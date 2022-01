Będą zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

Ministerstwo Zdrowia planuje kilka ważnych zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Dotyczą m.in. możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu w Polsce dla osób, które kwalifikacje zdobyły w Wielkiej Brytanii.









Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który pod koniec roku przekazano do konsultacji, zakłada wprowadzenie zmian w ponad 30 ustawach, w tym w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jakie zmiany dla pielęgniarek i położnych proponuje Ministerstwo Zdrowia? Chodzi o umożliwienie osobom, które zdobyły kwalifikacje zawodowe pielęgniarki albo położnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przed 1 stycznia 2021 r., uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Polsce na zasadach obowiązujących do tego dnia

- Przedmiotowa regulacja ułatwi dostęp pielęgniarkom i położnym do wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek albo położnych w polskim systemie ochrony zdrowia – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

