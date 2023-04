Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy już od 26 kwietnia

Jedna ze zmian, które ma wprowadzić ustawa, dotyczy przerw w pracy. Obecnie, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to ma on prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Co się zmieni po wejściu w życie nowych przepisów? Tak jak do tej pory, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to zatrudniony będzie miał prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut. W sytuacji, gdy jego czas pracy przekroczy 9 godzin, będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa, również trwająca co najmniej 15 minut.

Natomiast osoby, których czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin, zyskają prawo do kolejnej przerwy w pracy, trwającej co najmniej 15 minut.

- Zmiany te dotyczą głównie sytuacji, kiedy wydłuża się dobowy wymiar czasu pracy, w firmach czy instytucjach, w których funkcjonuje np. forma dyżurów. Jeśli obowiązują tam elektroniczne systemy kontroli czasu pracy to trzeba będzie te systemy uaktualnić w kontekście zliczania i uwzględniania dodatkowych przerw w normach pracy – mówi Joanna Rutkowska, dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał poinformować pracownika o jego prawach w ciągu 7 dni od dopuszczenia do pracy. Wszystkie przerwy mają być wliczane w czas pracy.

