Będzie dodatkowy dzień wolnego dla pracowników. Firmy protestują

Dodatkowy dzień wolny dla honorowych dawców krwi zaniepokoił przedsiębiorców. Według szacunków Pracodawców RP będzie on kosztował firmy ok. 1 mld zł w skali roku.

Przepisy ma zmienić ustawa o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, nad którą trwają prace. Zgodnie z art. 60 honorowym dawcom krwi będą przysługiwać dwa dni wolnego.

Pracodawcy RP wyliczają, że drugi dzień wolny dla krwiodawców będzie kosztował firmy ok. 1 mld zł w skali roku.

Każdy między 18. a 65. rokiem życia, kto waży minimum 50 kg i nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych może oddać krew lub jej składniki. Tytuł honorowego dawcy krwi przysługuje osobom, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (np. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w szpitalu).

Art. 60. 1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje: 1) zwolnienie od pracy, zwolnienie od zajęć służbowych lub od obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a w przypadku dawców krwi pracujących lub odbywających służbę w systemie pracy zmianowej – zwolnienie obejmujące zmianę roboczą, która zaczęła się w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki oraz dzień następny, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Źródło: Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Przepisy te zaniepokoiły pracodawców, którzy podkreślają, że koszty związane ze zmianami spadną wyłącznie na pracodawców. W uwagach do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Pracodawcy RP wyliczają, że drugi dzień wolny dla krwiodawców będzie kosztował firmy ok. 1 mld zł w skali roku.

- Tylko w ubiegłym 2022 roku w Polsce dokonano łącznie niemal 1,4 miliona donacji, co oznacza średnio jedną donację rocznie w przeliczeniu na 10 pracowników. Po zmianach zaproponowanych w projekcie ustawy dodatkowy koszt pracodawców związany z wykorzystaniem przez krwiodawców drugiego dnia wolnego przy 1,4 miliona donacji i średniej pensji 7000 zł miesięcznie to około miliard złotych (890 milionów złotych plus składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę) - zwracają uwagę Pracodawcy RP.

- Problem ten jest widoczny w szczególności w przypadku małych firm, gdzie nieobecność jednego pracownika może prowadzić do zwiększenia obciążenia pracy innych pracowników i opóźnień w realizacji projektów, a w konsekwencji może także wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, narażenie na kary i inne koszty – dodają.

Pracodawcy RP podkreślają też, że nieobecności pracownika w celu oddania krwi mogą stać się rutyną, wówczas pracodawca będzie musiał zaplanować comiesięczne zastępstwa. Kolejnym problemem jest nagromadzenie sytuacji, w której zatrudniony korzysta z przysługujących mu dodatkowych dni usprawiedliwionego zwolnienia z pracy, jednocześnie wydłużając liczbę dni wolnych np. przed długim weekendem lub w okresach około świątecznych.

- W rozumieniu proponowanych przepisów pracodawca nie ma żadnych instrumentów, które mogłyby go uchronić przed takim zjawiskiem, ponieważ z oczywistych względów nie może odmówić dawcy lub kandydatowi na dawcę. Te okresy wydłużonej nieobecności mogą być realizowane przez wielu pracowników; tym samym nieobecność kilku pracowników, szczególnie w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, może mieć katastrofalne skutki dla płynności finansowej firmy – zaznaczają Pracodawcy RP.

