Będzie dodatkowy dzień wolny dla każdego pracownika

W tym roku Święto Niepodległości, które obchodzimy 11 listopada, wypada w sobotę. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi za ten dzień przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Dodatkowe wolne nie przysługuje też osobom przebywającym w tym dniu na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy urlopie bezpłatnym. Jeśli jednak pracownik kończy zwolnienie 10 listopada lub będzie niezdolny do pracy od 12 listopada, ma prawo do dodatkowego dnia wolnego.

Kiedy należy wykorzystać dodatkowy dzień wolny? Powinno to nastąpić w tym samym miesiącu, kiedy wypada święto w sobotę - jeśli w miejscu pracy przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy. Na prośbę zatrudnionego firma może oddać dzień wolny po zakończeniu tego okresu. Wtedy w przypadku kontroli należy podać konkretną przyczynę takiej decyzji.

Pracodawca może udzielić dnia wolnego jeszcze przed świętem wypadającym w sobotę lub już po nim. Może on wskazać konkretne dni lub też pozwolić wybrać dzień wolny pracownikowi.

Co ważne, pracownikowi przysługuje cały dzień urlopu za święto przypadające w sobotę. Nie można rozdzielać go na godziny. Pracodawcy, który złamie przepisy, grozi kara grzywny.

