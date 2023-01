Będą nowe urlopy i dodatkowe przerwy w pracy. Zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej

Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców - będzie nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każdy z rodziców będzie mógł skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu.

Według nowych przepisów łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Prawo do urlopu rodzicielskiego uzależnione będzie od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Dzięki temu pracownik będzie mógł zapewnić opiekę lub wsparcie krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu czy małżonkowi/małżonce) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co istotne, pracownik korzystający z urlopu opiekuńczego nie będzie miał prawa do wynagrodzenia.

Wprowadzone ma zostać także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

Dziewięć tygodni urlopu tylko i wyłącznie dla ojców

Po zmianach nie będzie można już przenosić części urlopu rodzicielskiego na drugiego z rodziców. Do tej pory z urlopu rodzicielskiego mężczyźni korzystali dość rzadko. Zmiana ma na celu zmotywowanie ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem. W ciągu 9 tygodni przysługującemu im urlopu rodzicielskiego, będą mogli liczyć na zasiłek w wysokości 70 proc.

Praca zdalna, telepraca – elastyczna organizacja czasu pracy dla rodziców

Firmy, które umożliwiają pracownikom wykonywanie obowiązków zawodowych na odległość, mają ułatwić i usprawnić elastyczną organizację pracy zdalnej. Na takie przywileje będą mogli liczyć rodzice dzieci do lat 8 (ale też inni pracownicy, którzy zmuszeni są do sprawowania opieki nad chorym krewnym). Co do zasady – pracodawca będzie mógł taki wniosek odrzucić jednak z pisemnym uzasadnieniem odmowy.

Modyfikacja przepisów w myśl dyrektywy work-life balance będzie obejmować również inne aspekty związane z zatrudnieniem. Rodzice dzieci do lat 8 będą mogli bez obaw o konsekwencje nie wyrazić zgody na pracę w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej.

Ważne zmiany w zawieraniu umów z pracownikami

Nadchodzą także zmiany w prawie pracy związane z zasadami zawierania umów o pracę. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Polska ma wprowadzić nowe przepisy regulujące m.in. kwestię umów o pracę na okres próbny. Okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta taka umowa, będzie mógł wynosić od 1 do 3 miesięcy. Będzie to uzależnione od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na kolejną umowę o pracę.

Cel takiej umowy pozostaje niezmienny. Zawierana jest po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy.

Długość okresu próbnego będzie uzależniona od długości umowy o pracę na czas określony. Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawierana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;

na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;

na 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny zawartej na 1 lub 2 miesiące, o 1 miesiąc. Maksymalnie będzie mogła być ona wydłużona na 3 miesiące.

Nowości szykują się również w formie zawierania, a dokładniej rozwiązywania umów na czas określony. Pracodawcy będą mieli w związku z tym więcej obowiązków. Obecnie nie są zobowiązani do podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, jednak po wejściu w życie nowych przepisów taki obowiązek będzie już istniał.

Będą dwie dodatkowe, 15-minutowe przerwy w pracy

Zmienią się także przepisy dotyczące przerwy w pracy. Tak jak do tej pory, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to zatrudniony będzie miał prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut. W sytuacji, gdy jego czas pracy przekroczy 9 godzin, będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa, również trwająca co najmniej 15 minut.

Natomiast osoby, których czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin, zyskają prawo do kolejnej przerwy w pracy, trwającej co najmniej 15 minut.

