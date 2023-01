Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy

Unijna dyrektywa miała wejść w życie już w sierpniu 2022 roku, tak się jednak nie stało - nadal trwają pracę nad zmianami. Podczas wtorkowego (10 stycznia) posiedzenia Rady Ministrów jednym z jego punktów ma być projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118).

Jedna ze zmian, które ma wprowadzić projekt ustawy, dotyczy przerw w pracy. Obecnie, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to ma on prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Pracodawca może także wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Taką przerwę w pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Ile i jakich przerw w pracy będzie miał pracownik w ciągu dnia?

Co się zmieni po wejściu w życie nowych przepisów? Tak jak do tej pory, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to zatrudniony będzie miał prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut. W sytuacji, gdy jego czas pracy przekroczy 9 godzin, będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa, również trwająca co najmniej 15 minut.

