Będzie dodatkowy dzień wolny dla wszystkich. Jeszcze w listopadzie

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. To dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych. W 2023 roku święto wypada w sobotę, a to oznacza, że pracodawca ma obowiązek oddania dnia wolnego. Komu należy się wolne za 11 listopada? Kiedy można je odebrać?

Ale też nie przysługuje on osobom przebywającym w tym dniu na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy bezpłatnym urlopie. Jeśli jednak pracownik kończy zwolnienie 10 listopada lub będzie niezdolny do pracy od 12 listopada, ma prawo do dodatkowego dnia wolnego.

To, kiedy pracodawca powinien udzielić dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę, również reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z nim jeżeli okres rozliczeniowy jest miesięczny, dzień wolny należy oddać w danym miesiącu. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych dzień wolny musi być wykorzystany do końca okresu rozliczeniowego. Jednak na prośbę zatrudnionego firma może oddać dzień wolny po zakończeniu tego okresu. Wtedy w przypadku kontroli należy podać konkretną przyczynę takiej decyzji.

Firma może też odgórnie wyznaczyć dla wszystkich pracowników inny dzień odebrania wolnego za 11 listopada, np. 27 grudnia, czyli zaraz po świętach Bożego Narodzenia i w ten sposób zafundować pracownikom dłuższy weekend.

Co w sytuacji, kiedy w dniu wskazanym jako odbiór za 11 listopada pracownik przebywa na urlopie? W tym dniu nie korzysta on z urlopu, lecz z dnia wolnego za 11 listopada 2023 roku. Tym samym jeden dzień urlopu pozostanie mu do wykorzystania w późniejszym terminie.

Jakie są konsekwencje nieudzielenia dnia wolnego za 11 listopada dla pracodawcy?

Jeśli pracodawca nie odda dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, co spowoduje przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, to musi liczyć się z tym, że za ten czas będzie musiał wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli sprawa trafi do Państwowej Inspekcji Pracy, to Inspekcja może dopatrzyć się tu naruszenia praw pracownika, a to podlega karze grzywny od 1 do 30 tys. zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl