Będzie dodatkowe 7 dni wolnego. Szykują się zmiany w urlopach

Szykują się zmiany w zasadach udzielania urlopów rodzicielskich. Będą też dwa nowe urlopy - łącznie na siedem dni.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie urlopu opiekuńczego - w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym (Fot. Mehdi Benkaci/Unsplash)

Polska ma czas do 2 sierpnia 2022 roku, aby wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work–​life balance (2019/1158 ). Jej celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Zapisy unijnej dyrektywy zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr UC118). Przewidziano w nim m.in. zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Według nowych przepisów łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Prawo do urlopu rodzicielskiego uzależnione będzie od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców - będzie nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każdy z rodziców będzie mógł skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu.

Warto dodać, że zgodnie z nowymi przepisami skróci się okresu, w którym będzie możliwe skorzystanie przez pracownika z urlopu ojcowskiego - z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Urlop opiekuńczy

Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie urlopu opiekuńczego - w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Dzięki temu pracownik będzie mógł zapewnić opiekę lub wsparcie krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu czy małżonkowi/małżonce) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co istotne, pracownik korzystający z urlopu opiekuńczego nie będzie miał prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Wprowadzone ma zostać także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

