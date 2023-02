Będzie dodatkowe 48 dni wolnego rocznie. Nowe przepisy na ostatniej prostej

Osoby oddające honorowo krew otrzymają za to więcej dni wolnych (fot. Unsplash/Hal Gatewood)

Nawet 48 dni wolnego w ciągu roku będą mogli zyskać honorowi dawcy osocza. Zmiana zwiększająca z jednego do dwóch liczbę dni wolnych po oddaniu krwi i jego składników ma pozostać na stałe. Nowelizacją ustawy w przyszłym tygodniu zajmie się Senat.

Zwiększenie liczby dni wolnych przysługujących osobie oddającej krew zostało zapisane w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej, którą pod koniec stycznia przyjął Sejm. Teraz prace nad nią rozpocznie Senat. Zrobi to najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu, które stratuje 21 lutego.

Osoby, które są dawcami płytek krwi mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. W tym przypadku przerwa między donacjami u kobiet i mężczyzn jest taka sama i wynosi minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w roku 12 razy.

Najwięcej dni wolnych mogą otrzymać osoby oddające osocze. Tutaj zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn przerwy wynoszą co najmniej dwa tygodnie. Więc można dokonać donacji maksymalnie 24 razy w ciągu roku, co daje takiej osobie prawo do dodatkowych 48 dni wolnych.

