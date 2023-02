Będzie nawet 48 dodatkowych wolnych dni w roku

- Cel, który zamierza osiągnąć ustawodawca, jest słuszny. Na pewno też wolne w pracy może zachęcić do oddawana krwi. Uważam jednak, że państwo nie powinno obarczać swoimi zadaniami pracodawców. A w tym wypadku niestety tak się dzieje – zauważa w rozmowie z "Rz" Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP.

Zdaniem pracodawców, choć cel zmian jest słuszny, to dodatkowe obciążenie finansowe spadnie na nich, a to już nie jest uczciwe. Jak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przekonywała Katarzyna Siemienkiewicz, państwo nie powinno obarczać takimi kosztami pracodawców, a wziąć je na siebie.

Zwiększenie liczby dni wolnych przysługujących osobie oddającej krew zostało zapisane w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej. We środę 22 lutego przyjął ją Senat.

Screen z jednego z forum zrzeszającego honorowych krwiodawców

Według Sebastiana Koćwina, wiceprzewodniczącego OPZZ, cytowanego przez „Rzeczpospolitą”, zwiększenie puli dni wolnych dla krwiodawców jest dobrym pomysłem.

- Zauważalny jest niestety spadek liczby dawców spowodowany głównie koronawirusem, o czym wielokrotnie mówiło Ministerstwo Zdrowia. Stąd każda zachęta zasługuje na aprobatę – przekonuje w rozmowie z "Rz" Sebastian Koćwin.

Po zmianach nawet 48 dodatkowych dni wolnych w roku dla honorowanych dawców krwi

Na portalu krwiodawcy.org opublikowano zestawienie uwzględniające zmianę przepisów. Zgodnie z nim kobieta oddająca regularnie krew pełną będzie mogła liczyć na osiem dni wolnego w pracy w ciągu roku, a mężczyzna na 12 dni. Kobieta może oddać krew w ciągu roku maksymalnie 4 razy, a mężczyzna 6 razy, stąd też wynika różnica w liczbie dni wolnych.

Osoby, które są dawcami płytek krwi mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. W tym przypadku przerwa między donacjami u kobiet i mężczyzn jest taka sama i wynosi minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w roku 12 razy.

Najwięcej dni wolnych mogą otrzymać osoby oddające osocze. Tutaj zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn przerwy wynoszą co najmniej dwa tygodnie. Więc można dokonać donacji maksymalnie 24 razy w ciągu roku, co daje takiej osobie prawo do dodatkowych 48 dni wolnych.

