, że urlop rodzicielski następuje po urlopie macierzyńskim – zdaniem ekspertki to dobry zapis.

- Naszym zdaniem ustawodawca, zmieniając przepisy, nieumyślnie to zmienił – zostało to usunięte wraz z całym punktem. Razem z urlopem macierzyńskim można korzystać z urlopu ojcowskiego, bo taka jest jego funkcja - przypomnijmy urlop ojcowski jest powiązany z porodem i jest opieką nad kobietą w połogu oraz nad dzieckiem. Natomiast funkcja urlopu rodzicielskiego to opieka nad dzieckiem – wyjaśnia Karolina Andrian.

Według Karoliny Andrian korzystniej jest, gdy ojcowie wykorzystują urlop rodzicielski samodzielnie, bez obecności matki. Dlaczego? Po pierwsze dziecko zostaje dłużej z jednym z rodziców zanim pójdzie do żłobka czy pod opiekę niani lub babci. Po drugie ojciec ma szansę na wyrobienie swojej pozycji jako równoprawnego opiekuna.

- Ojciec może wyrobić swoją strategię opieki czy poczucie, że jest wystarczająco dobrym rodzicem i nie potrzebuje instrukcji od matki dziecka i jej nadzoru. To wzmocni mężczyzn w poczuciu, że są dobrymi opiekunami i ojcami dla swoich dzieci. Poza tym zbuduje więź z dzieckiem, którą już po urlopie będą wspólnie rozbudowywać i pielęgnować. Samodzielne bycie na urlopie to najlepszy start dla budowania tej więzi – ocenia Andrian.

Według Karoliny Andrian korzystniej jest, gdy ojcowie wykorzystują urlop rodzicielski samodzielnie, bez obecności matki (Fot. Quokkabottles/Unsplash)

Zakorzenione w społeczeństwie stereotypy

Z raportu „Ojcostwo na świecie”, którego polskie tłumaczenie i kontekst przygotowała Fundacja Share the Care, wynika, że w ubiegłym roku tylko 1 proc. mężczyzn skorzystał z urlopu rodzicielskiego. Jak wyjaśnia Karolina Andrian, jednym z powodów takie stanu rzeczy jest brak prawa indywidualnego do urlopu rodzicielskiego, które gwarantuje, że jest to prawo ojca i tylko jego.

- Badania pokazują, że ojcowie korzystają głównie z części nietransefrowalnej, dlatego tak ważne jest, aby te 9 tygodni dodatkowego urlopu dla ojców było nietransferowalne – mówi Karolina Andrian.

Jeśli chodzi o kulturę i normy społeczne, to - zdaniem Karoliny Andrian - ojcowie nie znają swoich praw, a pary często nie rozmawiają o tym, jak podzielą się urlopami.

- Mamy zakładają z góry, że korzystają z całości i nie pytają swoich partnerów czy oni mają taką potrzebę. Ojcowie nie też mają poczucia, że są równie ważnymi opiekunami dla dziecka, co matka. Na szczęście jest coraz więcej badań pokazuje, że ich zaangażowanie ma realny dobry wpływ na rozwój i przyszłe życie dziecka – komentuje Andrian.

Katarzyna Siemienkiewicz zwraca uwagę na stereotypy wynikające z tradycyjnego modelu rodziny. Jej zdaniem w wielu miejscach mężczyznom wciąż trudno się przyznać, że chcą partycypować w opiece nad dzieckiem.

- Panowie obawiają się nieprzyjemnych komentarzy ze strony kolegów czy deprecjonowania ich roli jako mężczyzn w społeczeństwie. Dlatego też czas najwyższy skończyć z tego rodzajem stereotypów, gdyż dla rozwoju dziecka bardzo ważny jest udział obojga rodziców. Zaangażowanie ojca to nie "pomoc" dla matki w opiece nad dzieckiem tylko wypełnianie jego roli rodzicielskiej, z tytułu której ponosi pełną odpowiedzialność – podkreśla Katarzyna Siemienkieiwcz.

Również Łukasz Staszel potwierdza, że na fakt niekorzystania bądź rzadszego korzystania z uprawnienia przez mężczyzn wpływają nie tylko aspekty finansowe. Jego zdaniem wpływ na decyzję ma także tradycyjne pojmowanie rodziny oraz roli ojca i matki – to one sprawiają, że rodzice korzystają z uprawnień w przeważającym zakresie poprzez matkę.

- Prawo nie powinno jednak jedynie utrwalać tradycyjnych modeli i schematów, ale powinno pozostawiać wybór nam – odbiorcą tych przepisów, w tym rodzicom pracującym. Projektowane zmiany są więc przeze mnie oceniane wyjątkowo pozytywnie. Również z tej perspektywy, iż znam sytuację z życia wzięte, gdy to właśnie w rodzinie wielodzietnej, przez okres ponad roku przeważającą rolę wychowawczo-opiekuńczą przejął ojciec, którego ówczesna sytuacja zawodowa była zdecydowanie gorsza niż sytuacja matki – komentuje Łukasz Staszel.

